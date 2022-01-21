ዐብይ ከህወሓት ጋር እንደራደራለን አሉ መባሉ፣የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ፣የአምባሳደሮች ሹመት

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ መንግስታቸው ከህወሓት ኃይሎች ጋር እንደሚደራደር መናገራቸውን አንድ የዳያስፖራ ኮሚቴ ሊቀ መንበር ነግረውኛል ሲል አሶስየትድ ፕሬስ ዘግቧል። አንድ የቡድኑ ሊቀ መንበር ፣ዐቢይ ምክንያታዊ ድርድር ይካሄዳል እንዳሏቸው ለዜና ምንጩ ነግረዋል።ይሁንና የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማግስቱ ዘገባውን አስተባብሏል።
ሰሞኑን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አነጋጋሪ ከነበሩት ጉዳዮች መካከል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ አነጋገሯቸው ለተባሉ የአንድ የዳያስፖራ ቡድን አባላት መንግስታቸው ከህወሓት ጋር እንደሚደራደር ተናገሩ መባሉና የኢትዮጵያ መንግስት የሰጠው ማስተባበያ ፣ የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ መወሰኑ እንዲሁም የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት በዚህ ሳምንት ለሀያ ሰባት አምባሳደሮች የሰጡት ሹመት ይገኙበታል። የዛሬው ዝግጅታችን በነዚህ ጉዳዮች ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን ያስቃኘናል።
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ መንግስታቸው ከህወሓት ኃይሎች ጋር እንደሚደራደር መናገራቸውን አንድ የዳያስፖራ ኮሚቴ ሊቀ መንበር ነግረውኛል ሲል አሶስየትድ ፕሬስ በዚህ ሳምንት አጋማሽ ዘግቧል። ከዓቢይ ጋር ተነጋግረናል ያሉት አንድ የቡድኑ ሊቀ መንበር ፣ዐቢይ የሀገሪቱን ጥቅም የሚያስቀድም ምክንያታዊ ድርድር ይካሄዳል እንዳሏቸው ለዜና ምንጩ ነግረዋል።ይሁንና የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማግስቱ ዘገባውን አስተባብሏል። የመስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኢትዮጵያ መንግሥት አሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀው ህወሓት ጋር እንደሚደራደር ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ተናገሩ የተባለው ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ አስተባብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በይፋ የተባለ ነገር የለም ያሉት አምባሳደር ዲናበህግ አሸባሪ ከተባለው ድርጅት ጋር እንነጋገራለን የሚል አቋም አልተገለጸም ብለዋል። ይሁንና ቀደም ብሎ ዐቢይ አሉ በተባለው ላይ በማኅበራዊ መገናና ብዙሀን የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል።
ስካይማን ስካይማን በጣም የሚደጋገፍ ሐሳብ ነው ሲሉ በአጭሩ አስተያየታቸውን ኢብራሂም አብዱ በፌስቡክ «ትክክል ነው።ድርድሩ የኢትዮጵያን ጥቅምና አንድነት በማይፃረር መልኩ መሆን አለበት።»ሲሉ ሱዓሊህ ቦስ ዚዙ «መቼ እንደምታሸንፍ የማታውቀውን ጦርነት በድርድር ከመቋጨት ውጭ አማራጭ የለህም ምክንያቱም ጦርነቱ በሁለት ሳምንት ያልቃል ተብለን አንድ አመት አለፈን ቢያንስ ከአሁን በሗላ የሚሰደደውንና የሚሞተውን ሰው ማዳን ቀላል አይደለም።»በማለት ሃሳባቸውን አጠቃለዋል።
ሰዒድ ተረፈ «በፊት ለምን አልተደራደሩም ንብረትና ህዝብ ካለቀ በኋላ ድርድር ካሉ በኋላ ለማንኛውም ሰላም መፍጠር ጥሩ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን አጠቃለዋል። «በፍፁም አይሆንም
የውሸት ማደናገሪያ ወሬ ነው »የሚለው መልዕክት ደግሞ ጀስቲስ ዘ ዲል በሚል የፌስ ቡክ ስም የሰፈረ አስተያየት ነው።
ቢኒያም ገብረ ማርያም ደግሞ ጥያቄ አቅርበዋል «መደራደሩንኮ ከጦርነቱ በፊት እነ ልደቱ አያሌው ተናግረው ነበር ያኔ ከሀዲ ተባሉ አሁን መንግስት ብዙ ንፁሃን ህዝብን ከማገደ በኋላ ድርድር ይየፈለገው ሠላም ወዳድ ስለሆነ ብቻ ይመስልሃል?
ድርድሩ ለምን መጀመሪያውኑ አልተደረገም? ለምን ይሄ ሁሉ ድሃ ኢትዮጵያውያን ልጆች እንዲያልቁ፣ የደሃ ሃገር ንብረት ታይቶ በማይታወቅ መጠን እንዲወድም፣ የአፋር፣ አማራና ትግራይ ህዝቦች እንዲቃቃሩ፣ የውጪ ሃገራት ስለኢትዮጵያ አሉታዊ አመለካከትና አቋም እንዲይዙ ከተደረገ በኋላ የውይይቱ ሃሳብ ለምን መጣ? የሚል ጥያቄ ያቀረቡት ደግሞ ሀገሬ ቤተሰብ ናቸው።ታዎ በበኩላቸው «በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት መንግስታቶች አይኖሩም ወያኔ/ህውሀት ትጥቁን ካፈታና ዳግም ለሀገረችን አደጋ ያማይፈጥር ከሆነ ችግር የለውም።
የዳውድ አብራር አስተያየት ደግሞ ይለያል። «ጦርነትን የሚሰብክ እንኳን ሊዋጋ ይቅርና በጦርነት ቀጠና ውስጥ መኖር ምን ማለት እንደሆነ የማያውቅ በህይወቱ የጦርነትን ጉዳት የማይረዳ በሰው ደም የሚነግድና የሚቀልድ ነው ። ሰው ተነጋግሮ መግባባት እየቻለ ለምን ይገዳደላል?»የሚል ነው «ኮሶ እየመረረም ቢሆን ይዋጣል! ነው ነገሩ። መደራደሩ የተሻለው መራራ አማራጭ ነው።»ያሉት ደግሞ አበበ ዘውዱ ናቸው። ዮናስ ቀነኒሳ ግን ለዚህ ነበር ያ ሁላ ምስኪን ህዝብ ዋጋ እንዲከፍል የተገደደው! ሲጀምር አቅጣጫዉን ያልመታ የተሳሳተ ጦርነት ይመስለኛል! ብለዋል።ታም ታም ደግሞ ተጸጽተዋል «እውነቱን ነግሮን ነበር እኮ ዲሽታ ጊና ሳናውቅ ጮህንበት እንጂ ይቅር በለን ዲሽታዬ አንተ ልክ ነበርክ» በማለት።
የኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባለፈው ጥቅምት በመላ ሀገሪቱ ለ6 ወራት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያጥር ወስኗል። ምክር ቤቱ ከትናንት በስተያ ባካሄደው ስብሰባ
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣የሃገር ህልውና እና ሉዐላዊነት ላይ የተጋረጠ አደጋን ለመከላከል መታወጁን አስታውሶ ሁኔታው የተቀየረ በመሆኑ እና ስጋቱን በመደበኛው የሕግ ማስከበር ስራ መከላከልና መቆጣጠር የሚቻልበት ደረጃ ላይ በመደረሱ አዋጁ ተፈጻሚ ከሚሆንበት ጊዜ እንዲያጥር መወሰኑን አስታውቋል። የአዋጁ ተፈጻሚነት ጊዜ እንዲያጥር የሚጠይቅ የውሳኔ ሃሳብ የቀረበለት ምክር ቤቱ በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ በማጽደቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል። በዚህ ውሳኔ ላይ አዎንታዊም አሉታዊ አስተያየቶች ተሰጥተዋል።
አናንያ ሞቲ «ይህ አዋጅ ከተነሳ ለብዙ ሰው እፎይታ ይሰጣል። ፍርድ ቤት መቅረብ የተከለከሉ ፣እንዲቀርቡ ምክንያት ይሆናል። አዋጁን ሽፋን በማድረግ ስልጣን ያለ አግባብ በመጠቀም ሰው ማሰር ይቀንሳል። እረ ይፍጠን በአስቸኳይ ጊዜ የታሰረ ሰው ፍርድ ቤት አናቀርብም የማየት ስልጣን የለውም እያሉ ሰው ያሰቃያሉ። በላይ በየነ ውሳኔውን ጥሩና ወቅታዊ ውሳኔ ብለውታል።የመንግስትን ውሳኔ እናከብራለን።ነገ ከዛሬ የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉም አክለዋል። ሩር ሁመድ ደግሞ አላህ ይበቃናል ሲሉ ኤርሚያስ በላይ ደግሞ ማሳሳቢያ አላቸው ።በአፋር እና አማራ የትግራይ አጎራባች ቦታዎች አሁንም ትኩረት ያስፈልጋል እዛ አካባቢ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መቀጠል አለበት ሲሉ ሃሳብ አቅርበዋል ። ሁሴን ኢብራሂም ግን ጥያቄ አቅርበዋል። «ወረራ በአፋር ቀጥሎ እንዴት አዋጅ ይነሳል? የሚል ።ካኪ ሁሴን «ህወሓት መች አድቦ ተቀመጠና ነው ውሳኔው ለምክር ቤት የሚተላለፈው ሁኔታወች መቸ ተቀየሩ ?ሲሉ
ሰለሞን ጥበቡ ደግሞ የትግራይ፣የአማራ የአፋር ክልል ነዋሪዎች አሸባሪ በምትሉት ሐይል ችግር ውስጥ ባሉበት እና ዜጎች በስደት በሚገኙበት ሐገር ላይ ምን ነገር እንዳልተፈጠረ አዋጅ ማንሳት ማለት በዜጎች ላይ የሞት ፍርድ ነው።ብለዋል።
የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ በዚህ ሳምንት 27 አምባሳደሮችን መሾማቸውን ጽሕፈት ቤታቸው አስታውቋል። በጽህፈት ቤቱ መግለጫ መሠረት ፕሬዝዳንቷ አስራ ስድስት ባለ ሙሉስልጣን አምባሳደሮችና አስራ አንድ አምባሳደሮችን ነው የሾሙት ።ከመካከላቸው ሁለት በቅርቡ ከፍተኛ ወራደራዊ ማዕረግ የተሰጣቸው አዛዦችና የቀድሞ የውኃና ኤነርጂ ሚኒስትር ይገኙበታል። በዚህ ሹመት ላይም በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። ቦርን ቶዊን እኔ ነኝ ወይስ ሀገሬ እያበደች ያለችዉ አምባሳደርነትን በቅጡ ተረድታቹዉታል ወይ ከፍተኛ እዉቅት ሚጠይቅ ነዉ ኮ ዲፕሎማሲ አፈር በላ ነዉ ምትሉኝ» ። በኃይሉ ተሰማ ጥያቄ አላቸው።«እረ ብልፅግና በቅጡ ግራ ተጋብተን ሳንጨርስ ሌላ ግራ የሚያጋባ ውሳኔ ትወስናላቹ። ለሁለት የጦር መኮንኖች የሙሉ ጀነራልነት መዕረግ በሠጣችሁ ማግስት አምባሳደር ሁኑ ብሎ መሾም ምንማለት ነው..ሲሉ ጠይቀዋል ። አብዲ ሚንዳ «ምን አጠፉ ? ጉዳዩ አልገባንም፡፡ሲሉ ጠይቀው ለሀገራቸዉ ደፉ ቀና ስሉ የነበሩ ናቸዉ። በተለይ ዶር ስለሽ እና ጀን ባጫ በጣም ያሳዝናሉ፡፡ እንድህ ማእበል ማስነሳት ትክክል አይደለም»በማለት ወቅሰዋል ። ደምሰው ቡንዶ ሁለቱ ጀኔሎችና ዶ/ር እንጅነር ስለሽ በቀለ አምባሰደር ከሚሆኑ በአገር ዉስጥ ከፍ ባሉ ሀላፍነቶች ቢሰሩ ነበር አገር የሚጠቅመዉ።ጋሻው ናደው ዶ/ር ኢ/ር ስለሺ በቀለ ከሆነ አምባሳደር የሆነው? ከምድጃ ውጪ ማገዶ እንጨቱን እየጨረሳችሁ ነው ማለት ነው። ብኩንንነት ብየዋለሁ በራሴ!!!
ተመስገን ገብረስላሴ አንድን ጡረተኛ ከግል ስራው አስነስታቸው ጦሩን እንዲያገለግል ከጠራችሁ በኋላ አምባሳደር ማድረግ በእውነት ትርጉም የለሽ ነው።ለምን ወደ ጡረታው ስራ እንዲመለስ አላደረጉም ? በኃይሉ ገብረ ማርያም «አሁንስ ምንም እየገባኝ አይደለም። የኑሮ ውድነቱ ነው መሰለኝ የመረዳት አቅሜ ቀንሷል!ሲሉ ተሳልቀዋል።»
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ