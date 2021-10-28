 «ውይይቱ የድርድር ሃሳብ አይደለም» የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር | ኢትዮጵያ | DW | 23.12.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

«ውይይቱ የድርድር ሃሳብ አይደለም» የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

መንግሥት የወጠነው ሁሉን አቀፍ አገራዊ ውይይት ኢትዮጵያን ለዘመናት ለጦርነት እና ለግጭት አዙሪት ያስገባት ምክንያት ላይ ለመወያየት የቀረበ እንጂ የድርድር ሀሳብ አይደለም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ ። መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀው ሕወሃት ጋር ሊደራደር የሚችልበት ምንም የሕግ መሠረት እንደሌለ ሚኒስቴሩ ተናግራል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:04

የኢትዮጵያ መሪዎች በተለያዩ የአፍሪካ እና የአውሮፓ አገሮች ሥኬታማ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አድርገዋል።የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር

መንግሥት የወጠነው ሁሉን አቀፍ አገራዊ ውይይት ኢትዮጵያን ለዘመናት ለጦርነት እና ለግጭት አዙሪት ያስገባት ምክንያት ላይ ለመወያየት የቀረበ እንጂ የድርድር ሀሳብ አይደለም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀየሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕወሓትን በአሸባሪነት የፈረጀው ስለሆነ ከድርጅቱ ጋር መንግሥት ሊደራደር የሚችልበት ምንም የሕግ መሠረት እንደሌለ ሚኒስቴሩ ተናግራል።ከሰሞኑ የኢትዮጵያ መሪዎች በተለያዩ የአፍሪካ እና የአውሮፓ አገሮች ሥኬታማ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማድረጋቸውም ዛሬ በተሰጠው መግለጫ ተጠቅሷል።
ሰለሞን ሙጬ

ታምራት ዲንሳ

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

የኢትዮጵያ መሪዎች በተለያዩ የአፍሪካ እና የአውሮፓ አገሮች ሥኬታማ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አድርገዋል።የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Dina Mufti-Spokesperson of the Foreign Affairs of Ethiopia Addis Abeba, Ethiopia, 16.09.2021**** Author- Solomon Muchie (DW Amharic Correspondent)

ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል፤የውጭ ጉዳይ ሚንስትር 28.10.2021

መንግሥት ለማዘጋጀት ያቀደው ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ እና እነማን እንደሚሳተፉበት በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ  የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ሚኒስቴሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በአገራዊ ውይይቱ የታጠቁ ኃይሎች ተሳታፊ ስለመሆን አለመሆናቸው ፍኖተ ካርታው በቅርቡ ሲገለፅ የሚታወቅ ይሆናል ብሏል።