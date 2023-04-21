 ዒድ አልፈጥር በባሕርዳር | ኢትዮጵያ | DW | 21.04.2023

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ኢትዮጵያ

ዒድ አልፈጥር በባሕርዳር

በአከባበር ሥነ-ስርዓቱ አባቶች፣ ወጣቶች ሴቶችና ህፃናት ተገኝተዋል፡፡ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንት ሼህ ጀወር ሙሐመድ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክት በዓሉ ሲከበር በሮመዳን ወቅት ያሳየናቸውን መልካም ባህሪያት ማስቀጠል ይገባል ብለዋል፡፡

የሙስሊሙን የመስገጃ ቦታ ጥያቄ ለመመለስ 20ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ መፈቀዱን

1444ኛው የኢድ አልፋጥር በዓል በባሕር ዳር ዓለም አቀፍ ሰታዲዮም በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በደምቀት ተከብሯል፣ በስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የባሕር ዳር ከተማ ከንቲባ የሙስሊሙን የመስገጃ ቦታ ጥያቄ በተመለከተም መንግስት 20ሺህ ካሬ ሜትር  ቦታ መፈቀዱን በዚሁ ጊዜ ይፋ አድርገዋል፡፡
 በስነስርዓቱ አባቶች፣ ወጣቶች ሴቶችና ህፃናት ተገኝተዋል፡፡ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንት ሼህ ጀወር ሙሐመድ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክት በዓሉ ሲከበር በሮመዳን ወቅት ያሳየናቸውን መልካም  ባህሪያት ማስቀጠል ይገባል ብለዋል፡፡
የባሕር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ ዶ/ር ድረስ ሳህሉም ሙስሊሙ ማህበረሰብ በፆሙ ወቅት ያሳየውን መልካም ተግባር ሳያቋርጥ እንዲቀጥልና የተቸገሩ ወገኖችን እንዲያስብ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡

Äthiopien | Feierlichkeiten zu Eid al-Fitr in Bahir Dar

ዒድ አልፈጥር በባሕርዳር


የባህር ዳር ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክትል ኃላፊ አቶ መሀመድ ዳውድ በዓሉ በመዋደድ፣ በመፋቀርና በመተሳሰብ እየተከናወነ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
በጋራ መስገድና መፀለይ ፋይዳው የጎላ እንደሆነ መሬም የተባለች የበአሉ ተሳታፊ ወጣት ነግራናለች፣ ስለሀገር፣ ስለችግረኞች ስለሰላም ስለአንድነት የፀለያል ብላለች፡፡
በስነስርዓቱ ላይ ያገኘነው ሌላው ወጣት እስማኤል ማሩም ፍቅርና ሰላም የእስልምና መገለጫዎች በመሆናቸው ምዕመኑ በዚህ መንገድ በዓሉን እያከበረ እንደሆነ ለዶቼ ቬሌ ገልፀዋል፡፡

Eid Al-Fitr Feier in Bahir Dar

ዒድ አልፈጥር በባሕርዳር


ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተካሄደው የሙስሊም ምክርቤት አዲስ አደረጃጀት በኋላ እየታዩ ያሉ አንዳንድ አለመግባባቶች በመግባባት፣ በመነጋገርና በውይይት መፈታት እንዳለባቸውም ከንቲባው ዶ/ር ድረስ  ጠቁመዋል፡፡ የሙስሊሙን የመስገጃ ቦታ ጥያቄ በተመለከተም መንግስት 20ሺህ ካሬ ሜትር  ቦታ መፈቀዱን በዚሁ ጊዜ ከንቲባው ይፋ አድርገዋል፡፡


ዓለምነው መኮንን
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ
 

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የሙስሊሙን የመስገጃ ቦታ ጥያቄ ለመመለስ 20ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ መፈቀዱን

ተዛማጅ ዘገባዎች

ዒድ አልፈጥር አከባበር በመቐለ

ዒድ አልፈጥር አከባበር በመቐለ 21.04.2023

የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝደንት ሓጂ መሓመድ አደም ያለፉት ሶስት ዓመታት የትግራይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ፈታኝ ግዜ ያሳለፈበት እንደነበር ጠቅሰው፣ ይኽ ሁሉ አልፎ አሁን ላይ በተሻለ የበዓል ድባብ ረመዳን መፆሙ፥ በዓልም እየተከበረ መሆኑ ተናግረዋል።

ዒድ አልፈጠር በሸገር

ዒድ አልፈጠር በሸገር 21.04.2023

"ቁርዓን የወረደበትን የረመዳን ወር ፁሙ ይላል አላህ፡፡ ይህን ወር መፆም ከእስልምና መዓዘናትም አንደኛው ነው፡፡" በኦሮሚያ ክልል ሸገር ፉሪ ክፍለ ከተማ በሚባል አከባቢ ሰፊ የጎዳና ላይ ሶላትን በማድረግ በዓሉ በተከበረበት ወቅት የሃማኖቱ ኢማም በበዓል አከባበሩ ለታደመው ህዝበ ሙስሊም ካስተላለፉት መልእክትና አስተምሮ የተቀነጨበ ነው፡፡