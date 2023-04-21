 ዒድ አልፈጥር አከባበር በመቐለ | ኢትዮጵያ | DW | 21.04.2023

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ዒድ አልፈጥር አከባበር በመቐለ

የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝደንት ሓጂ መሓመድ አደም ያለፉት ሶስት ዓመታት የትግራይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ፈታኝ ግዜ ያሳለፈበት እንደነበር ጠቅሰው፣ ይኽ ሁሉ አልፎ አሁን ላይ በተሻለ የበዓል ድባብ ረመዳን መፆሙ፥ በዓልም እየተከበረ መሆኑ ተናግረዋል።

ዒድ አል ፈጠር በመቐለ

የዘንድሮ ዒድ ከጦርነቱ በኃላ በመቐለ በድምቀት ተከብሯል። ዛሬ በዓሉ ለማክበር በአስር ሺዎች ሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በመቐለ በሚገኘው የሰማእታት ጎዳና በነበረ ስነስርዓት ከጦርነት ድባብ ውጪ ለመጀመሪያ ጊዜ ማክበራቸው ከፍተኛ ደስታ እንደፈጠረላቸው የበዓሉ ታዳሚዎች ለW ተናግረዋል። 

ዛሬ በመላው ዓለም በሙስሊሞች ዘንድ እየተከበረ ያለው 1444ኛው የዒድ አልፈጥር በዓል፣ ላለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነት ላይ በነበረችው ትግራይም እንዲሁ በተሻለ የበዓል ድባር ሲዘከር ውሏል። በመቐለ በዓሉ ለማክበር ህዝበ ሙስሊሙ ወደ ሰማእታት ጎዳና መጉረፍ የጀመረው ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ ነው። በትግራይ የእስልምና ሃይማኖት መሪዎች፣ የእምነቱ መምህራን እንዲሁም በአስር ሺዎች የሚቋጠሩ ታዳሚያን በተገኙበት በዛሬው የዒድ በዓል ይፋዊ ስነስርዓት የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር መሪዎችም ታድመውበታል።

Äthiopien Eid Al-Fitr in Mekelle

በዛሬው የበዓል መድረክ ለበዓሉ ታዳሚያን ንግግር ያሰሙት የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝደንት ሓጂ መሓመድ አደም ያለፉት ሶስት ዓመታት የትግራይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ፈታኝ ግዜ ያሳለፈበት እንደነበር ጠቅሰው፣ ይኽ ሁሉ አልፎ አሁን ላይ በተሻለ የበዓል ድባብ  ረመዳን መፆሙ፥ በዓልም እየተከበረ መሆኑ ተናግረዋል። 

Äthiopien Mekelle Tigray | Öffentliches Fastenbrechen

በዛሬው የመቐለ የዒድ አልፈጥር በዓል አከባበር ካለፉት ዓመታት እና በዓላት በርካታ ህዝብ የተገኘበት ሲሆን ያነጋገርናቸው ምእመናኑን የዘንድሮው ዒድ በደስታ፣ በሰላም፣ በተሻለ ሁኔታ እና መንፈስ እያከበሩት እንዳለ ገልፀውልናል።

ሚልዮን ሃይለስላሴ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ

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ዒድ አል ፈጠር በመቐለ

ተዛማጅ ዘገባዎች

ዒድ አልፈጥር በባሕርዳር

ዒድ አልፈጥር በባሕርዳር 21.04.2023

በአከባበር ሥነ-ስርዓቱ አባቶች፣ ወጣቶች ሴቶችና ህፃናት ተገኝተዋል፡፡ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንት ሼህ ጀወር ሙሐመድ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክት በዓሉ ሲከበር በሮመዳን ወቅት ያሳየናቸውን መልካም ባህሪያት ማስቀጠል ይገባል ብለዋል፡፡

ዒድ አልፈጠር በሸገር

ዒድ አልፈጠር በሸገር 21.04.2023

"ቁርዓን የወረደበትን የረመዳን ወር ፁሙ ይላል አላህ፡፡ ይህን ወር መፆም ከእስልምና መዓዘናትም አንደኛው ነው፡፡" በኦሮሚያ ክልል ሸገር ፉሪ ክፍለ ከተማ በሚባል አከባቢ ሰፊ የጎዳና ላይ ሶላትን በማድረግ በዓሉ በተከበረበት ወቅት የሃማኖቱ ኢማም በበዓል አከባበሩ ለታደመው ህዝበ ሙስሊም ካስተላለፉት መልእክትና አስተምሮ የተቀነጨበ ነው፡፡

ዒድ አልፈጥር በዓል አከባበር በአዲስ አበባ

ዒድ አልፈጥር በዓል አከባበር በአዲስ አበባ 21.04.2023

በአዲስ አበባ ትንሿ ስታዲየም ሜዳ እና በዙሪያው በተከበረው ሃይማኖታዊ የ ኢድ አል ፈጥር ክብረ በዓል ላይ እንደሌላው ጊዜ ሁሉ የሃይማኖቱ መሪዎችም ሆኑ የመንግሥት ተወካዮች ለሃይማኖቱ ተከታዮች ንግግር አላደረጉም መልዕክትም የተላለፈበት አልነበረም።