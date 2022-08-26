 ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች፤ ሴት የስኬት ቦርድ ነጂዎች | ወጣቶች | DW | 02.09.2022

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ወጣቶች

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች፤ ሴት የስኬት ቦርድ ነጂዎች

በአዲስ አበባ መካኒሳ አካባቢ በቡድን ተሰባስበው ስኬት ቦርድን የሚለማመዱ ሴት ታዳጊዎች ለዶይቼ ቬለ ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ዘጋቢ ሱመያ ሳሙኤል እንደገለፁላት ስፖርቱ ደፋር አድርጓቸዋል፣ በራስ መተማመናቸውም ጨምሯል።

ሴት የስኬት ቦርድ ነጂዎች

ወጣት ህሊና ሰለሞን የ20 ዓመት ወጣት ስትሆን የ12ኛ ክፍል ትምህርቷንም አጠናቃ ለቀጣይ የትምህርት ምዕራፍ እራሷን እያዘጋጀች ትገኛለች፡፡ ህሊና እምብዛም በሴቶች የማይዘወተረውን፤ ማህበረሰቡም በብዛት በተለምዶ ለወንዶች ከሚሰጣቸው የስፖርት አይነቶች አንዱ የሆነውን ስኬት ቦርድን በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ታሽከረክራለች፡፡ ህሊና ወደ ስፖርቱ የመጣችውና የስኬት ፍቅር ያደረባት የትምህርት ቤት ወንድ ጓደኞቿ ሲያሽከረክሩ በማየት ነበር፡፡
ፍላጎቱ ግን ፍላጎት ብቻ ሆኖ አልቀረም፡፡ ወደ ትግባር፤ ከዚያም ወደ ዓላማ አደገ እንጂ፡፡ ወጣቷ የሴት ስኬተሮች ቡድንም መስርታ አሁን ላይ ንቁ ተሳትፎን የሚያደርጉ 13 ሴት ጓደኞቿ ጋር ስፖርቱን ታዘወትራለች፡፡ «እዮብ የሚባል ልጅ መንገድ ላይ ሲነዳ አይቼ እሱ አስለምዶኝ ነው» መንዳት የጀመርኩት ትላለች። 

Äthiopien Addis Abeba | Weibliche Skateboarderinnen

እንደ ወጣት ህሊና ገለጻ የሴት ስኬት ቦርድ ቡድን ምስረታው ከስፖርቱም የሚሻገር ነው፡፡ የአመለካከት ችግርን መስበር ከዚያም የይቻላል መንፈስን ማነጽ፡፡ 
ይህ ቡድን ከተመሰረተ አመት ከመንፈቅ ተቆጠረ፡፡ ውጣውረዱ ግን ቀላል አልነበረም፡፡ በሴትነት ከሚደርስ ማንጓጠጥ እስከ የተለያዩ ጫና ይገጥማቸዋል። ወጣቶቹ የሚለማመዱት ወይም ስኬት ቦርድ የሚነዱት አስፋልት ላይ ነው።
ህሊና የምትመራው የሴቶች ስኬት ቡድኑ ስኬት ቦርዶችን በመዋስ የጀመረውን ፕሮጀክቱን አሁን የግል 10 ስኬቶች በተለያዩ መንገዶች በማሰባሰብ እስከ 20 ታዳጊ ሴቶች እንዲሰለጥኑበት ይሰራል፡፡ የአንድ ያገለገለ ስኬት ቦርድ ባሁን ወቅት 4 ሺህ 500 ብር እንደሚገዛም ነው የሚነገረው፡፡
ሳምራዊት ተሾመ ደግሞ የ12ኛ ክፍል የዘንድሮ ተፈታኝ ስትሆን የ18 ዓመት ታዳጊም ናት፡፡ የሴቶች ስኬት ቡድኑን ከተቀላቀለች አንድ ዓመት የሆናት ሳምራዊት፤ ወደ አባልነቱ የመጣችበትንም ታስታውሳለች፡፡ «በአጋጣሚ አሰልጣኛችንን ህሊናን አግኝቴ አሳይኝ ብያት ነው የጀመርኩት» ትላለች።

Äthiopien Addis Abeba | Weibliche Skateboarderinnen

የ17 ዓመቷ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ኢትዮብሳ ፀሃይም የዚሁ ቡድን አባል ናት፡፡ አፕ…ፖሚ፣ማዳን፤ ዮርዲ..
 ሴት ስኬተሮቹ እንደሚሉት በዚህ ትንሽ በሚመስለው ነገር እንኳ በሴትነት ላይ ያለው የአድሎአዊነት አመለካከት የዋዛ አይደለም፡፡ «ወንድሜን ቤተሰብ እንዲነዳ ውሰጂው ተብዬ ነበር በአጋጣሚ የመጣሁት። ከዛ የሴት ቡድን እንዳለ አየሁ እኛ እኔም ቡድኑን ተቀላቅዬ መንዳት ጀመርኩ።»

የሴት ስኬተሮች ቡድኑ መነሻ ትንሽ ብሆንም እነሱ ግን እሩቅን ያልማሉ፡፡ ግባቸውም ኢትዮጵያን በስፖርቱ እስከ አለም መድረክ መወከል፤ ከዚያም ማሸነፍ እንደሆነም በልበ ሙሉነት ይናገራሉ፡፡

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ሴት ስኬተሮች

ሱመያ ሳሙኤል /ሥዩም ጌቱ ነው
ልደት አበበ
 

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ሴት የስኬት ቦርድ ነጂዎች  

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Titel: Sophia Jemal (17) A multi-talented teenager from Ethiopia 19.08.2022 Beschreibung: A multi-talented teenager of 12th Grade and 17 years old. A 17 Sophia Jemal is known for her active participation from her school and she was recently awarded a best diplomat award prepared at Istanbul, Turkey by the United Nations youth participating program, Model United Nation (MUN). Sophia is also talented in the art of sketching and fashion designing. Currently she is developing a website by herself using a computer coding program. Her vision is to promote and be aware about Ethiopian traditional medicines through her website. Schlagworte: Äthiopien , Ethiopia , Addis Ababa , Addis Abeba Copyright: Seyoum Getu, DW Korri

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