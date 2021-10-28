«ውይይቱ የድርድር ሃሳብ አይደለም» የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

መንግሥት የወጠነው ሁሉን አቀፍ አገራዊ ውይይት ኢትዮጵያን ለዘመናት ለጦርነት እና ለግጭት አዙሪት ያስገባት ምክንያት ላይ ለመወያየት የቀረበ እንጂ የድርድር ሀሳብ አይደለም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ ። መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀው ሕወሃት ጋር ሊደራደር የሚችልበት ምንም የሕግ መሠረት እንደሌለ ሚኒስቴሩ ተናግራል።
መንግሥት የወጠነው ሁሉን አቀፍ አገራዊ ውይይት ኢትዮጵያን ለዘመናት ለጦርነት እና ለግጭት አዙሪት ያስገባት ምክንያት ላይ ለመወያየት የቀረበ እንጂ የድርድር ሀሳብ አይደለም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀየሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕወሓትን በአሸባሪነት የፈረጀው ስለሆነ ከድርጅቱ ጋር መንግሥት ሊደራደር የሚችልበት ምንም የሕግ መሠረት እንደሌለ ሚኒስቴሩ ተናግራል።ከሰሞኑ የኢትዮጵያ መሪዎች በተለያዩ የአፍሪካ እና የአውሮፓ አገሮች ሥኬታማ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማድረጋቸውም ዛሬ በተሰጠው መግለጫ ተጠቅሷል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ