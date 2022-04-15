 ዛሬ ማምሻውን የሚጠናቀቀው የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ | ጤና እና አካባቢ | DW | 18.04.2022

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ጤና እና አካባቢ

ዛሬ ማምሻውን የሚጠናቀቀው የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ

ከሦስት ቀናት በፊት በተጀመረው ሀገር አቀፍ የልጅነት ልምሻ ማለትም ፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ክትባቱን መውሰድ ያለባቸው ሕጻናት ሙሉ በሙሉ እንዲከተቡ ለማድረግ ኃላፊዎች የማስተባበር ሥራ እንዲሠሩ መደረጉን የኅብረተሰብ ጤና ተቋም አስታውቋል።

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የክትባት ዘመቻው ለአራት ቀናት ዘልቋል

ከሦስት ቀናት በፊት በተጀመረው ሀገር አቀፍ የልጅነት ልምሻ ማለትም ፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ክትባቱን መውሰድ ያለባቸው ሕጻናት ሙሉ በሙሉ እንዲከተቡ ለማድረግ ኃላፊዎች የማስተባበር ሥራ እንዲሠሩ መደረጉን የኅብረተሰብ ጤና ተቋም አስታውቋል። ዛሬ ምሽት በሚጠናቀቀው የአራት ቀናት ሁለተኛ ዙር የክትባት ዘመቻ በመጀመርያ ዙር ክትባት የወሰዱትንና ከዚያ ጊዜ ወዲህ የተወለዱ ሕጻናትን ጨምሮ  ከ16 ሚሊየን በላይ ሕጻናት ክትባቱን ይወስዳሉ ተብሏል። የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ በዕቅድ የያዛቸውን ከ78 ሺህ በላይ ሕጻናት  አብዛኛው መከተባቸውን አስታውቋል።

Äthiopien Dire Dawa | Impfkampagne gegen Polio

የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ የጤና ማበልፀግ ኬዝ ቲም አስተባባሪ ሲስተር መሰሉ አጥናፌ በበኩላቸው በዘመቻው የሦስት ቀናት ቆይታ አብዛኞቹ ሕጻናት መከተባቸውን በማረጋገጥ ቀሪዎቹም ሙሉ በሙሉ ክትባቱን እንዲያገኙ የሚደረግ መሆኑን ገልፀዋል። ዘመቻው መደበኛ ክትባት ያልወሰዱ ሕጻናትንም ቤት ለቤት በሚደረገው አሰሳ ለማግኘት ይረዳልም ብለዋል። ምንም እንኳን ከክትባት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጊዜ ካለመረዳት ጋር ተያያዥ የሆኑ ችግሮች ቢያጋጥሙም በአሁኑ የጎላ ነገር አለመፈጠሩን ሲ/ር መሰሉ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት በሰጠው መረጃ ባሳለፍነው ጥቅምት ወር ላይ የተሰጠው የመጀመሪያ ዙር የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ውጤማነት ዘጠና ሰባት በመቶ መሆኑ በጥናት ተረጋግጧል።

መሳይ ተክሉ 

ሸዋዬ ለገሠ

እሸቴ በቀለ

Audios and videos on the topic

የክትባት ዘመቻው ለአራት ቀናት ዘልቋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የልጅነት ልምሻ (ፖሊዮ) መከላከያ ክትባት ዘመቻ 

የልጅነት ልምሻ (ፖሊዮ) መከላከያ ክትባት ዘመቻ  15.04.2022

« በ2009 ዓ ም ደግሞ ኢትዮጵያ “ከልጅነት ልምሻ ነፃ”ተብላ የምስክር ወረቅት አግኝታ ነበር ሆኖም በ2011 ዓ ም በፖሊዮ ቫይረስ የተጠቃ አንድ የሶማሌላንድ ሰው ወደ ሶማሌ ክልል በመግባቱ ቫይረሱ በቀላሉ በመሰራጨቱ በአማራ፣ኦሮሚያ፣ ድሬዳዋና ሌሎች አካባቢዎች በቀላሉ ተዳርሷል፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የተጠናከረ ክትትልና ክትባት ሲሰጥ ነበር ።»

የኮሮና ተኅዋሲ መከላከያ ክትባት ዘመቻ በጎንድር

የኮሮና ተኅዋሲ መከላከያ ክትባት ዘመቻ በጎንድር 09.03.2022

እየተዳከመ የመጣውን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ለማጠናከርና ህብረተሰቡ ግንዛቤውን አሳድጎ ራሱን ከበሽታው እንዲከላከል ለማድረግ በሚል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከዛሬ ጀምሮ 122ሺህ ከ12 ኣመት በላይ የሆናቸውን ሰዎች ተጠቃሚ ሚያደርግ ለ10 ቀናት የሚቆይ የኮቪድ ክትባት ዘመቻ ጀምሯል፡፡ 

ከኮሮና ተሐዋሲ በቀላሉ እንላቀቅ ይሆን?

ከኮሮና ተሐዋሲ በቀላሉ እንላቀቅ ይሆን? 15.02.2022

ኮሮና ተሐዋሲ በዓለም የጤና ድርጅት ኮቪድ 19 ተብሎ በመላው ዓለም ወረርሽኝ መሆኑ ከተነገረ ሁለት ዓመት ሊሞላው ነው። ስርጭቱ አሁንም ባለመገታቱ ብዙዎች ቢሰላቹም አስፈላጊውን ጥንቃቄ የማድረግ ግዴታዎች በተለይ በስፋት በተዛመተባቸው ሃገራት አልቀነሰም። በዚህ ምክንያትም ይኽ ተሐዋሲ በቀላሉ የምንገላገለው አይደለም በሚለው ብዙዎች ይስማማሉ።