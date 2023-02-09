​​​​​​​ውጥረት በአዲስ አበባ

ትናንት አመሻሹን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ እና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት አከታትለው ያወጡት መግለጫዎች በዛሬው እለት ስጋትን አስፍኖ ውሏል። የፊታችን እሁድ ቤተክርስቲያኒቱ ሰልፍ ስትጠራ መንግስት ሰለፉን መከልከሉ በብዙዎች ዘንድ ስጋት እንዲያጠላ አድርጓል።
ትናንት አመሻሹን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ እና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት አከታትለው ያወጡት መግለጫዎች በዛሬው እለት ስጋትን አስፍኖ ውሏል። የፊታችን እሁድ ቤተክርስቲያኒቱ ሰልፍ ስትጠራ መንግስት ሰለፉን መከልከሉ በብዙዎች ዘንድ ስጋት እንዲያጠላ አድርጓል። በዛሬው እለት በአዲስ አበባም መላው ትምህርት ቤቶች ዝግ ሆነው እንዲውሉም ተደርጓል። ሥርጭታችን ሊጀምር ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕግ አማካሪዎችና ጠበቆች በቀጥታ ሥርጭት መግለጫ ሰጥቷል።
«ዛሬ የቤተክህነት አባቶች ከመንግስት ጋር ይወያያሉ የሚል ነገር ሰምቻለሁ፡፡ ውይይቱ አንዳች መፍትሄ ካመጣ እሰየው፡፡ አለበለዚያ ግን የትናንት ምሽቱን የመንግስት እና ቅዱስ ሲኖዶስ የሚቃረን መግለጫ ወደ መጥፎ ነገር እንዳያመራን ሰግቻለሁ፡፡ የውይይታቸውን ውጤት በጉጉት እየተጠባበቅኩ ነው፡፡» የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ ከመስጠቱ በፊት ከተሰበሰበ አስተያየት የተገኘ ነው።
ትናንት ምሽት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ እና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ተከታትለው ያወጡትን የሚቃረን የአቋም መግለጫ ማውጣታቸውን ተከትሎ ስጋታቸውን የገለጹት አንድ የአዲስ አበባ ነዋሪ ለዶቼ ቬለ የሰጡት አስተያየት ነበር፡፡ በዛሬው እለት በመዲናዋ አዲስ አበባ በተወሰኑ አከባቢዎች መጠነኛ የሕዝብ እንቅስቃሴ መቀነስ ቢስተዋልም፤ በአብዛኛው የከተማዋ መሃል አከባቢዎች እንደ ወትሮ ሁሉ የትራፊክ መጨናነቅና እንቅስቃሴው በመደበኛነት ውሏል፡፡ ይሁንና ቤተክርስቲያኒቱ እና መንግስት መካከል በሰፋው ልዩነት የፊታችን እሁድ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል አይደረግም በሚለው ውዝግብ በጉልህ የሚታይ ስጋቶች ተስተውሏል፡፡
በዛሬው እለት በመላው ከተማዋ ትምህርት ቤቶችም ዝግ አንዲሆኑ የተላለፈው ውሳኔም ከዚሁ የፀጥታ ስጋት ጋር ተያይዟል፡፡ የተማሪዎች ወላጆች እንደሚሉት ዛሬ ትምህርት ዝግ እንዲሆን ውሳኔ የተላለፈበት ምክኒያት ባይነገረንም ትምህርት ግን እንደሌለ ተነግሮናል ነው የሚሉት፡፡
በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ ተሾሙ የተባሉ የኤጲስጶሳት ክህነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ውድቅ ማድረጉን ተከትሎ በተጋጋለው ውጥረት በትናንትናው እለት አባቶቹ ወደ አየርጤና ኪዳነምህረት ቤተክርስቲያን ይመጣሉ በሚል ስጋት አለመረጋጋቶች ተፈጥሮ ነበር፡፡ በዚህ ላይ ትናንት መግለጫ ያወጣው የአዲስ አበባ ፖሊስ ምንም አዲስ ነገር በሌለበት ህዝቡ እንዳይረጋጋ የሚፈልጉ ያሏቸውን በፀብ አጫርነት ከሷል፡፡ ተመሳሳይ ድርጊቶች አዲስ አበባ ውስጥ ሰሞኑን ተደጋግሞ መስተዋሉንም በማመልከት ከእንግዲህ ግን በትዕግስት እንደማይታለፍም አስጠንቅቋል፡፡ በርግጥ ስለትናንትናው የአየር ጤናው ውዝግብ ተወገዙ በተባሉ አባቶች በኩልም ቃል አቀባዩ መመህር ኃይለሚካኤል ታደሰ መረጃው ከየት እንደመጣ እንደማያውቁ አስረድተዋል፡፡ “የሃሙሱ እቅዳችን ወደ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ የመሄድ እንጂ ወደ አየርጤና ኪዳነምህረት የማምራት እቅድም ሃሳብም አልነበረንም” ብለዋል፡፡
የሆነ ሆኖ ግን እነዚህን ውዝግቦች ተከትሎ ትናንት አመሻሹን የወጣው የቅዱስ ሲኖዶስ እና የመንግስት መግለጫ ከተማዋ የዛሬን ቀን በስጋት እንዲታሳልፍ አድርጓል፡፡
ቅዱስ ሲኖዶሱ በትናንትናው መግለጫው “መንግስት ከሚያደርገው ጣልቃ ገብነት እና አፈና ወጥቶ ህግ እንዲያስከብር እና እንዲያከብር የተጠራውን የየካቲት 05 ቀን 2015 ዓ.ም. ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቻለሁ” ሲል መንግስት በበኩሉ “የመስዋዕትነት ሰልፍ በሚል የሚደረገው ዝግጅት አጋጣሚውን ለእኩይ የፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም የሚንቀሳቀሱ አካላት” ያሏቸው የሚጠቀሙበት ነው በማለት አጣጥሎታል፡፡ በመሆኑም ጠንካራ የህግ ማስከበር እርምጃ ይወሰዳል ያለው የምሽቱ የመንግስት መግለጫ ቀይ መስመር ተሻግሯል ያለውን ውዝግብ ለማብረድ ጠንካራ የተባለው የህግ ማስከበር እርምጃ እንደሚወስድ አመልክቶ ነበር፡፡
ስዩም ጌቱ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ