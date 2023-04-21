ዒድ አልፈጥር በባሕርዳር

በአከባበር ሥነ-ስርዓቱ አባቶች፣ ወጣቶች ሴቶችና ህፃናት ተገኝተዋል፡፡ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንት ሼህ ጀወር ሙሐመድ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክት በዓሉ ሲከበር በሮመዳን ወቅት ያሳየናቸውን መልካም ባህሪያት ማስቀጠል ይገባል ብለዋል፡፡
1444ኛው የኢድ አልፋጥር በዓል በባሕር ዳር ዓለም አቀፍ ሰታዲዮም በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በደምቀት ተከብሯል፣ በስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የባሕር ዳር ከተማ ከንቲባ የሙስሊሙን የመስገጃ ቦታ ጥያቄ በተመለከተም መንግስት 20ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ መፈቀዱን በዚሁ ጊዜ ይፋ አድርገዋል፡፡
በስነስርዓቱ አባቶች፣ ወጣቶች ሴቶችና ህፃናት ተገኝተዋል፡፡ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንት ሼህ ጀወር ሙሐመድ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክት በዓሉ ሲከበር በሮመዳን ወቅት ያሳየናቸውን መልካም ባህሪያት ማስቀጠል ይገባል ብለዋል፡፡
የባሕር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ ዶ/ር ድረስ ሳህሉም ሙስሊሙ ማህበረሰብ በፆሙ ወቅት ያሳየውን መልካም ተግባር ሳያቋርጥ እንዲቀጥልና የተቸገሩ ወገኖችን እንዲያስብ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
የባህር ዳር ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክትል ኃላፊ አቶ መሀመድ ዳውድ በዓሉ በመዋደድ፣ በመፋቀርና በመተሳሰብ እየተከናወነ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
በጋራ መስገድና መፀለይ ፋይዳው የጎላ እንደሆነ መሬም የተባለች የበአሉ ተሳታፊ ወጣት ነግራናለች፣ ስለሀገር፣ ስለችግረኞች ስለሰላም ስለአንድነት የፀለያል ብላለች፡፡
በስነስርዓቱ ላይ ያገኘነው ሌላው ወጣት እስማኤል ማሩም ፍቅርና ሰላም የእስልምና መገለጫዎች በመሆናቸው ምዕመኑ በዚህ መንገድ በዓሉን እያከበረ እንደሆነ ለዶቼ ቬሌ ገልፀዋል፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተካሄደው የሙስሊም ምክርቤት አዲስ አደረጃጀት በኋላ እየታዩ ያሉ አንዳንድ አለመግባባቶች በመግባባት፣ በመነጋገርና በውይይት መፈታት እንዳለባቸውም ከንቲባው ዶ/ር ድረስ ጠቁመዋል፡፡ የሙስሊሙን የመስገጃ ቦታ ጥያቄ በተመለከተም መንግስት 20ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ መፈቀዱን በዚሁ ጊዜ ከንቲባው ይፋ አድርገዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ