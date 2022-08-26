ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች፤ ሴት የስኬት ቦርድ ነጂዎች

በአዲስ አበባ መካኒሳ አካባቢ በቡድን ተሰባስበው ስኬት ቦርድን የሚለማመዱ ሴት ታዳጊዎች ለዶይቼ ቬለ ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ዘጋቢ ሱመያ ሳሙኤል እንደገለፁላት ስፖርቱ ደፋር አድርጓቸዋል፣ በራስ መተማመናቸውም ጨምሯል።
ወጣት ህሊና ሰለሞን የ20 ዓመት ወጣት ስትሆን የ12ኛ ክፍል ትምህርቷንም አጠናቃ ለቀጣይ የትምህርት ምዕራፍ እራሷን እያዘጋጀች ትገኛለች፡፡ ህሊና እምብዛም በሴቶች የማይዘወተረውን፤ ማህበረሰቡም በብዛት በተለምዶ ለወንዶች ከሚሰጣቸው የስፖርት አይነቶች አንዱ የሆነውን ስኬት ቦርድን በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ታሽከረክራለች፡፡ ህሊና ወደ ስፖርቱ የመጣችውና የስኬት ፍቅር ያደረባት የትምህርት ቤት ወንድ ጓደኞቿ ሲያሽከረክሩ በማየት ነበር፡፡
ፍላጎቱ ግን ፍላጎት ብቻ ሆኖ አልቀረም፡፡ ወደ ትግባር፤ ከዚያም ወደ ዓላማ አደገ እንጂ፡፡ ወጣቷ የሴት ስኬተሮች ቡድንም መስርታ አሁን ላይ ንቁ ተሳትፎን የሚያደርጉ 13 ሴት ጓደኞቿ ጋር ስፖርቱን ታዘወትራለች፡፡ «እዮብ የሚባል ልጅ መንገድ ላይ ሲነዳ አይቼ እሱ አስለምዶኝ ነው» መንዳት የጀመርኩት ትላለች።
እንደ ወጣት ህሊና ገለጻ የሴት ስኬት ቦርድ ቡድን ምስረታው ከስፖርቱም የሚሻገር ነው፡፡ የአመለካከት ችግርን መስበር ከዚያም የይቻላል መንፈስን ማነጽ፡፡
ይህ ቡድን ከተመሰረተ አመት ከመንፈቅ ተቆጠረ፡፡ ውጣውረዱ ግን ቀላል አልነበረም፡፡ በሴትነት ከሚደርስ ማንጓጠጥ እስከ የተለያዩ ጫና ይገጥማቸዋል። ወጣቶቹ የሚለማመዱት ወይም ስኬት ቦርድ የሚነዱት አስፋልት ላይ ነው።
ህሊና የምትመራው የሴቶች ስኬት ቡድኑ ስኬት ቦርዶችን በመዋስ የጀመረውን ፕሮጀክቱን አሁን የግል 10 ስኬቶች በተለያዩ መንገዶች በማሰባሰብ እስከ 20 ታዳጊ ሴቶች እንዲሰለጥኑበት ይሰራል፡፡ የአንድ ያገለገለ ስኬት ቦርድ ባሁን ወቅት 4 ሺህ 500 ብር እንደሚገዛም ነው የሚነገረው፡፡
ሳምራዊት ተሾመ ደግሞ የ12ኛ ክፍል የዘንድሮ ተፈታኝ ስትሆን የ18 ዓመት ታዳጊም ናት፡፡ የሴቶች ስኬት ቡድኑን ከተቀላቀለች አንድ ዓመት የሆናት ሳምራዊት፤ ወደ አባልነቱ የመጣችበትንም ታስታውሳለች፡፡ «በአጋጣሚ አሰልጣኛችንን ህሊናን አግኝቴ አሳይኝ ብያት ነው የጀመርኩት» ትላለች።
የ17 ዓመቷ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ኢትዮብሳ ፀሃይም የዚሁ ቡድን አባል ናት፡፡ አፕ…ፖሚ፣ማዳን፤ ዮርዲ..
ሴት ስኬተሮቹ እንደሚሉት በዚህ ትንሽ በሚመስለው ነገር እንኳ በሴትነት ላይ ያለው የአድሎአዊነት አመለካከት የዋዛ አይደለም፡፡ «ወንድሜን ቤተሰብ እንዲነዳ ውሰጂው ተብዬ ነበር በአጋጣሚ የመጣሁት። ከዛ የሴት ቡድን እንዳለ አየሁ እኛ እኔም ቡድኑን ተቀላቅዬ መንዳት ጀመርኩ።»
የሴት ስኬተሮች ቡድኑ መነሻ ትንሽ ብሆንም እነሱ ግን እሩቅን ያልማሉ፡፡ ግባቸውም ኢትዮጵያን በስፖርቱ እስከ አለም መድረክ መወከል፤ ከዚያም ማሸነፍ እንደሆነም በልበ ሙሉነት ይናገራሉ፡፡
ሱመያ ሳሙኤል /ሥዩም ጌቱ ነው
ልደት አበበ