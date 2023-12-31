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በጎርጎሮሳዊው 2023 ዓ.ም. ጦርነቶች ለምን በዙ?

እሑድ፣ ታኅሣሥ 21 2016

ኢራቅ አፍጋኒስታን ሶሪያና ሊቢያና ሌሎች አገራት ሲካሄዱ የቆዩ ጦርነቶች እልባት ሳያገኙ የዩክሬንና ሩስያ እንዲሁም አሰቃቂው የጋዛው ጦርነት እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያ እስካሁን መፍትሄ ባላገኘው በኦሮምያና በአማራ ክልል ግጭቶች እንደተጠመደች ነው።የኢትዮጵያ ጎረቤት ሱዳን ውጊያ ውስጥ ትገኛለች። ሰላም የራቃቸው አካባቢዎች ጥቂት አይደሉም።

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በጋዛ የእስራኤል የአየር ድብደባ
በጋዛ የእስራኤል የአየር ድብደባምስል Ariel Schalit/AP/picture alliance

በጎርጎሮሳዊው 2023 ዓ.ም. ጦርነቶች ለምን በዙ?

ከጥቂት ሰዓታት በኋላ የሚሸኘው ጎርጎሮሳዊው 2023 ዓ.ም. በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በርካታ ግጭቶችና ጦርነቶች የተካሄዱበት ንጹሀን ያለ አበሳቸው የተገደሉበት ሰብዓዊ መብቶች በገፍ የተጣሱበት ዓመት ነበር። በ2023 ከአፍሪቃ አንስቶ እስከ መካከለኛው ምሥራቅና አውሮጳ ድረስ የበርካታ ሰዎች ሕይወት የጠፋባቸው ሚሊዮኖች የተፈናቀሉባቸውና ቤት ንብረቶቻቸውን ያጡባቸው ከባድ ጦርነቶች ተካሂደዋል።የዩክሬን ጦርነት ለአውሮጳ ኅብረት ዳፋ ኢራቅ አፍጋኒስታን ሶሪያና ሊቢያና ሌሎች አገራት ሲካሄዱ የቆዩ ጦርነቶች እልባት ሳያገኙ የዩክሬን እና ሩስያ እንዲሁም አሰቃቂው የጋዛው ጦርነት እየተካሄደ ነው። የትግራዩን ጦርነት በሰላም ድርድር ያበቃችው ኢትዮጵያ እስካሁን መፍትሄ ባላገኘው በኦሮምያና በአማራ ክልል ግጭት እንደተጠመደች ነው። ኔቶ የኢትዮጵያ ጎረቤት ሱዳን ማብቂያ ያለው የማይመስል ውጊያ ውስጥ ትገኛለች።

የስፓኝ ተዋጊ ጀቶች በኔቶ ወታደራዊ ልምምድ ላይ
የስፓኝ ተዋጊ ጀቶች በኔቶ ወታደራዊ ልምምድ ላይ ምስል Mindaugas Kulbis/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

እነዚህን በዋናነት ጠቀስን እንጂ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ሰላም የራቃቸው አካባቢዎች ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። ጎርጎሮሳዊው 2023 ሰሚ ያጣ የሰላም ጩኽት የተስተጋባበት ፤መፍትሄውም ጉም እንደመጨበጥ ሆኖ የራቀበት ዘመን እንደሆነ እየተሸኘ ነው።ማሕደረ ዜና፣ የጋዛ እልቂት፣ የምዕራባዉያን ድምፀት መለወጥ ዓለም ከከዚህ ቀደሞቹ ዓመታት በተለየ በ2023  ቁጥሩ ያመዘነ ጦርነት ልታስተናግድ የቻለችበት መሠረታዊ ምክንያቶች ምንድናቸው? የዓለም መሪዎች ጦርነቶቹን ማስቆም ለምን ተሳናቸው? በዚህ አካሄድስ ዓለም እንዴት ትቀጥላለች? ወዴትስ እየሄደች ነው? በነዚህ ነጥቦች ላይ  አቶ ባይሳ ዋቅዎያ በተለያዩ የተመድ መስሪያ ቤቶች ያገለገሉ ዲፕሎማት እና የዓለምአቀፍ ሰብዓዊ መብቶች ሕግ ባለሞያ ፣ አቶ አብዱራህማን ሰኢድ የአፍሪቃ ቀንድ ጉዳዮች የፖለቲካ ተንታኝ እንዲሁም የዶቼቬለ የብራሰልስ ዘጋቢ ገበያው ንጉሴ ይወያያሉ።

ኂሩት መለሰ

 

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Brüssel Treffen NATO-Verteidigungsminister | Stoltenberg Generalsekretär

ኔቶ ለዩክሬን ተጨማሪ ጦር መሣሪያ ለማቀበል ወሰነ

ኔቶ ለዩክሬን ተጨማሪ ጦር መሣሪያ ለማቀበል ወሰነ

የዩክሬን ሩስያ ጦርነት የሰሜን ቃል ኪዳን ድርጅት (NATO)አባል ሃገራትን ከመቼውም ጊዜ በላይ አሳስቧል። አንድ ዓመት ሊደፍን በተጠጋው ጦርነት ሩስያ በምሥራቃዊ ግንባሮች ድል እየተቀዳጀች መሆኑን በመናገር ላይ ናት። ሁኔታው ያሳሰባቸው የኔቶ አባል ሃገራት ባለፉት ሁለት ቀናት በብራስልስ የድርጅቱ ጽሕፈት ቤት ስብሰባ ተቀምጠው ውሳኔ አሳልፈዋል።
ፖለቲካሐሙስ፣ የካቲት 9 2015