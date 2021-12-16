 ዘርፈ ብዙ የጥበብ ባለሙያ ዋሲሁን አራጌ | ባህል | DW | 12.12.2021

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ዘርፈ ብዙ የጥበብ ባለሙያ ዋሲሁን አራጌ

በጋዜጠኝንት፣ የሙዚቃ ግጥም ደራሲነት በተንቀሳቃሽ ምስል የታግዙ የሙዚቃ አልበሞችን ዳይረክተርነትና አምራችነት እንዲሁም በግጥም፣ አጭር ወጎችና ረዥም ልቦለድ ድርሰት ይታወቃል። ዋሲሁን አራጌ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:08

ዘርፈ ብዙ የጥበብ ባለሙያ ዋሲሁን አራጌ

ሚዛን አማን በነበረብት ጊዜ በወቅቱ በፋና ራድዮ ወደ ህዝብ ማስተላለፍ የጀመረው ኪነጥበባዊ ይዘት ያላችው የራድዮ የሙዚቃ ዝግጅቶች ከአድማጮች ያገኝ በነበረው በጎ መጋቤ ምላሽ ወደ መዝናኛው ኢንዱስትሪ ለመግባት ምክንያት እንደሆነው ይናገራል። በአሁኑ ሰአት በአሃዱ FM ራድዮ «የተረክ» ዝግጅት አዘጋጅና አቅራቢ ነው። ጥቁር እንቁ ዋሲሁን አራጌ ያሳተመው የግጥም መድብልና አጫጭር ወጎች መጽሀፍ ርዕስ ነው። ዋሲሁን አራጌ በሚያስገመግመው ወፍራም ድምጹ የራድዮ ፕሮግራሞች ከማቅረብ፣ የዘፈን ግጥም ደራሲነትና ዳይሬክተርነት ስራ በተጨማሪ እራሱም እንደሚያንጉራጉር አጫውቶናል።ጋዜጠኛ ዋሲሁን እስካሁን በአንድ ፊልም በተዋናይነት የተሳተፈ ሲሆን «የጊዜ ሚዛን» በሚል ርዕስ የደረሰው ረዥም ልብ ወለድ ድርሰት በቅርቡ የህትመት ብርሃን አይቶ ለሀዝብ ይቀርባል።

ዮሀንስ ገብረ እግዚአብሔር

አዜብ ታደሰ
 

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