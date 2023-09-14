ዓለም አቀፉ የኢትዮጰያ ህብረተሰብ ልማት ድርጅት 40ኛ ዓመት ምስረታ

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«ECDC ሰዉ ሲሰደድ መጀመርያ ቦታ የሚያይበት፤ ንግድ ሲያምረዉ ንግድ ከፍቶ የሚቋቋምበት፤ ትዳር ሲፈልግ ባሉት አዳራሾች ዉስጥ የሚዳርበት የሚኳልበት፤ ሐዘን ቢገጥመዉ ደግሞ አንገቱን ደፍቶ፤ እዝንተኛዉን የሚያስተናግድበት፤ ለህብረተሰቡ ትልቅ ጥቅም የሰጠ ድርጅት ነዉ ሲሉ አንድ በድርጅቱ 26ኛ ጉባዔ ላይ የተሳተፉ ሰዉ ተናግረዋል»
«ECDC ሰዉ ሲሰደድ መጀመርያ ቦታ የሚያይበት፤ ንግድ ሲያምረዉ ንግድ ከፍቶ የሚቋቋምበት፤ ትዳር ሲፈልግ ባሉት አዳራሾች ዉስጥ የሚዳርበት የሚኳልበት፤ ሐዘን ቢገጥመዉ ደግሞ አንገቱን ደፍቶ፤ እዝንተኛዉን የሚያስተናግድበት፤ ለህብረተሰቡ ትልቅ ጥቅም የሰጠ ድርጅት ነዉ ሲሉ አንድ በድርጅቱ 26ኛ ጉባዔ ላይ የተሳተፉ ሰዉ በመድረክ ላይ ተናግረዋል»
ከሳምንታት በፊት 40ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ያከበረዉ ኢትዮጰያን ህብረተሰብ ልማት ድርጅትን በማስመልከት ጋዜጠኛ ቅድስት አቤኔዘር ከሰጠችን ቃለ ምልልስ የተወሰደ ነዉ። የዛሬ አርባ ዓመት በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ኢትዮጵያን ስደተኞች በሃገሪቱ ኑሮን እንዲላመዱ ለማድረግና የኢትዮጵያዉያን ማህበረሰብን ለማገዝ የተቋቋመዉ የኢትዮጰያ ህብረተሰብ ልማት ድርጅት ዛሬ እንደ ስሙ የኢትዮጰያ ህብረተሰብ ማዕከል ብቻ ሳይሆን ድርጅቱ ራሱን በማጠናከር ዛሬ ከዓለም ዙርያ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የሚመጡ ማኅበረሰቦችን በማቋቋም በአሜሪካ መንግሥት ትልቅ ተሰሚነት እና ተቀባይነት ያገኘ ድርጅት ሆንዋል።
በእንጊሊዘኛ መጠርያዉ Ethiopian Community Development Council በአጭሩ ECDC በመባል የሚታወቀዉ ይህ ማዕከል በቅርቡ ከዩክሬይን እና ከአፍጋኒስታን የመጡ ፍልሰተኞችን ጨምሮ ከ59 ዓለም ሃገራት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የገቡ ከ 72500 በላይ ዜጎችን በአገረ አሜሪካ የስደት ህይወታቸዉን መስመር እንዲይዙ አስችሏል።
ድርጅቱ በኢትዮጵያም ለተለያዩ ትምህርት ቤቶች መጻህፍትን እና ኮምፒዉተሮችን በመርዳት እና ቤተ መጻሕፍትን ማቋቋሙ ይታወቃል። የዛሬ አርባ ዓመት ማዕከሉን ያቋቋሙት ዶክተር ፀሐዬ ተፈራ፤ ማዕከሉ ዘንድሮ 40ኛ ዓመት የምስረታ ቀኑን ሲያከብር ከዩናይትድ ስቲትስ መንግሥት ከፍተኛ ምስጋናን ተቸረዋል። በዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪቃ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሆነዉ ያገለገሉት እና በአሁኑ ወቅት በተመድ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ፤ ከማዕከሉ መስራች ከዶክተር ፀሐዬ ተፈራ ጋር ሰርተዋል። ማዕከሉ 40 ኛ ዓመት ምስረታዉን ሲያከብር ባካሄደዉ 26ኛ ጉባዔ ላይ ከድርጅቱ ጋር የነበራቸዉን የረጅም ጊዜ ትዉዉቅ እና አጋርነት ባስተላለፉት መልክት መስክረዋል።
«የ ECDC 40ኛ የምስረታ በዓል መሆኑን ሳውቅ ሁለት ሀሳቦች በአእምሮዬ መጡ። በመጀመሪያ ደረጃ ስላበረከትከዉ ግዙፍ እና ተጽኖ ባለራዕይ ስራዎች አሰብኩ፣ ለብዙዎች ስለከፈቱላቸዉ በሮች እና እድሎች አሰብኩ። ግን ከዚያም በኋላ ስለ ለራሴ ስለ ሊንዳ አሰብኩ እና በእርግጥ አርጅቻለሁ ብዬ ጠየኩ። ስለተለያዩ መረሐግብሮቾት እና ስለ ቁርጠኛ ስራዎቾት ብዙ ስለመወያየታችን እና ብዙ ስብሰባዎችን ማድ,ጋችንን አስታውሳለሁ። ጥኡም የሆነዉን የኢትዮጵያ ምግብ ተጋብዤ ከረዱዋቸዉ ሰራተኞች ብሎም ስደተኞችን አግኝቼ የተካፈልk/ቸዉን በርካታ የማህበረሰብ ዝግጅቶች አስታዉሳለሁ»
በተመድ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ፤ የኢሲዲሲን መስራች ለዶክተር ፀሐዬ ተፈራ የእንኳን ደስ ያሎት መልዕክትም አስተላልፈዋልም።
«ዶ/ር ተፈራ እና መላው የ ECDC ቡድን መልካም 40 ኛ ዓመት ይሁንላችሁ! እጅግ አስደናቂ ምዕራፍ ነው! ባደረጋችሁት ሥራ ሁሉ መኩራት አለባችሁ! ከ 70,000 በላይ ስደተኞችን እና ቤተሰቦቻቸውን በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እንዲመጡ እና አዲስ ህይወትን እንዲጀምሩ ረድተዋል። በልዩነትን ተቀብለዉ ፍፁም ልብ በሆነ ክፍት ልብ ድርጅቱን በመምራቶ፤ እኔ ራሴን ጨምሮ ለብዙ ሰዎች ተስፋ እና ጽናትን ሰጥተዋል እና እናመሰግናለን አስደሳች ቀሪ የጉባy ወቅት እንዲሆንም እመኛለሁ።»
ከአሜሪካ መንግሥት ጋር በቁርኝት የሚሰራዉ በአኢትዮጵያ የስደተኞች ማቋቋምያ ድርጅት የECDC መስራች ዶክተር ፀሐዬ ተፈራ፤ የዛሬ አርባ ዓመት ይህን ድርጅት ለማቋቋም ሲነሱ የእርስ በእርስ ጦርነት እና የሰብዓዊ መብት ጥሰትን ሸሽተዉ ወደ አገረ አሜሪካ በስደት የመጡ በጣት የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዉያንን ለመርዳት ነበር ብለዋል።
ዶክተር ፀሀዬ በአሜሪካን ስለ ኢትዮጵያዉያን ግንዛቤ ለመፍጠር የተጀመረዉ ጉባዔ ዘንድሮ ለ 26 መካሄዱንም ተናግረዋል። ECDC ለኢትዮጵያዉያን ስደተኞች ብቻ ሳይሆን አድማሱን በማስፋት ከጎርጎረሳዉያኑ 1993 ጀምሮ ከመላዉ ዓለም በተለይም ከአፍሪቃ ሃገራት ከሚመጡ ስደተኞች ጋር መስራት መጀመሩንም ዶ/ር ፀሐዬ ተፈራ አክለዋል።
ስለ የኢትዮጰያን ህብረተሰብ ልማት ድርጅት ECDC አጭር አስተያየታቸዉን የላኩልን የዜድ የንግድ ጉዳይ አማካሪ ፕሬዚዳንት እና መስራች ወ/ሮ ዘዉዲቱ ወንድሙ ECDC የኢትዮጵያዉያን ኩራት የሆነ ድርጅት ሲሉ ገልፀዉታል።
እንደ ዶ/ር ፀሐዩ ድርጅታቸዉ በአሜሪካ መንግሥት እዉቅናን ካገኘ በኋላ ስደተኛዉ በሚኖርባቸዉ የአሜሪካ ከተሞች እና ግዛቶች የራሱን ማህበረሰብ እንዲያሰባስብ እና ማህበር እንዲመሰረት ለማድረግ እገዛ መጀመሩንም ተናግረዋል። ስደተኞችን እና ፍልሰተኞችን የሚረዳዉ ይህ ማዕከል በ 40 ዓመት ጊዜ ዉስጥ አብሮት የሚሰራ 26 አጋር ድርጅቶች አሉት፤ በተለያዩ 7 የአሜሪካ ከተሞችም ቅርንጫፍ ጽ/ት ቤትን ከፍቷል።
ጋዜጠኛ ቅድስት አቤኔዘር በበኩላቸዉ ኢትዮጰያን ህብረተሰብ ልማት ድርጅትን ECDC በአሜሪካ ስደተኞችን በማቋቋሙ እና በመርዳቱ ብቻ ሳይሆን የሚታወቀዉ፤ ድርጅቱ ኢትዮጵያ ዉስጥ ለተለያዩ ትምህርት ቤቶች የመማርያ መፀሐፍትን እና ኮንፒዉተሮችን በመላክ ቤተ መጽሐፍትን በማቋቋም ወጣቶችን እንደሚረዳ ነግረዉናል።
40ኛ ዓመት የምስረታ በአሉን ያከበረዉ እና በሀገረ አሜሪካ በተለያዩ ከተሞች ከ 17 በላይ ቅርንጫፎች ያሉት እና ሌሎች አጋር ድርጅቶችን መስርቶ ከአሜሪካ መንግሥት ጋር በመተባበር ከዓለም ሃገራት የሚመጡ ስደተኞችን መልሶ በማቋቋም የሚረዳዉ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ልማት ማዕከል ወይም በአጭር መጠርያዉ ECDC እንኳን ለ40ኛ ዓመት ምስረታ አደረሳችሁ።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምጽ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን!
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ