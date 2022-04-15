ዛሬ ማምሻውን የሚጠናቀቀው የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ

ከሦስት ቀናት በፊት በተጀመረው ሀገር አቀፍ የልጅነት ልምሻ ማለትም ፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ክትባቱን መውሰድ ያለባቸው ሕጻናት ሙሉ በሙሉ እንዲከተቡ ለማድረግ ኃላፊዎች የማስተባበር ሥራ እንዲሠሩ መደረጉን የኅብረተሰብ ጤና ተቋም አስታውቋል።
ከሦስት ቀናት በፊት በተጀመረው ሀገር አቀፍ የልጅነት ልምሻ ማለትም ፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ክትባቱን መውሰድ ያለባቸው ሕጻናት ሙሉ በሙሉ እንዲከተቡ ለማድረግ ኃላፊዎች የማስተባበር ሥራ እንዲሠሩ መደረጉን የኅብረተሰብ ጤና ተቋም አስታውቋል። ዛሬ ምሽት በሚጠናቀቀው የአራት ቀናት ሁለተኛ ዙር የክትባት ዘመቻ በመጀመርያ ዙር ክትባት የወሰዱትንና ከዚያ ጊዜ ወዲህ የተወለዱ ሕጻናትን ጨምሮ ከ16 ሚሊየን በላይ ሕጻናት ክትባቱን ይወስዳሉ ተብሏል። የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ በዕቅድ የያዛቸውን ከ78 ሺህ በላይ ሕጻናት አብዛኛው መከተባቸውን አስታውቋል።
የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ የጤና ማበልፀግ ኬዝ ቲም አስተባባሪ ሲስተር መሰሉ አጥናፌ በበኩላቸው በዘመቻው የሦስት ቀናት ቆይታ አብዛኞቹ ሕጻናት መከተባቸውን በማረጋገጥ ቀሪዎቹም ሙሉ በሙሉ ክትባቱን እንዲያገኙ የሚደረግ መሆኑን ገልፀዋል። ዘመቻው መደበኛ ክትባት ያልወሰዱ ሕጻናትንም ቤት ለቤት በሚደረገው አሰሳ ለማግኘት ይረዳልም ብለዋል። ምንም እንኳን ከክትባት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጊዜ ካለመረዳት ጋር ተያያዥ የሆኑ ችግሮች ቢያጋጥሙም በአሁኑ የጎላ ነገር አለመፈጠሩን ሲ/ር መሰሉ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት በሰጠው መረጃ ባሳለፍነው ጥቅምት ወር ላይ የተሰጠው የመጀመሪያ ዙር የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ውጤማነት ዘጠና ሰባት በመቶ መሆኑ በጥናት ተረጋግጧል።
መሳይ ተክሉ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ