 ዜሌንስኪ ኼርሶንን ጎበኙ | ዓለም | DW | 14.11.2022

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ዓለም

ዜሌንስኪ ኼርሶንን ጎበኙ

«መርማሪዎች የሩሲያ የጦር ከ400 በላይ ወንጀሎችን መፈፀማቸዉን መዝግበዋል። የሰላማዊ ነዋሪዎችም ሆነ የጦር ሠራዊት አስከሬን እየተገኘ ነው ። የሩስያ ጦር ሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች ወሮ አረመኔነት እንደፈፀመዉ ሁሉ በኼርሶንም አረመኔነት መፈፀሙ ታይቷል።» ፕሬዝዳንት ቮሎዲሜር ዜሌንስኪ

Ukraine | Wolodymyr Selenskyj in Cherson

የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሜር ዜሌንስኪ ከጥቂት ቀናት በፊት ከሩስያ ኃይሎች ነፃ የወጣችውን የኼርሶን ከተማን ጎብኙ። ስምንት ወራት  
ፕሬዚዳንቱ ለስምንት ወራት በሩሲያ ኃይሎች ወረራ ስር የነበረችዉ ከርሰን ነዋሪዎች ያለ ኤሌክትሪክና የቧንቧ ውኃ አገልግሎት እንዴት እንደሚኖሩ አስከፊዉን ሁኔታ በዓይናቸዉ አይተዋቷል።   
ዜለንስኪ በአካባቢው ላይ የጦርነት ወንጀሎች እንደተፈጸሙ የሚጠቁሙ ምልክቶች እንዳሉም ተናግረዋል። ዜሌኒስኪ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት፤ 

«መርማሪዎች የሩሲያ የጦር ከ400 በላይ ወንጀሎችን መፈፀማቸዉን መዝግበዋል። የሰላማዊ ነዋሪዎችም ሆነ የጦር ሠራዊት አስከሬን እየተገኘ ነው ። የሩስያ ጦር ሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች ወሮ አረመኔነት እንደፈፀመዉ ሁሉ በኼርሶንም አረመኔነት መፈፀሙ ታይቷል።»

ዜሌንስኪየ የከርሰን ነጻ መውጣት "የጦርነቱ ማብቃት መጀመሪያ" የሚል ምልክት እንደሆነም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የኔቶ ዋና አዛዥ ጄንስ ስቶልተንበርግ ለዩክሬናዉያን ገና አንዳንድ ፈታኝ ወራቶች እንደሚጠብቃቸው ሳይገልፁ አላለፉም ። የሩሲያ ወታደሮች ተሸንፈዋል ተብሎ ችላ ሊባል እንደማይገባም አክለዋል።
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የጀርመኑ መራሔ መንግሥት የቻይና ጉብኝት 04.11.2022

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የምዕራባዉያን እና የሩስያ ዉዝግብ 29.09.2022

ሰባተኛ ወሩን የያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትና በዚህም ምክኒያት በምዕራባውያንና ሩሲያ መካከል የተፈጠረው የኢኮኖሚና፣ ዲፕሎማሲ ጦርነት በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን፤ ይህ ፍጥጫና አለመግባባት ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ክመቼውም ግዜ አሁን አሳስቢ ሆኗል።