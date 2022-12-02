 ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ወጣት ሴቶች በስንት ዓመታቸው የፍቅር ግንኙነት ቢጀምሩ አግባብ ነው? | ወጣቶች | DW | 02.12.2022

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ወጣቶች

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ወጣት ሴቶች በስንት ዓመታቸው የፍቅር ግንኙነት ቢጀምሩ አግባብ ነው?

የተወደዳችሁ የዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ዝግጅት የሬድዮ አድማጮች በዛሬው ፕሮግራም አንዲት ሴት ልጅ የወንድ ጓደኛ ልትይዝበት የሚገባው ፤ በብዙ መልኩም ትክክለኛ ሊባል የሚችለው ዕድሜ የቱ ነው ?

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ወጣት ሴቶች በስንት ዓመታቸው የፍቅር ግንኙነት ቢጀምሩ አግባብ ነው?

የፍቅር አጋር ለመወዳጀት በእድሜ እና ስነ ልቦና ዝግጁ የሚኮንበት ጊዜ የትኛው ነው? በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከወጣት ሴት ልጆች ጋር የድሬደዋ የዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ዝግጅት ዘጋቢ ሊዲያ መለስ ውይይት አካሂዳለች። በውይይቱ የተሳተፉት ሀናን አህመድ ፣ ሜላት አብረሀም እና ዊንታ ተስፋዬ ናቸው። 
ይህ የተቃራኒ ፃታ ግንኙነት ሊመሰረት የሚገባው መቼ እና እንዴት ነው ከሚለው እውነታ ውጭ  የተቃራኒ ፃታ መቀራረብ እና መወዳጀት ተፈጥሯዊ በሆነው የሰው ልጅ እድገት ጋር የሚፈጠር ጉዳይ ነው። በዚህ እውነታ ላይ ተመስርቶ በተለይ ሴት ልጅ የወንድ ጓደኛ ለመያዝ ትክክለኛ የሚሆነው እድሜ  ላይ ባተኮረው የውይይቱ መነሻ ላይ ሀናን ፣ ሜላት እና ዊንታ ቢሆን ጥሩ ነው ያሉትን እድሜ ገልፀዋል።
ሀናን "አንዲት ሴት የወንድ ጓደኛ ወይም ቦይፍሬንድ ይኑራት ብዬ የማስበው በሃያዎቹ እድሜዋ ነው"ብላለች። ምክንያቷ በዚያ እድሜ ክልል ዩኒቨርሲቲ መግባትን ጨምሮ ከማህበረሰቡ ብዙ ጠቃሚ ትምህርት ትወሰዳለች የሚል ነው።

ሜላት " ሴቷ አስራ ስምንት አመት ሲሞላት የወንድ ፍቅረኛ ብትይዝ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ" ብላለች። ምክንያት ያለችው ሴት ልጅ በተፈጥሮ ከወንዶች በተሻለ ከ13 እድሜ ጀምሮ አስተሳሰባቸው እየበሰለ ይሄዳል ።እናም ከዚያ እድሜ ጀምሮ እየበሰለች በሄደች ቁጥር ጥሩ ይሆናል ፤ አስራ ስምንት አመት እድሜ እንደ ህብረተሰብም አንድ ሰው  ራሱን የሚችልበት እድሜ ስለሆነ ትክክለኛ ነው ብዬ አስባለሁ ብላለች።

ዊንታ በዚህ ዙርያ የተለያየ አተያይ ነው ያላት "እኔ እዚህ እድሜ ላይ የወንድ ጓደኛ ትያዝ ብዬ የምለው እድሜ የለም፤ ነገር ግን ሴቷ ራሷ አሁን ብቁ ነኝ ብላ ባሰበች ጊዜ ሊሆን ይችላል " የሚለውን ሀሳቧን አቅርባለች ።በውይይታችን በተለይ ሴት ልጅ ጓደኛ የምትይዝበት ጊዜ በእድሜ አሀዝ ሊደገፍ አይገባም የሚለው የዊንታ ሀሳብ ላይ ሁለቱ ተሳታፊዎች የተቃርኖ ሀሳቦች በማንሳት ተከራክረዋል።

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ፍቅረኛ ለመያዝ ጥሩው ዕድሜ ስንት ነው?

ውይይታችን ከእድሜው ስንትነት ባለፈ ባሰቡት ሀሳብ ለመጓዝ ፈታኝ ሊሆን የሚችለውን የአቻ ተፅእኖና እና የወላጆች አተያይንም ዳስሷል። ሙሉ ውይይቱን እንድታደምጡ በአክብሮት  እንጋብዛለን። 

#ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute

ዘገባ: ሊዲያ መለስ / መሳይ ተክሉ

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ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ወጣት ሴቶች በስንት ዓመታቸው የፍቅር ግንኙነት ቢጀምሩ አግባብ ነው?  

ተዛማጅ ዘገባዎች

GOM Reporterin Lidya Meles Beschreibung: Lidya Meles ist GirlzOffMute Reporterin aus Äthiopien. Die 17 Jährige kommt aus der Stadt Dire Dawa. Datum : 14.04.21 Copy right: M.Teklu( DW Korrespondent )

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ወጣት ሴቶች በስንት ዓመታቸው የፍቅር ግንኙነት ቢጀምሩ አግባብ ነው? 02.12.2022

የተወደዳችሁ የዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ዝግጅት የሬድዮ አድማጮች በዛሬው ፕሮግራም አንዲት ሴት ልጅ የወንድ ጓደኛ ልትይዝበት የሚገባው ፤ በብዙ መልኩም ትክክለኛ ሊባል የሚችለው እድሜ የቱ ነው ? ወይም የፍቅር አጋር ለመወዳጀት በእድሜ እና ስነ ልቦና ዝግጁ የሚኮንበት ጊዜ የትኛው ነው?

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: 2 መፅሀፍት ያሳተመችው ታዳጊ

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: 2 መፅሀፍት ያሳተመችው ታዳጊ 22.11.2022

ህሊና የሺዋስ የ9ኛ ክፍል ተማሪ ናት፡፡ 14 ዓመቷ ነው። ተወልዳ ያደገችው በአዲስ አበባ ከተማ ሲሆን የፖለቲከኛ የሺዋስ አሰፋ ልጅም ናት፡፡ ገና በለጋ እድሜዋ በተለይም በልብ ላይ በምታደርገው ምርምርና በዘርፉ ባካበተችው እውቀት የበርካቶችን ቀልብ ስባለች፡፡ ህሊና ገና በ14 ዓመት ዕድሜ ላይ ብትገኝም ባለፈው ዓመት በዚሁ በልብ ላይ ያጠነጠኑ ሁለት መጻህፍትን በመጻፍ ለማሳተም በቅታለች፡፡

አካል ጉዳተኝነት ተምሮ ህልምን ከማሳካት ሊያቆም አይገባም የሚለው እሳቤ በተፈጥሮ ሁለት እጆቿን ያጣችው ተማሪ ኬርያ ጀማል ነው።

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: በእግሯ የምትፅፈው ተማሪ 07.11.2022

"አካል ጉዳተኝነት ተምሮ ህልምን ከማሳካት ሊያቆም አይገባም" የሚለው እሳቤ በተፈጥሮ ሁለት እጆቿን ያጣችው ተማሪ ኬርያ ጀማል ነው። እጆችዋን ብታጣም ከትምህርት ገበታ ግን ያልቀረችውና ጠንካራ ስብዕናን የተላበሰችው ተማሪ ኬርያ ዘንድሮ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ናት።