 ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ብዙ ተስጥዖ ያላት ቬንስያ | ወጣቶች | DW | 12.04.2023

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ወጣቶች

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ብዙ ተስጥዖ ያላት ቬንስያ

ቬንስያ ኤፍሬም 16 ዓመቷ እና የ10ኛ ክፍል ታዳጊ ናት፡፡ ነዋሪነቷን አዳማ ከተማ ያደረገችው ቬንስያ የውኃ ዋና እና ስዕል መሳል በጣም ያስደስቷታል። በግሏ በምታደርገው ጥረት የዋና ችሎቷዋን ያዳበረችው ቬንስያ፤ ይህ ክህሎቷ ሁነኛ መዝናኛዋ እና የሰውነት ማጎልበሻ ስፖርት እንደሆናት ታነሳለች፡፡

ከዋና ችሎታዋ በተጨማሪ እያጎለበተች በመጣችው የተለያዩ ስዕሎች (Abstract Pictures) የመሳል ችሎታዋ እና ጌጣጌጥ ብሎም ለተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ የጥበብ ስራዎችን በራሷ ፈጠራ ታሰናዳለች፡፡

ወደ ፊትም ትምህርቷን በዲዛይነርነት በማዳበር ታዋቂ የፋሽን እና ዲዛይን ባለሙያ መሆን ታልማለች። ለዚያም የሚሆን ጥርጊያ መንገድ ስለመያዟም ታብራራለች፡፡

ቬንስያ ህይወትን ለማሸነፍ በርካታ የህይወት አማራጮችን መያዝ ያለውን ፋይዳም አጉልታ ነው የምታስረዳው፡፡#ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute

ዘጋባ፡ ሱመያ ሳሙኤል

ቪዲዮ፡ ሥዩም ጌቱ

ተጨማሪ ከመገናኛ ብዙኃን ማዕከል

Lishan Dagne, GirlzOffMute Reporterin aus Äthiopien Datum : 19.12.2022

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GOM_Diskussion GOM, GirlzOffMute, Lishan Dagne Beschreibung: Lishan Dagne im Interview mit zwei Teenagern über die Beziehung zwischen Eltern und Mädchen. Datum : 30.11.2022 Copy Right: S.Wegayehu ( DW Korri)

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Titel: Äthiopien _ voluntary work Stichworte: Äthiopien, Ethiopia, Anteneh Tesfaye Beschreibung: Anteneh Tesfaye ist Gründer der „I am the solution“-Bewegung. Er bringt junge Menschen in 6 Städte zum Diskutieren zusammen. Ernährt ältere Menschen und sammelt Geld für Bedürftige mit der Idee, dass man bei sich selbst ansetzen muss, um die Probleme in Äthiopien zu verbessern. Datum : 06.04.2023 Copy right: privat Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Lidet Abebe <lidet.abebe@dw.com>

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«አንድ ባጃጅ ላይ 13 ሆነን ነው የመጣነው»የሳዑዲ ስደተኛ 31.03.2023

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የሮም ማራቶንን በባዶ እግሩ የሮጠው ኤርሚያስ አየለ 24.03.2023

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ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የወጣቶችና የወላጆች ግንኙነት

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በ2013 ዓ.ም. የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ፈተናን በከፍተኛ ውጤት አጠናቀው ዩንቨርስቲዎችን ከተቀላቀሉ ሶስት ሴት ተማሪዎች ጋር የተደረገ ውይይት፦ ታዳጊዎቹ የተማሩት በኦሮሚያ ልማት ማህበር (ኦልማ) ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት አዳማ ቅርንጫፍ ሲሆን በክልል ደረጃ በሴቶች ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገባቸውም ተሸላሚ ሆነዋል።