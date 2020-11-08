ዐቢይ ደብረፅዮንን አነጋገሩ መባሉን መንግሥት አስተባበለ

ዶክተር ለገሠ ቱሉ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ «ሰላማዊ ሁኔታ እንዳይፈጠር የሚፈልጉ» ያሏቸው ኃይሎች በተለይ አማራ ክልል አካባቢ ሰላምና መረጋጋት እንዳይፈጠር እና የአማራውን ማኅበረሰብ ለማነሳሳት የተፈጠረ አጀንዳ እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከየትኛውም የሕወሓት ታጣቂዎች ጋር ንግግር አላደረጉም" ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ከሕወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር በስልክ ውይይት አደረጉ ተብሎ የተሰራጨው መረጃ «ውሸት ነው» ሲሉ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሠ ቱሉ ለዶይቼ ቬለ ( DW ) ተናገሩ። «ሰላማዊ ሁኔታ እንዳይፈጠር የሚፈልጉ» ያሏቸው ኃይሎች በተለይ አማራ ክልል አካባቢ «ሰላምና መረጋጋት እንዳይፈጠር እና የአማራውን ማኅበረሰብ ለማነሳሳት የተፈጠረ አጀንዳ እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከየትኛውም የሕወሓት ታጣቂዎች ጋር ንግግር አላደረጉም» ብለዋል። ሚኒስትሩ «ሁከት ለመፍጠር በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሕዝቡ መሪዎች ላይ አመኔታ እንዲያጣ ለማድረግ የተሠራ ነው» ሲሉ መረጃው ከእውነት የራቀ መሆኑን አስረድተዋል። «ጀንዳው እየተፈበረከ ያለው አማራ ክልል ውስጥ ነው» የሚሉት ዶክተር ለገሠ ቱለ «መንግሥት በድንበር አካባቢ ያለው ሕብረተሰብ በተለያየ መልኩ ሰላምና መረጋጋቱ እንዲመጣ እያገዘ አይደለም ፣ የፌዴራሉ መንግሥት በክልሉ ሰላም እንዲመጣ እየፈለገ አይደለም በሚል ለመቀስቀስና ለማነሳሳት የሚጠቀሙበት ነው።» በማለት ጉዳዩን አስመልክቶ ዶይቼ ቬለ ላቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። ከትግራይ ክልል ሕብረተሰቡ እየተፈናቀለ ወደ አማራ ክልል እየገባ ያለበትን መሠረታዊ ምክንያት ተጠይቀው ሲመልሱም «ሕወሓት ሕዝቡን እያስገደደ ወደ ጦርነት የሚማግድ በመሆኑ እና እርዳታ የሚተላለፍባቸውን መስመሮች በመዝጋቱ፣ አፈናውም እያንገበገበው ስለሆነ ነው» ሲሉ ሕዝብ ቀየውን ጥሎ ለመሸሽ የተገደደበት ያሉትን ምክንያት ጠቅሰዋል። በኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ( ሕወሓት ) ቃል ዐቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር የመገናኛ አውታር «ባለፉት 18 ወራት ውስጥ በድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር በደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል እና በጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ መካከል ምንም አይነት የስልክ ውይይት አልነበረም። ተመሳሳይ ጨዋታዎች በአዲስ አበባ በጣም የተለመዱ ናቸው።» በማለት ጽፈዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ