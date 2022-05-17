 ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ሴት ስኬተሮች | ራድዮ | DW | 29.08.2022

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ራድዮ

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ሴት ስኬተሮች

ስኬት ቦርድ መንዳት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ ደግሞ ሴት ኢትዮጵያውያን ሲነዱ አይስተዋልም። ይሁንና ከቅርብ ዓመታት አንስቶ ቢያንስ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ይህንን የሚነዱ ወጣቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መጥተዋል።

በአዲስ አበባ መካኒሳ አካባቢ በቡድን ተሰባስበው ስኬት ቦርድን የሚለማመዱ ሴት ታዳጊዎች ለዶይቼ ቬለ ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ዘጋቢ ሱመያ ሳሙኤል እንደገለፁላት ስፖርቱ ደፋር አድርጓቸዋል፣ በራስ መተማመናቸውም ጨምሯል። የሴት ስኬትቦርዲንግ መስራች ህሊና ሰለሞን «ቡድኑ በአሁኑ ሰዓት 13 ሴት አባላት እና 10 ስኬት ቦርዶች አሉት» ትላለች። ሴቶቹ ስኬት ቦርድ የሚነዱት ለጊዜ ማሳለፊያ ወይም እዛ ላይ ሆኖ ፎቶ ለመነሳት ሳይሆን ወደፊት ስፖርቱን ሙያቸው አድርገው ሀገራቸውን ማስጠራት ስለሚፈልጉም እንደሆነ ነግረውናል። #ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute

ዘገባ፡ ሱመያ ሳሙኤል
ቪዲዮ፡ ሥዩም ጌቱ (DW) ከአዲስ አበባ
 

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Rehabilitationszentrum für Vergewaltigungsopfer in Hawassa: 20.01.2022 Hawassa, Vergewaltigungsopfer, Rape victim, Rehabilitation center, Ethiopia,Äthiopien Shewangizaw Wegayehu (DW Hawassa)

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ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች፤ "አጎቴ ነው የደፈረኝ" 22.07.2022

በሀዋሳ ከተማ በሚገኘው የሴቶች ማረፊያ ልማት ማህበር ግቢ ውስጥ አስገድዶ መደፈርን ጨምሮ አካላዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች እያገገሙበት ይገኛሉ ፡፡ በተለይም የአስገድዶ መደፈር ጥቃት ደርሶባቸው ወደ ማረፊያና ማገገሚያ ማዕከሉ ከመጡት መካከል አብዛኞቹ በታዳጊነት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ምርጥ ሴት ተማሪዎች

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ምርጥ ሴት ተማሪዎች 20.05.2022

በ2013 ዓ.ም. የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ፈተናን በከፍተኛ ውጤት አጠናቀው ዩንቨርስቲዎችን ከተቀላቀሉ ሶስት ሴት ተማሪዎች ጋር የተደረገ ውይይት፦ ታዳጊዎቹ የተማሩት በኦሮሚያ ልማት ማህበር (ኦልማ) ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት አዳማ ቅርንጫፍ ሲሆን በክልል ደረጃ በሴቶች ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገባቸውም ተሸላሚ ሆነዋል።

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የሰላም ባህልና መቻቻል ውይይት

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የሰላም ባህልና መቻቻል ውይይት 19.11.2021

ግጭቶችና አለመግባባቶች እንዳይከሰቱ እንዴት አስቀድሞ መከላከል ይቻላል ? ተከስተው ሲገኙስ እንዴት በውይይት መፍታት ይቻላል ? ተከስተው ሲገኙስ እንዴት በውይይት መፍታት ይቻላል?በዝግጅቱ በሀዋሳ ከተማ በአንድ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሚገኝ የሰላም ክበብ ውስጥ ተሳትፎ እያደረጉ በሚገኙ ወጣቶች ላይ ያተኩራል።

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የጾታዊ ትንኮሳን እንዴት መከላከል ይቻላል? ውይይት

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የጾታዊ ትንኮሳን እንዴት መከላከል ይቻላል? ውይይት 24.12.2021

በታዳጊ የወጣትነት እድሜ ክልል የሚገኙ ሴቶች ከሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች መካከል የጾታዊ ትንኮሳ በቀዳሚነት ይጠቀሳል።