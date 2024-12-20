ዘላቂ ሰላም እንጂ የተኩስ አቁም አንሻም ፤ ቭላድሚር ፑቲን

ዘላቂ ሰላም እንጂ የተኩስ አቁም አንሻም ፤ ቭላድሚር ፑቲንዓርብ፣ ታኅሣሥ 11 2017
የሩስያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሀገራቸው ከዩክሬን ጋር ዘላቂ ሰላም እንጂ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ማድረግ እንደማትፈልግ ተናገሩ ። ፕሬዚዳንቱ በዓመታዊ የጋዜጣዊ መግለጫ እና ከዜጎቻቸው ለተነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ እንዳሉት በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ለመቋጨት ዩክሬን ሩስያ ያቀረበችውን ዘላቂ የመፍትሄ ሃሳብ መቀበል ይኖርባታል።
የሩስያ ሕዝባዊ ግንባር ዋና መሥሪያ ቤት ከዓመታዊው ጋዜጣዊ መግለጫ እና የጥያቄ እና መልስ ክፍለ ጊዜ በፊት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ጥያቄዎችን ተቀብሎ ለፕሬዚዳንቱ ማቅረቡ ተሰምቷል። የጤና አጠባበቅ፣ መንገድ፣ የመኖሪያ ቤቶች እና መገልገያዎች፣ እንዲሁም የማህበራዊ ክፍያ ጉዳዮች ሩስያዉያን የበለጠ አንገብጋቢ ጉዳያችን ነው ብለው ለፕሬዚዳንቱ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች ሚዛን ደፍተው ተገኝተዋል። በተጨማሪም ሩስያ በዩክሬን እያከናወነች ያለው «ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ » የሚል ስያሜ የተሰጠው ጦርነትን በተመለከተ የተለያየ ይዘት ያላቸው ጥያቄዎች ለፕሬዚዳንቱ ቀርበው፣ ፑቲን መልስ ሰጥተዉባቸዋል።
አነጋጋሪው የሾልዝና የፑቱን የስልክ ንግግር ፤ ተቃውሞውና እንደምታው
ፑቲን በመሰብሰቢያ አዳራሹ ተሰብስበው ይጠብቋቸው ከነበሩ ጋዜጠኞች ከተነሱላቸው በርካታ ጥያቄዎች ውስጥ ጊዜ ሰጥተው እና በሰፊው ተንትነው ምላሽ ከሰጡባቸው ጉዳዮች የሩስያ ዩክሬን ጦርነት ፍጻሜ የሚያገኝበትን ዕድል እና ሁኔታ ዋነኛው ነው ። ፑቲን በአንክሮ መልስ በሰጡበት በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ወታደሮቻቸው በምስራቃዊ ዩክሬን ዉጤታማ ግስጋሴ እያደረገ እና ለጊዜው ርምጃው ሊገታ የሚችልበት ዕድል እንደሌለ ነው።
« ወታደራዊ እርምጃዎችን አሁን ማቆም ይቻላል? ጉዳዩ ምን እንደሆነ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ፤ አስቀድሜ እንዳልኩት አሁን ምን እየሆነ እየሆነ ነው? ካላችሁ በዩክሬን የጦር ሃይሎች ውስጥ የጦር መሳሪያዎች፣ ጥይቶች እና ከሁሉም በላይ ደግሞ የወታደሮች መሟጠጥ አለ። ዛሬ በጦር ሜዳ የምናየው ሠራዊታችን ወደ ፊት እየገሰገሰ ነው፣ ጠላት በዚህ ቀን፣ በአሁን ሰዓት፣ በተደራጀ ሁኔታ አፈንግጦ ያፈገፈገበትን ቦታ ማጠናከር አልቻለም፣ »
ፕሬዚዳንት ፑቲን ጠላት ያሉት የዩክሬን ኃይሎች ዳግም እንዳይደራጁ እና መልሰው እንዳያጠቁ ፋታ የማይሰጥ ያሉትን ወታደራዊ ዕምርጃ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸው ነገር ግን ከዩክሬን ጋር ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የማያቻልበት ሁኔታ እንደሌለ ጠቅሰዋል። ጊዜያዊ የተኩስ አቁም አንሻም ያሉት ፕሬዚዳንቱ ከዩክሬን ጋር የሚደረገውን ጦርነት ለመቋጨት ዘላቂ ሰላም የሚያረጋግጥ ስምምነት እንዲደረስ መሻታቸው እንደሆነ ነው ያገለጹት።
እንደ ፑቲን ሩስያ ለዘላቂ ሰላም ያስቀመጠችው የመፍትሄ አቅጣጫም የሩስያ ፌዴሬሽን እና ዜጎቿን ዘላቂ ሰላም እና ጥቅም ያስቀደመ ነው።
« ጊዜያዊ የተኩስ አቁም አይደለም የምንሻው ፣ ለሩሲያ ፌዴሬሽን እና ለዜጎቿ ዋስትና የሚሰጥ የረጅም ጊዜ እና ዘላቂ ሰላም ነው የምንፈልገው። ለፍላጎቶቻችን እንዴት ዋስትና ማግኘት እንደምንችል ከባድ ጥያቄ ቢሆንም ግን በአጠቃላይ ግን መመልከታችንን አንተውም ።»
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ከሩስያ ጋር ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮልዶሚር ዜሌንስኪ ትናንት ሐሙስ ባደረጉት ንግግር ዩክሬን በኃይል የተያዙባትን ምስራቃዊ ክልሎች ከሩስያ ኃይሎች የማስለቀቅ አቅም እንደሌላት ተናግረዋል። ክልሎቹን ለሩስያ አሳልፎ መስጠት የሀገሪቱ ህገ መንግስት እንደማይፈቅድላቸው የተናገሩት ዜሌንስኪ ብቸኛው የሩስያ ወታደሮችን ከግዛቶቻቸው ማስወጫ መንገድ ምናልባትም ቀጭን እና ዓለማቀፋዊ የዲፕሎማሲ ጫና ብቻ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በወቅታዊ ዩክሬን ሩስያ የጋዝ አቅርቦት መንገድ እንዲሁም በጦርነቱ አጠቃላይ አንድምታ ላይ ለአውሮጳ ህብረት ምክር ቤት ንግግር ያደረጉት ዜሌንስኪ የአውሮጳ ህብረት ለዩክሬን በቂ ዋስትና ላይሆን ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል።
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«የአውሮጳዊያን ለዩክሬን በቂ ዋስትና ይሆናሉ ብዬ አላምንም እናም ይህንኑ ችግር ከአውሮጳ መሪዎች ጋር ብቻ በመነጋገር መፍታት አይቻልም ። ምክንያቱም ለእኛ የአሁንም ሆነ የወደፊት እንውነተኛ ዋስትናችን ኔቶ ስለሆነ ነው።»
ሶስት አመት ያስቆጠረው የሩስያ ዩክሬን ጦርነት በመቶ ሺዎችን ለሞት ዳርጎ ፣ ሚሊዮኖችን ለስደት እንዲሁም ጦርነቱ የፈጠረው ቀጣናዊ ቀውስ ሌላ ብርቱ ዓለማቀፋዊ ኤኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ቀውስ አስከትሏል።
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ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ