 ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ ለሶማሌ ክልል የገባው ቃል | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 26.05.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ ለሶማሌ ክልል የገባው ቃል

በሶማሌ ክልል በተለያዩ ምክንያቶች ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም እና ለችግሩ ዘላቂ መፍትኄ ለመስጠት ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ ቃል ገባ። በክልሉ መንግሥት ለተዘጋጀው የአንድ መቶ ሃያ ዘጠኝ ሚሊየን ዶላር የዘላቂ መፍትሄ እቅድ መሳካትም ለጋሽ ድርጅቶችና የተለያዩ ሀገራት የበኩላቸውን እንደሚያደርጉ መግለፃቸውን የክልሉ መንግስት አስታውቋል።

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የ129 ሚሊየን ዶላር የዘላቂ መፍትኄ እቅድ

በሶማሌ ክልል በተለያዩ ምክንያቶች ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም እና ለችግሩ ዘላቂ መፍትኄ ለመስጠት ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ ቃል ገባ። በክልሉ መንግሥት ለተዘጋጀው የአንድ መቶ ሃያ ዘጠኝ ሚሊየን ዶላር የዘላቂ መፍትሄ እቅድ መሳካትም ለጋሽ ድርጅቶች እና የተለያዩ ሀገራት የበኩላቸውን እንደሚያደርጉ መግለፃቸውን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። ከቀናት በፊት በክልሉ መቀመጫ ጅግጅጋ ከተገኙት አምባሳደሮች አንዱ የሆኑት በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር አካባቢውን መጎብኘታቸው ታውቋል። አምባሳደሩ በተለያዩ መስኮች ጀርመን የበኩሏን ድጋፍ እንደምታደርግ ገልጠዋል።

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ሸዋዬ ለገሰ

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