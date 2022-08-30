ውጊያው በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ቀጥሏል  

የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳር ዋና አስተዳዳሪ ዶ/ር ስቡህ ገበያው ህወሓት በ3 አቅጣጫዎች በአስተዳደሩ ላይ ጦርነት መክፈቱን ከጦር ግንባር ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡ “ወራሪው ቡድን በዝቋላ ወረዳ በቅዳሚት በሰቆጣ ወረዳ በፀመራና በሀሙሲት አቅጣጫ ጦርነት ከፍቷል”ብለዋል። በወልዲያ ከተማና አካባቢው አገልግሎቶች እንዳልተጀመሩ ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡
እንደገና ያገረሸው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ዛሬም ቀጥሎ መዋሉን ባለስልጣናትና የተለያዩ ከተሞች ነዋሪዎች አስታወቁ።በወልዲያ ከተማ መረጋጋት ቢኖርም ባንኮችና አንዳንድ የንግድ መደብሮች አሁንም ስራ እንዳልጀመሩ የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል።በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በሁመራ አቅራቢያ ሉግዲና በረከት በተባሉ አካባቢዎች በኢትዮጵያ ኃይሎችና በህወሓት ታጣቂዎች መካከል ዛሬም ጦርነት ቀጥሎ መዋሉን የሁመራ ከተማ ነዋሪዎች አመልክተዋል፣ በሁመራ ከተማ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ቢኖርም በከተማዋ የሸቀጦች አቅርቦት ባለመኖሩ የገበያው ሁኔታ ተቀዛቅዟልም ብለዋል፡፡በተለይ ሸቀጦችን ከሌሎች ከተሞች የሚያመጡ ተሸከርካሪዎች ሸቀጦችን ማምጣት ባለመቻላቸው የአንዳንድ ሸቀጦች ዋጋ ከእጥረቱ ጋር ተያይዞ ማሻቀቡን አስረድተዋል፡፡አንድ የከተማዋ ነዋሪ እንዳሉት በሱዳን አዋሳኝ አካባቢ ሉግዲና በረከት፣ በወልቃይት ደግሞ ደጋማው አካባቢም ሰፋ ያለ ውጊያ ቀጥሏል፡፡“ እኔ አሁን ሁመራ ነው ያለሁት፣ በዚህ በሉግዲ ግንባር ጀምሯል ትናንት ጀምሮ ነው፣ እስካሁን ድረስ አለ ውጊያው እኛ ድምፁን ነው የምንሰማው፣በዚህኛውም በወልቃይት ግንባርም፣ በዋልድባ ግንባርም እንደጀመረ ነው ያለኝ መረጃ፡፡ በሱዳን ግንባር ያለው ነው ለእኛ የሚሰማን በቅርብ፡፡”
ሌላዋ የከተማ ነዋሪ በረከትና ዲማ በተባሉ አካባቢዎች አቅጣጫ ከፍተኛ የከባድ መሳሪያ ድምፅ እንደሚሰማ፣ ሆኖም ከምርት አቅርቦት በስተቀር ሁመራ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን አመልክተዋል፡፡ በተለይ ተሸክርካሪዎች የተለያዩ ሸቀጦችን ማምጣት ባለመቻላቸው ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ሸቀጦች ከገበያ እየራቁ ነው፣ ቢገኙም ዋጋቸው በጣም ጨምሯል ነው ያሉት፡፡
በተመሳሳይ በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዝቋላ ወረዳ ጨዋ ወንዝና ቅዳሚት በተባሉ አካባቢዎች ጦርነት መካሄዱን አንድ የአካባቢው ነዋሪ ተናግረዋል፣ ከአበርገሌ ወረዳ አቅጣጫም የከባድ መሳሪያ ድምፅ እንደሚሰማ አብራርተዋል፡፡“አዎ ተኩሱ ይሰማል ትናንትና 11 እና 12 ሰዓት በጣም ከባድ መሳሪያ ሲተኮስ ነበር፣ በጣም ጦርነት ነበር ቅዳሚት ቀበሌ አለ፣ ከኛ ከዝቋላ ቀበሌ፣ ኃይለኛ ምሽግ ነበረ እሱን አስለቅቀዋል ያው ቅዳሚት ከተማው ባይገቡም ያው ህዝቡ ተደናግጦ ነበር፡፡ ማታ አካባቢ ላይ ያው ሰላም ነው ያደረው ከተማው፣ ዋናው ተኩስ አሁን ይችው ከተማ ቅዳሚት ናት እሷን ለማስለቀቅ ነው፣ ከባድ መሳሪያ ግን አቁሟል ወደ እሱ ሳይሆን ወደታች ወደ አበርገሌ ነው አሁን ከባድ መሳሪያ እየተተኮሰ ያለው።»
የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳር ዋና አስተዳዳሪ ዶ/ር ስቡህ ገበያው ህወሓት በሶስት አቅጣጫዎች በብሔረሰብ አስተዳደሩ ላይ ጦርነት መክፈቱን ከጦር ግንባር ለዶይቼ ቬሌ በስልክ ተናግረዋል፡፡
“ወራሪው ቡድን በዝቋላ ወረዳ በቅዳሚት፣ በሰቆጣ ወረዳ በፀመራና በሀሙሲት አቅጣጫ ጦርነት ከፍቷል”ብለዋል።ይህ በእንዲህ እንዳለ በወልዲያ ከተማና አካባቢው የተረጋጋ ሁኔታ ቢኖርም አንዳንድ አገልግሎቶች እንዳልተጀመሩ አንድ የከተማው ነዋሪ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡“ባንኮችን ጨምሮ አንዳንድ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ስራ አልጀመሩም፣ ሆኖም የከተማ ውስጥ ትራንስፖርት፣ ውሀ፣ መብራት ስልክና ኔትወርክ እየሰራ ነው፣ አገልግሎት ያልጀመሩ ተቋማት ሥራ እንዲጀምሩ ከተማ አስተዳደሩ በድምፅ ማጉያ ሲቀሰቅስ ነበር” ነው ያሉት፡፡
በወልዲያ ከተማና በዙሪያው የተኩስ ድምፅ አይሰማም፣ የተረጋጋ ሁኔታ እንዳለ ነዋሪው አመልክተዋል፡፡የኢትዮጵያ ኃይሎችና የህወሓት ታጣቂዎች ለ5 ወራት ያህል የተኩስ አቁም ካደረጉ በኋላ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ይፈታሉ ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ቢሆንም ጦርነቱ እንደገና አገርሽቶ በተለያዩ ግንባሮች ካለፈው ነሐሴ 17/2014 ዓ ም ጀምሮ ቀጥሏል፡፡ ለተኩስ አቁሙ መፍረስ አንዱ ሌላውን ይከስሳል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ