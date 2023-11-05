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ሰብዓዊ መብቶችኢትዮጵያ

በተፈናቃዮች ላይ የሚደርሱ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች

እሑድ፣ ጥቅምት 25 2016

ድንገት ተፈናቅለው በወጡበት የቀሩ ፣በማያውቁትና መጠለያ ሊባሉ በማይችሉ ስፍራዎች ለብዙ ጊዜያት የቆዩ በርካቶች ለዶቼቬለ እንደተናገሩት ችግሮቻቸው እየተባባሱ እንጂ እየቀነሱ አልሄዱም። በመጠለያ ጣቢያዎች ለከፋ ችግር ከተጋለጡት አብዛኛዎቹ ምርጫ በማጣታቸው ወደ ቀድሞው ቀያቸው ለመመለስ እንደሚፈልጉ ይናገራሉ። ሆኖም የጸጥታ ስጋት አላቸው።

https://p.dw.com/p/4YOIp
ኮሚሽኑ በዘገባው እንዳጋለጠው ተፈናቃዮች ተገቢውን እርዳታና መጠለያ በአስፈላጊው ጊዜ ባለማግኘትና በፀጥታ ችግሮችም መሠረታዊ ሰብዓዊ መብቶቻቸው እየተጣሱ ነው።ድንገት ተፈናቅለው በማያውቁትና መጠለያ ሊባሉ በማይችሉ ስፍራዎች ለብዙ ጊዜያት የቆዩ በርካቶች ለዶቼቬለ እንደተናገሩት ችግሮቻቸው እየተባባሱ እንጂ እየቀነሱ አልሄዱም።
የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ በሄደበት በአሁኑ ወቅት በየተጠለሉባቸው አካባቢዎች የሚደርሱባቸው የተለያዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተባብሰዋል። ምስል Alemenw Mekonnen/DW

በሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ላይ የሚደርሱ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች

ኢትዮጵያ ውስጥ በግጭቶችና በሌሎች ሰው ሰራሽ አደጋዎች ምክንያት ከቀዬአቸው የተፈናቀሉ ሰዎች   ቁጥር ከ3.14 ሚሊዮን በልጧል። ተጠሪነቱ ለኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነው የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በምህጻሩ ኢሰመኮ በቅርቡ ባወጣው ዘገባ እንዳመለከተው የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ በሄደበት በአሁኑ ወቅት በየተጠለሉባቸው አካባቢዎች የሚደርሱባቸው የተለያዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተባብሰዋል። ኮሚሽኑ በዘገባው እንዳጋለጠው ተፈናቃዮች ተገቢውን እርዳታና መጠለያ በአስፈላጊው ጊዜ ባለማግኘትና በፀጥታ ችግሮችም መሠረታዊ ሰብዓዊ መብቶቻቸው እየተጣሱ ነው።ተፈናቃዮች በርዳታ እጦት እየተሰቃዩ ነዉድንገት ተፈናቅለው በማያውቁትና መጠለያ ሊባሉ በማይችሉ ስፍራዎች ለብዙ ጊዜያት የቆዩ በርካቶች ለዶቼቬለ እንደተናገሩት ችግሮቻቸው እየተባባሱ እንጂ እየቀነሱ አልሄዱም። በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ለከፋ ችግር ከተጋለጡት የአብዛኛዎቹ ፍላጎት ወደ ቀድሞው ቀያቸው መመለስ ነው።ወደ ቀያቸው ለመሄድ ቢፈልጉም በቀድሞ መኖሪያቸው የፀጥታ ዋስትና አለመኖር ያሰጋቸዋል።

በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ለከፋ ችግር ከተጋለጡት የአብዛኛዎቹ ፍላጎት ወደ ቀድሞው ቀያቸው መመለስ ነው።ወደ ቀያቸው ለመሄድ ቢፈልጉም በቀድሞ መኖሪያቸው የፀጥታ ዋስትና አለመኖር ያሰጋቸዋል።
ኢትዮጵያ ውስጥ በግጭቶችና በሌሎች ሰው ሰራሽ አደጋዎች ምክንያት ከቀዬአቸው የተፈናቀሉ ሰዎች   ቁጥር ከ3.14 ሚሊዮን በልጧል። ምስል Shewangizaw Wegayehu/DW

በሌላ በኩል በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አከባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተጠለሉትን ወደ መጡበት ለመመለስ በቅርቡ የአማራ እና ኦሮሚያ ክልል አመራሮች መስማማታቸውን አስታውቀዋል።  የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ፈተናዎች በአጠቃላይ ፣የሚደርሱባቸው የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች መገለጫዎቹ እና ዘላቂ መፍትሄዎቹ የዛሬው እንወያይ የሚያተኩርባቸው ጉዳዮች ናቸው።የሆሮጉድሩ ተፈናቃዮች ሮሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ወይዘሪት እንጉዳይ መስቀሌ በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የስደተኞች የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችና ፍልሰተኞች መብቶች ክፍል ሃላፊ እንዲሁም አቶ ያሬድ ኃይለማርያም የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ዋና ሥራ አሥኪያጅ ይወያያሉ። 

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ኂሩት መለሰ

 

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የተፈናቃዮች መጠለያ ጣንያ በትግራይ

የትግራይ ተፈናቃዮች ቅሬታ

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የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ህወሓት) ግጭት የማቆም ስምምነት ከተፈራረሙ አንድ ዓመት ቢደፍኑም በጦርነቱ ወቅት ከትግራይ ክልል የተፈናቃሉ ነዋሪዎች ወደየቀያቸዉ አለመመለሳቸዉ እንዳሳሰባቸዉ እየተናገሩ ነዉ። የተፈናቃዮቹ እንደሚሉት ስምምነቱ ሲፈረም ወደየቀያችን እንመለሳል የሚል ተስፋ አሳድረን ነበር።
ሰብዓዊ መብቶችሐሙስ፣ ጥቅምት 22 2016