ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ በትግራይ የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም ጠየቀ

ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ በትግራይ ሁሉን አካታች የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጠየቀ። በትግራይ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የህዝቡን ደህንነት እና ህልውና ማረጋገጥ አልቻለም የሚለው ፖርቲው ያለውን ዘርፈ ብዙ ችግር ለመፍታት ሁሉም የፖለቲካ ፖርቲዎች፣ ሲቪክ ማሕበራትና ሌሎች ያካተተ ሁሉን አቀፍ የሽግግር አስተዳደር እንዲመሰረት ጥሪ አቅርቧል
በትግራይ የሚንቀሳቀሰው ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ በክልሉ ሁሉን አካታች የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጠየቀ። አሁን ላይ በትግራይ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የህዝቡን ድህንነት እና ህልውና ማረጋገጥ አልቻለም የሚለው ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ ፖርቲ፥ በትግራይ ያለው ዘርፈ ብዙ ችግር ለመፍታት ሁሉም የፖለቲካ ፖርቲዎች፣ ሲቪክ ማሕበራት እና ሌሎች ያካተተ ሁሉን አቀፍ የሽግግር አስተዳደር እንዲመሰረት ጥሪ አቅርቧል። በቅርቡ የትግራይ ነፃነት ፖርቲ እና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የተሰኙ ሁለት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎች በተመሳሳይ በትግራይ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጠይቀው እንደነበር ይታወሳል።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
እሸቴ በቀለ