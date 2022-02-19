 ዜጎቻቸዉን ከዩክሬን ለማውጣት እየተጣደፉ ያሉ የአፍሪቃ መንግሥታት | አፍሪቃ | DW | 05.03.2022

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አፍሪቃ

ዜጎቻቸዉን ከዩክሬን ለማውጣት እየተጣደፉ ያሉ የአፍሪቃ መንግሥታት

የአፍሪቃ ሀገራት ዜጐቻቸውን ከዩክሬይን ለማስወጣት የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው ቀጥለዋል። አፍሪቃዉያን ተማሪዎች ከዩክሬይን በመሸሽ ላይ ሳሉ ድንበር ላይ በቆዳ ቀለም ምክንያት መድሎ  መታየቱ እንደሚያሳስባቸው ከተናገሩ በኋላ መንግሥታት ዓለም አቀፉን ሕግ እንዲያከብሩና ከዩክሬይን ጦርነት የሚሸሹትን ሁሉ እንዲያግዙ የአፍሪቃ ኅብረት አሳስቧል። 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:38

ዩክሬን ዉስጥ ከሚኖሩ አፍሪቃዉያን መካከል በቁጥር ናይጀርያዉያን ይበልጣሉ

 

የአፍሪቃ ሀገራት ዜጐቻቸውን ከዩክሬይን ለማስወጣት የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው ቀጥለዋል። በዩክሬይን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የነበሩ የአፍሪቃ ተማሪዎች ከዩክሬይን በመሸሽ ላይ ሳሉ ድንበር ላይ በቆዳ ቀለም ምክንያት መድሎ  መታየቱ እንደሚያሳስባቸው ከተናገሩ በኋላ መንግሥታት ዓለም አቀፉን ሕግ እንዲያከብሩና ከዩክሬይን ጦርነት የሚሸሹትን ሁሉ እንዲያግዙ የአፍሪቃ ኅብረት አሳስቧል። 

ምንም እንኳ አንዳንድ ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደ ትዉልድ ሃገራቸዉ በደስታ ቢመለሱም ብዙዎቹ በዩክሬንና  አጎራባች ሃገራት መቆየትን መርጠዋል። ሌሎች ደግሞ በዩክሬይን ከመሰረቱት ቤተሰብ ጋር እዝያዉ ዩክሬይን መሆንን  መርጠዋል።  

ከ400 የሚበልጡ ናይጄሪያውያን በዩክሬን እየተካሄደ ካለው ጦርነት ሸሽተው በዚህ ሳምንት አርብ አገራቸው ተመልሰዋል። የናይጄርያ መንግሥት ወደ ሩሜንያ በላከዉ ልዩ በረራ ከዩክሬይን ሸሽተዉ ሩሜንያ፤ ፖላንድ፤ ስሎቫኪያ እና ሃንጋሪ የገቡ ዜጎቹን ነዉ ወደ ሃገር ሰብስቦ መልሶአል። ዜምባቤም በዩክሬይን የነበሩ እና ጦርነቱን ሸሽተዉ ወደ ሩሜንያ፤ ሃንጋሪ፤ ስሎቫኪያ እና ፖላንድ የገቡ 118 ተማሪዎችን ወደ ሃገር መልሳለች።

ከኬንያ የመጡ 79 ተማሪዎች ደግሞ የዩክሬይንን ጦርነት ሸሽተዉ በጎረቤት ሃገራት ማለትም በፖላንድ፤ ሩሜንያ፤ ሃንጋሪ ጥገኝነት ጠይቀዋል። አንድ ኬንያዊ ግን ወደ ሃገሩ መመለሱን የኬንያ ባለሥልጣናት መግለፃቸዉ ነዉ የተዘገበዉ። ይሁንና አሁንም ሌሎች በርካታ ኬንያዉያን ተማሪዎችን ከዩክሬን የተለያዩ ከተሞች እንዲወጡ የፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ መንግስት በማስተባበር ላይ መሆኑ ተነግሮአል።

Ghana | Studenten wurden aus der Ukraine evakuiert

 

የታንዛኒያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደግሞ በዩክሬይን 38 ተማሪዎች ወደ ጎረቤት ፖላንድ መሻገራቸዉን ገልፆአል።  በጀርመን እና በስዊድን የሚገኙ የታንዛኒያ ኤምባሲዎች ባለስልጣናት አሁንም በዩክሬይን ዉስጥ አጣብቂኝ ዉስጥ የሚገኙ ዜጎችን በሙሉ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እየሰሩ መሆኑ ተገልፆአል። የአይቮሪ ኮስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካንዲያ ካማራ እንደተናገሩት ዜጎቻቸዉን ከዩክሬይን ለመውጣት ዩናይትድ ስቴትስን  እና የአዉሮጳ ህብረትን ድጋፍ ለመጠየቅ ስብሰባ ማካሄዳቸውን የአቢጃን ዜና ድረ-ገጽ አስነብቦአል።

ጋናውያን፣ ናይጄሪያውያን፣ የዚምባብቤ ዜጎች ፣ ኢትዮጵያውያን፣ ግብጻውያን፣ እና ህንዶች ጨምሮ በርካታ የዉጭ ተማሪዎች አሁንም ዩክሬን ዉስጥ እንዳሉ ይገመታል። የናይጀርያ መንግሥት ከ 400 በላይ ተማሪዎችን ወደ ሃገሩ መመለሱ ቢነገርም ፤ ከ 2000 በላይ የሚሆኑ ናይጀርያዉያን ጦርነት ዉስጥ ካለችዉ ዩክሬይን በሰላም ወጥተዉ በዩክሬን አጎራባች ሃገራት ዉስጥ እንዳሉ ነዉ የገለፀዉ።

ዩክሬን ዉስጥ ከሚኖሩ አፍሪቃዉያን መካከል በቁጥር ናይጀርያዉያን ይበልጣሉ ያለን ኢትዮጵያዊዉ ወልጫፎ  ነጋሽ ገብሬ በዩክሬይን መዲና ኪይቭ ዉስጥ ሲኖር 35 ዓመት ሆኖታል። ወደ ዩክሬን የመጣዉ ለትምህርት ነበር ትምህርቱን ጨርሶ ትዳር ይዞ እየኖረ ነዉ ። የአንዲት የ 20 ዓመት ሴት ልጅ አባትም ነዉ። 

በዩክሬይን እስር ላይ መሆናቸዉን ለአንዳንድ የዉጭ ሚዲያ እና የድረገፅ ሚዲያ የተናገሩ ወጣት ኢትዮጵያዉያን እንዳሉ ብንሰማም ያሉበትን አድራሻና ስልክ ቁጥር ማግኘት አልቻልንም።

ሙሉ ጥንቅሩን የድምጽ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን ያድምጡ።

 

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

 

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ዩክሬን ዉስጥ ከሚኖሩ አፍሪቃዉያን መካከል በቁጥር ናይጀርያዉያን ይበልጣሉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

©PHOTOPQR/LA PROVENCE/SPEICH Frédéric ; Menaka ; 15/09/2021 ; Reportage sur l'opération militaire Barkhane et l'opération Takuba (Task Force internationale) Lutte contre les Groupes Armés Terroristes (GAT) djihadistes dans la BSS (Bande Sahelo Saharienne) Base Opérationnelle Avancée (BAO) de Ménaka Des soldats du 27e BCA Bataillon de Chasseur Alpins et du 2e REG Régiment Etranger de Génie équipés de VAB Véhicule de l'Avant Blindé assurent la protection d'une réunion sur la sécurité au gouvernorat de Ménaka. Réunion à laquelle participent des représentants de la Minusma (ONU), des dignitaires locaux et les Forces armées Malienne (FaMa) Menaka (MALI); 09/13/2021; Report on the military operation Barkhane and Operation Takuba (International Task Force) Fight against Jihadist Armed Terrorist Groups (GAT) in the BSS (Sahelo Saharan Band)

የአዉሮጳ ጦር ከማሊ መዉጣት መጀመርና የሽብር ስጋት   19.02.2022

ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪቃዊቱ ሃገር ማሊ ያሰፈረችዉን ጦር ማስወጣት መጀመርዋን አስታዉቃለች። በማሊ ሰፍረዉ የሚገኙ የአውሮጳ ወታደሮች ሀገሪቱን ጥለዉ መዉጣት መጀመር በሳህል ክልል አካባቢ ሃገራት ላይ የደህንነት አደጋ ስጋት መጨመሩን አመላካች ነዉ።

Journalisten verfolgen in einem Presseraum die Übertragung des Treffens von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, Bildschirm rechts) und Russlands Präsident Wladimir Putin. Scholz traf den russischen Präsidenten zu Gesprächen über die Situation an der ukrainischen-russischen Grenze. Formal handelt es sich um einen Antrittsbesuch des Kanzlers.

ዜና መጽሔት፤ የካቲት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 15.02.2022

AUSSCHNITT | BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 17: (R-L) African Union Commission chairperson Mahamat Moussa Faki, French President Emmanuel Macron, European Council President Charles Michel, Senegal's President Macky Sall, and European Commission President Ursula von der Leyen take part the first day of a European Union (EU) African Union (AU) summit at The European Council Building in Brussels, Belgium on February 17, 2022. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

አስተያየት፤ የአዉሮጳና አፍሪቃ ጉባኤ ለአዉሮጳ የመጨረሻ ዕድል ነዉ 21.02.2022

የስደት ፖሊሲ ማለት፤ ህገወጥ ጨካኝ የሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂን ከመደገፍ ይልቅ ህጋዊ ስደትን ማቃለል ማለት ነው። የመዋዕለ ንዋይ የገንዘብ ፍሰት በዋናነት እዛዉ አፍሪቃ ዉስጥ ሥራ መፍጠርና ተጨማሪ ማኅበራዊ ጥቅም የሚያመጣ መሆን አለበት። የአውሮጳ የስጋና የዶሮ ምርቶች የአፍሪቃን ገበሬዎችን መሰረታዊ ፍላጎት ማጥፋት የለበትም።