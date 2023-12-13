ውጤቱ ቀድሞ የታወቀው የግብጽ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ
በግብጽ ባለፉት ሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ፤ ትናንት ተጠናቆ ቆጠራው ተጀምሯል። በጋዛ የሚካሄደው የኢስራኤልና ሃማስ ጦርነት ጥላውን ያጠላበት የግብጽ ፕረዝዳንታዊ ምርጫ፤ ከፕሬዝዳንት አብደል ፋታህ አል ሲሲ ሌላ ሶስት ተፎካካሪዎች የተሳተፉበት ነው።
ግብጽን ላለፉት አስር አመታት በጠንካራ ክንዳቸው እንደመሩ የሚነገርላቸው ፕረዳንት ሲሲ ለሶስተኛ ግዜ አሸናፊ እንደሚሆኑ በስፋት ይነገራል።
ፕሪዝዳንት ሲሲ እ እ እ በ2011 አም በግብጽ አብዮት ከስልጣን የተወገዱትን ሁስኒ ሙባረክን ተክተው በምርጫ ወደ ስልጣን የመጡትን ሙሀምድ ሙርሲን በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት አስወግደው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ፤ እ እ እበ2014 እና በ2018 በተከሂዱ ምርጫዎች አሸናፊ ሁነው በስልጣን ቆይተዋል።
ሲሲ በዘንድሮው ምርጫ ለውድድር የቀረቡት ህገመንግስቱን ለውጠውና ለሶተኛ ግዜ ለመወዳደር የሚያስችል ሁኒታ ፈጥረው እንደሆነም ተገልጿል።
የፕሬዝዳንት አል ሲሲዋ ግብጽ
ፕረዝድንት ሲሲ በስልጣን ዘመናቸው በግብጽ ሰላምና መረጋጋትን በመፍጠር የሚጠቀሱ ሲሆን፤ ባንጻሩ ተቃዋሚዎችቸውን፤ ጋዜጠኖችንና የሲቪል ማህበራት መሪዎችን በማጋዝና በማሰር ባለማቀፍ የሰብዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች ክፉኛ ይወቀሳሉ። በኢኮኖምም አገሪቱ ከፍተኝ የእዳ ጫና ካለባቸ ው አገሮች ተርታ ስትሆን፤ ኑዋሪዎቿም በከፍተኝ የገንዘብ ግሽበትና የኑሮ ውድነት እየተማረሩ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ከጠቅላላ 105 ሚሊዮን ህዝቧም 30 ከመቶ የሚሆኖት በድህነት ወለል ውስጥ እንደሆኑ ነው ያለማቀፍ ድርጅቶች መረጃዎች የሚያሳዩት።
ፕሬዝዳንት ሲሲ ተመራጭ የሆኑባቸው ምክኒያቶች
ያም ሆኖ ግን ፕሬዝዳንት አብደል ፋታህ አል ሲሲ ባሁኑ ምርጫም ተመራጭ ፕሬዝድንት ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው በብዛት የሚነገረው። በካይሮ የአሜሪካ ዩንቨርስቲ ፕሮፈሰር የሆኑት ዶክተር ኖሃ ባኪር ግብጻውያን በጎረቤቶች፤ ጋዛ፤ ሱዳን፤ ሊቢያና የመን የተፈጠሩት ቀውሶችና የሚካሄዱ ጦርነቶች ፕሬዝድንት ሲሲን እንዲመርጡ ሳይደርጋቸው እንዳልቀረና ተመራጭነታቸውም በአካባቢው ከተፈጠሩት ቀውሶችና የደህንነት ስጋቶች አንጻር ሊሆን እንደሚችል ይናገራሉ።
“ፕሬዝዳንት ሲሲን የሚመርጡበት ምክኒያት ባለው ሁኒታ ህዝቡ ጭንቅ ላይ ስለሆነና ደንበራቸውን ሊያስከብርና ሊጠብቅ የሚችለው ወታደራዊ ቈመና ያለው ሰው ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው” በማለት በአሁኑ ወቅት በግብጽና አካባቢው ያለው የጦርነት ድባብና የጸጥታ ስጋት ፕሬዝዳንት ሲሲን ባብዛኛዎቹ ግብጻውያን ተመራጭ እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው ገልጸዋል።
የግብጽ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለውጥ የማምጣቱ ተስፋ አይታይም
በተጨማሪም አሉ ዶክተር ኖሃ “በተጨማሪም የጀመሯቸውን የመሰረተ ልማት ግንባታዎችንና የልማት ፕሮጀክቶችን እንዲያስጨርሱ እድል ሊሰጣቸው ይገባል የሚሉ የህብረተስብ ክፍሎችም ያሉ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የጋዛ ቀውስና የግብጽ ምርጫ
በተለይ የጋዛ ሁኒታ በግብጽ ምርጫና የፕሬዝድነት ሲሲ መመረጥ ወሳኝ ሚና እንዳለው ነው በብዙዎች የሚነገረው። ግብጽ በእስራኤልና ሀማስ እየተደረገ ባለው ጦርነትና በጋዛ በተከስተው ቀውስ በማደራደር፤ እርዳታ እንዲገባ በማድረግ፤ እንዲሁም ጦርነቱ ወደ ሌሎች አክባቢዎች እንዳይዛመትና እንዳይሰፋ ቁልፍ ሚና እንደምትጫወት ነው በተለይ በምራባውያን ዘንድ የሚታመነው። ለዚህም የአውሮፓ ህብረት የ9.7 ቢሊዮን ኢሮ የኢንቨስትሜንት እርዳታ እንዳደረገና የአለም የገንዘብ ድርጅትም ተጨማሪ ብድር ሊፈቅድ እንደሚችል እየተገለጸ ነው።
በመሆኑም የጋዛ ቀውስ ለፕሬዝድንት ሲሲ መንግስት የእርዳታና የብድር ምንጭ በመሆን ሳይረዳ እንዳልቀረና ለፕሬዝድናቱ አሸናፊነትም የራሱን አስተውጾ እንዳደረገ ነው የሚታመነው። የአሶሴትድ ፕሬስ ጋዘጠኛዋ ባሂር አሚን በበኩሏ የጋዛና የአክባቢው ሁኒታ ፕሬዝደንት ሲሲን እንዲመረጡ እንዳደረጋቸው አውስታ፤ ምርጫው ግን ነጻና ፍትሀዊ እንዳልነበር ጠቅሳለች።
ጀርመን አካባቢውን ለማረጋጋት የግብጽን ድጋፍ ትሻለች
ምራባውያ ግብጽ ካላት ስትራቴጂክዊ ጠቀሚታ አንጻር በሰባዊ መብት ጥሰት የሚቀርብባትን ክስና ነጻና ፍትሀዊ ምርጫ ስለማካሄዷም በዙ ትኩረት እንደማይሰጡ የሚነገር ሲሆን፤ የፕሬዝዳንት ሲሲን ለሶስተኝ ግዜ አሸናፊ መሆንንም በደስታ እንደሚቀበሉት ነው የሚታመነው።
መጭው የፕሬዝደንት ሲሲ ተግዳሮትና ፈተና
የምርጫው ውጤት በሚቀጥለው ሰኞ ይገለጻል ተብሉል ።ፕሬዝዳንት ሲሲም እንደሚይሸንፉ ታውቁል፡፤ ሆኖም ግን ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ባለባትና በጦርነት ከባቢ በምትገኝወው ግብጽ ለሶተኛ ግዜ የሚመረጡት ፕሪዝድናት ሲሲ በርክታ ተግዳሮችና ፈተናዎች እንደሚያጋጥማቸው ነው የአካባቢው የፖለቲካ ትነታኖች የሚናገሩት
ገበያው ንጉሴ
እሸቴ በቀለ
ሸዋዬ ለገሠ