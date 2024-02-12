የዓድዋ መታሰቢያ የአገር ግንባታ ፋይዳው - የሕዝብ አስተያየት

የዓድዋ መታሰቢያ የአገር ግንባታ ፋይዳው - የሕዝብ አስተያየትሰኞ፣ የካቲት 4 2016
የዓድዋ መታሰቢያ የአገር ግንባታ ፋይዳው
ትናንት አዲስ አበባ ውስጥ ግንባታው ተጠናቆ የተመረቀው የዓድዋ 00ኪ.ሜ. ወይም ዓድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ለትውልድ አንድነት እና ለአገር ግንባታ የራሱ ሚና እንደሚኖረው ተነገረ፡፡
አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ ከሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የሙዚየሙን መገንባትና ፋይዳውን አጉልተው ያነሱት በርካቶች ናቸው፡፡ በተቃራኒው ግን መሰል የፕሮጀክቶች ግንባታ ኢትዮጵያ አሁን ከምትገኝበት የሰላም እጦት እና የኢኮኖሚ አለመረጋጋት መቅደም የለበትም ያሉም ይገኛሉ፡፡
ዓድዋ፤ ታሪካዊነቱና የትውልድ ግንባታ ፋይዳው “የአድዋ ታሪክ የጥቁር ህዝብ ታሪክ ነው” ያሉት ሃብታሙ የተባሉ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ “ደረጃውን ጠብቆ ተገንብቷል” ያሉት ትናንት የአገሪቱ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት የተመረቀውን የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ግንባታ እና ዓላማውን አወድሰዋል፡፡ እኚህ አስተያየት ሰጪ በዚሁ ሃሳባቸው፤ ፕሮጀክቱ የአድዋን ታሪክ በሚመጥን መልኩ የተገነባ ብለውታል፡፡ አቶ ሃታሙ ሙዚየሙ ትናንትን አስታውሶ ዛሬን በጋራ ለማስቀጠል ረጂ ሲሉም ነው ሃሳባቸውን የቋጩት፡፡ ሐሴት የተባሉ ሌላ አስተያየት ሰጪም የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየሙን ግንባታ “አርኪ ሲሉ” ነው የገለጹት፡፡ ፕሮጀክቱ ከታሪክ መዘከሪያነቱም አልፎ የመዝናኛ ማዕከል መስሎ የተገነባ ነው ያሉት፡፡
ሌላም ፍቃዱ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ታሪኩ ኢትዮጵያ ዓለም ላይ የምትጎላበት በመሆኑ በታሪኩ ልክ መያዝ መንከባከብ የሚገባው ነው ብለዋል፡፡ “ትውልዱ የአባቶቹን ታሪክ እና ገድል ማወቅ አለበት፡፡ ማወቅ የምችለው ደግሞ ታሪኩ በገሃድ ስቀመጥለት ነው” ይላሉ፡፡ “ያንን ያለፈውን ታሪክ ልንናገረው ብንችልም ለታሪኩ የተከፈለውን መስዋእትነት በልኩ መረዳት የምቻለው በዚህ መልኩ ሙዚየሙን በመገንባት እና ታሪክን በልኩ በማስቀመጥ ነው” ሲሉም ሃሳባቸውን አክለዋል፡፡
የፕሮጀክቶች ቅደም ተከተል ጥያቄ ዳግሞ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ የተለየ ሃሳባቸውን ነው ያጋሩን፡፡ እኚህ አስተያየት ሰጪ በሃሳባቸው የፕሮጀክቱን ግንባታ ዓለማ ባይተቹም የመሰል ፕሮጀክቶች የቅደም ተከተል ጉዳይ ግን ጥያቄ እንደሚፈጥርባቸው አልሸሸጉም፡፡ አቶ ዳግሞ በአስተያየታቸው “ከተዋቡ ፕሮጀክቶች ግንባታ አስቀድሞ በአገር ውስጥ ሰላም፣ ፍቅር እና የኑሮ መረጋጋትን ማስፈን የቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ነው” ሲሉም የግል ምልከታቸውን አጋርተውናል፡፡ “መሰል የፕሮጀክቶች እና ታሪካዊ መታሰቢያዎች ግንባታ የተሟላ ትርጓሜ የሚኖራቸው መገፋፋት ቀርቶ ፍቅር ስሰፍን ነው” ያሉት አስተያየት ሰጪው “ሰላምና ፍቅር ያልታከለበት ነገር አስደሳች ሊሆን አይችልም” ሲሉም ሃሳባቸውን ቋጭተዋል፡፡ አስተያየት ሰጪዎቹ የመሰል አገራዊ የጋራ ታሪኮች በተገቢውና በሚገባው ልክ መዘከር ለአገር ግንባታ እና ለትውልድ አንድነት ያለውን ፋይዳ ግን አጉልተው ሀሳባቸውን ሰጥተዋልም፡፡ የአድዋ አገራዊ ዘመቻ መነሻ ቦታን ለማስታወስ አድዋ 00 ኪ.ሜ ወይም አድዋ መታሰቢያ ሙዚየም የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ የፕሮጀክቱ ግንባታ በቢሊየን ብሮች መገንባቱ ነው የተነገረው፡፡
ሥዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ