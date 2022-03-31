ዘንድሮ ምርጫ በምታካሂደው በአንጎላ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት እንግልት

ሶስት ፓርቲዎች ባለፈው ጥቅምት «የተባበረው ዴሞክራሲያዊ ግንባር »በምህጻሩ ኤፍ ፒ ዩ የሚል መጠሪያ የሰጡትን ኅብረት መስርተዋል።በታዛቢዎች እምነት ኅብረቱ አንጎላ ነጻ ከወጣችበት ከዛሬ 47 ዓመት አንስቶ ሀገሪቱን የሚመራውን«ህዝባዊ ንቅናቄ ለአንጎላ ነጻነት» ኤም ፒ ኤል ኤን በነሐሴው ምርጫ ማሸነፍ የሚችልበት ጥሩ እድል አለው።
አንጎላ ከአምስት ወር በኋላ ምርጫ ታካሂዳለች። ከምርጫው አስቀድሞ በሀገሪቱ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች እስርና እንግልት ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ ነው። ተቃዋሚዎች እንደሚሉት በምርጫው እሸነፋለሁ የሚል ስጋት ያደረበት ገዥው ፓርቲ ተቃዋሚዎችን ማንገላታቱን አጠናክሮ ቀጥሏል።
«ፖሊሶች ማለዳ መጥተው ያለ አንዳች ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ መኖሪያ ቤቶችን ሰብረው ይገባሉ።የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትንና ቤተሰቦቻቸውን በከፍተኛ ደረጃ ያሳድዳሉ ። በተለይ በምህጻሩ ዩኒታ ከተባለው ፓርቲ ጋር ግንኙነት አላቸው የሚባሉ ሰዎችን ነው የሚከታተሉት።»
በአንጎላ ከዘንድሮው ምርጫ በፊት በተቃዋሚ ፓርቲዎች ፖለቲከኞችና ቤተሰቦቻቸው ላይ የሚካሄደው እስርና ወከባ መባባሱን የተናገሩት ኡይጌ ከተባለችው የሰሜን አንጎላ ከተማ ፣ፖለቲከኛ ኪንካኒ ንጋንጉ ናቸው ።የአንጋፋው የዩኒታ ፓርቲ አባል ንጋንጉ እንደሚሉት አብዛኛዎቹ ፖለቲከኞች የሚታሰሩት ያለምንም ምክንያት ነው። ለፓርቲው ቅርበት አላቸው የሚባሉ ሳይቀር aneደሚታሰሩ ተናግረዋል።በርግጥ ባለፉት ሳምንታት የፀጥታ ኃይላት ብዙ ቤቶችን በርብረዋል፤ ሰዎችንም አስረዋል። ንጋንጉ በሚገኙበት በኡይጊ ከተማ ያሉ ወከባው የበረታባቸው የእስሩም ዒላማ የሆኑት በርካታ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ፖለቲከኞች ወይ ተደብቀዋል አለያም ከአካባቢው ሸሽተዋል። በአካባቢው የሚገኙ የዶቼቬለ ዘጋቢዎችም ውጥረቱ አሁንም መቀጠሉን አረጋግጠዋል።
ምንም እንኳን ፖሊስ በዋነኛነት ይህን እርምጃ የሚወስደው በዋነኛው ተቃዋሚ «ብሔራዊ ኅብረት ለአንጎላ የተሟላ ነጻነት» በምሃጻሩ ዩኒታ ተብሎ በሚጠራው ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ላይ ቢሆንም «የዴሞክራቶች ቡድን» በምህጻሩ ቢዲ እንዲሁም በፖለቲካ ፓርቲነት እውቅና ያልተሰጠው ፕሮጀክት ፒ አር ሰርቪር አንጎላ የተባለው ፓርቲ አባላትም ከመሰቃየት አላመለጡም።እነዚህ ሶስት ፓርቲዎች ባለፈው ጥቅምት «የተባበረው ዴሞክራሲያዊ ግንባር »በምህጻሩ ኤፍ ፒ ዩ የሚል መጠሪያ የሰጡትን ኅብረት መስርተዋል። ታዛቢዎች እንደሚሉት ኅብረቱ ፣ አንጎላ ነጻ ከወጣችበት ከዛሬ 47 ዓመት አንስቶ ሀገሪቱን የሚመራውን «ህዝባዊ ንቅናቄ ለአንጎላ ነጻነት» በምህጻሩ MPLA የተባለውን ፓርቲ በነሐሴው ምርጫ ማሸነፍ የሚችልበት ጥሩ እድል
አለው።
ምንም እንኳን ምርጫው እስከሚካሄድ አምስት ወራት ቢቀሩም፤ ከምርጫ ዘመቻ በፊት ያለው ጊዜ የተረጋጋ አይደለም፤ይላሉ ንጋንጉ። ተቃዋሚዎች አሁን በየጊዜው በአደባባይ ተቃውሞአቸውን እያሰሙ ነው። ይህ ደግሞ መንግስትን ይበልጥ እረፍት ነስቷል ብለዋል ንጋንጉ ።አንጎላ የሚገኙ የዶቼቬለ ወኪሎች እንደሚሉት የፖለቲከኞች እስር ከመጀመሩ አስቀድሞ በተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችና በገዥው ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ግጭት ነበር።ዩኒታ ባዘጋጀው አንድ መድረክ ላይ እንዲሁም ሳናዛ ፖምቦ በተባለው ከተማ ውስጥ በሚገኝ የኤም ፒ ኤል ኤ ቢሮ ላይ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። እነዚህን መሰል ጥቃቶች በገዥው ፓርቲ ቢሮዎች ላይ ሲደርሱ ፖሊስ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ ተቃዋሚዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ጥሩ አጋጣሚ እንደሚፈጥርለት መቀመጫውን ደቡብ አፍሪቃ ያደረገው የአንጎላ መንግሥትን የሚቃወም «ክለብ ኬ» የተባለ ብሎግ ባለቤት ሆሴ ጋማ ለዶቼቬለ ተናግሯል።
«ከአንጎላ ወጣት ከ58 በመቶ የሚበልጠው ስራ አጥ ነው። እነዚህ ወጣቶች የሚደርስባቸውን በደል አደባባይ ወጥተው ሲያሰሙ መንግሥት አይቀበልም። መንግሥት ወጣቶቹ አደባባይ የሚወጡት ተቃዋሚዎች እያነሳሷቸው ነው ሲል ይከሳል። ምንም እንኳን የሚደርሱ ጥቃቶች ከተቃዋሚው ከዩኒታ ፓርቲ ጋር በቀጥታ ባይገናኙም መንግሥት ፣ለተቃውሞዎቹ ተጠያቂ የሚያደርገው ዩኒታን ነው።»
ይላል ጋማ። ጋማ ለዚህ እንደ ምሳሌ የጠቀሰው በአንድ የ ኤም.ፒ.ኤል. ኤ የመኪና አጀብ ላይ በጎዳና ንግድ በተሰማሩ ሰዎች፣ ድንጋይ ከተወረወረ በኋላ የተፈጠረውን ሁኔታ ነው። ጋማ የሚለውን ተቃዋሚው ፖለቲከኛ ኪንካኒ ንጋንጉም ይጋራሉ። የአንጎላ ፖሊስ ሰዎችን የሚያስረው እንዳገኘም እየመረጠም ነው ብለዋል ፖለቲከኛው።እርሳቸው እንደሚሉት ፖሊስ አጥፊዎች የሚላቸውን በሙሉ እንደመያዝ መርጦ ማሰሩ አልገባንም ይላሉ።
«እውነት ነው ከዩኒታ ዝግጅት ጋር በተያያዘ ስለሆነው ክርክር ነበር። ሆኖም ጥቃት የተፈጸመው በሁለቱም ወገን ነው። ማለትም ከዩኒታም ከኤም ፒ ኤል ኤም። ግን የተቃዋሚው የዩኒታ አባላት ሲታሰሩ የኤም ፔ ኤል ኤ አባላት ግን አልታሰሩም። ይህ ሊገባን አልቻለም። »
በዋና ከተማዋ ሉዋንዳ ያሉት «የዴሞክራቶች ቡድን» የተባለው ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ሙዋቲ ሴባስትያዎ ደግሞ በመሰረታዊ መብቶቻችን ላይ ገደብ ተጥሎብናል ሲሉ ገዥውን ፓርቲ ይከሳሉ።
«ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ሰዎች ላይ የፍርሀት ድባብ ሰፍኗል። የአንጎላ ፖሊስ በአሁኑ ጊዜ መሰረታዊ ነጻነቶቻችንን በሰፊው በመገደብ ላይ ናቸው።»
ሴባስትያዎ እንዳሉት የፓርቲያቸው የኡጌ ከተማ ተጠሪ በከተማይቱ ሰዎች እየተሰቃዩ ስለሆነ መሰወራቸውን ገልጸዋል። የአንጎላ ፖሊስ ለሚቀርብበት ወቀሳ እስካሁን መልስ አልሰጠም። ፖሊስ ባወጣው መግለጫ ግን ግጭት በመፍጠርና በዝርፍያ ተሰማርተው ነበር ያላቸውን 30 የትልቁ ተቃዋሚ ፓርቲ የዩኒታ አባላት መታሰራቸውን አረጋግጧል። ፖሊስ በመግለጫው ዱላና ገጀራ የያዙ የዩኒታ አባላት ሳንዛ ፖምቦ የሚገኘውን የኤም ፒ ኤል ኤን ጽህፈት ቤት፣በከተማዋ በሚገኘው የራድዮ ጣቢያና የከተማዋ አስተዳዳሪ መኖሪያ ቤት ላይ ጉዳት አድርሰዋል ብሏል። የዩኒታ ፓርቲ የኡይጌ ተጠሪ ፌሊክስ ሲማዮ ፓርቲያቸው በከተማዋ በሚገኘው በኤም ፒ ኤል ኤ ቢሮ ላይ ለተፈጸመው ጥቃት ተጠያቂ አይደለም ሲሉ አስተባብለዋል።
«እንደ ሰላማዊ ዜጎች ለዩኒታ ያለንን ድጋፍ ለመግለጽ ጎዳና በወጣንበት ወቅት ጥቃት ተፈጽሞብናል። ችግር ለመፍጠር ፈልገዋል መባሉ ስህተት ነው። ግጭት ፈልገን ቢሆን ኖሮ ሚስቶቻችንን እና ትናንሽ ልጆቻችንን ይዘን ባልወጣን ነበር።»
የሌላኛው ተቃዋሚ ፓርቲ የ ፒ አር ኤ ጄ ኤ ንቅናቄ መሪ አቤል ቺቩኩቩኩ በአንጎላ ከምርጫው አስቀድሞ በጣም አሳሳቢ የለመቻቻል ምልክቶች ይታያሉ ሲሉ ገልጸው መንግስት ነጻ የምርጫ ዘመቻ እንዳይካሄድ ለመከልከል ከሞከረ አሳዛኝና በጣም አደገኛ ይሆናል ሲሉ አስጠንቅቀዋል,።የቀድሞው ሶሻሊስት የነጻነት ንቅናቄ ኤም ፒ ኤል ኤ አንጎላ ነጻ ከወጣችበት ከጎርጎሮሳዊው 1975 ዓም አንስቶ ስልጣን ላይ ነው። በሀገሪቱ የአንድ ፓርቲ ስርዓት ካበቃበት ከጎርጎሮሳዊው 1992 ወዲህ አራት ምርጫዎች ተካሂደዋል። በአራቱም ምርጫዎች በግልጽ ድሉ የኤም ፒ ኤል ኤ ነበር። በ2017ቱ የመጨረሻው የአንጎላ ምርጫ ገዥው ኤም ፒ ኤል ኤ ከተሰጠው ድምጽ 64 በመቶውን አሸንፏል። በዘንድሮው ምርጫ ግን ውጤቱ የተለየ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ሰዎች አሁን ሀገሪቱን በሚመራው መንግሥት ደስተኛ አይደሉም። ተቃዋሚዎች ደግሞ የተመረጡና እና የተባበሩም ይመስላሉ።በመጪው ነሐሴ የሚካሄደው ምርጫ ካልተጭበረበረ ተቃዋሚዎች የማሸነፍ እድላችን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ይላሉ።
አንቶንዮ ካስካይ/ ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ