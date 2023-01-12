 ዋሽንግተን-ባይደን የደበቁት ሚስጥራዊ ሰነድ መጋለጥ | ዓለም | DW | 13.01.2023

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ዓለም

ዋሽንግተን-ባይደን የደበቁት ሚስጥራዊ ሰነድ መጋለጥ

የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆሴፍ ባይደን የሐገሪቱን ብርቱ ሚስጥሮች የያዙ ሰነዶች መኖሪያ ቤታቸዉና በተለያዩ ስፍራዎች ደብቀዉ መገኘታቸዉ ዩናይትድ ስቴትስ ዉስጥ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ዉዝግብ ቀስቅሶል።ባይደን ምክትል ፕሬዝደንት በነበሩበት ዘመን እጃቸዉ የገቡ ሚስጥራዊ ሰነዶችን መደበቃቸዉ መጀመሪያ የተጋለጠዉ ባለፈዉ ሕዳር ነበር።

Joe Biden I Budget

የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆሴፍ ባይደን የሐገሪቱን ብርቱ ሚስጥሮች የያዙ ሰነዶች መኖሪያ ቤታቸዉና በተለያዩ ስፍራዎች ደብቀዉ መገኘታቸዉ ዩናይትድ ስቴትስ ዉስጥ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ዉዝግብ ቀስቅሶል።ባይደን ምክትል ፕሬዝደንት በነበሩበት ዘመን እጃቸዉ የገቡ ሚስጥራዊ ሰነዶችን መደበቃቸዉ መጀመሪያ የተጋለጠዉ ባለፈዉ ሕዳር ነበር። ከሕዳር በኋላ በተከታታይ በተደረገ ፍተሻና ብርበራ ሰነዶቹ በፕሬዝደንቱ መኖሪያ ቤት፣ በግል ቤተ-መፅሐፍታቸዉና ጋራዣቸዉ ዉስጥ ሳይቀር ተደብቀዉ መገኘታቸዉ ተጋልጧል።ፕሬዝደንቱ ሰነድ መደበቁን እንደማያዉቁ ቃል አቀባዮቻቸዉ ተናግረዉ ነበር።የሐገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቅሌቱን እንዲሚያጣራ ካስታወቀ በኋላ ግን ፕሬዝደንቱ በፍትሕ አካላት ሥራ ጣልቃ እንደማይገቡና እንደሚተባበሩ ቃል ገብተዋል።ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሜሪክ ጋርላንድ ትናንት ልዩ መርማሪ ሰይመዋል።
 «አሁን የገለፅኩትን ጉዳይ እንዲመረምሩ ሮበርት ሐርን መሰየሜን የሚያረጋግጥ ትዕዛዝ ዛሬ ጠዋት ፈርሜያለሁ።ትዕዛዙ፣ ከዚሕ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የሐገሪቱን ሕግ የጣሰ ግለሰብ ወይም ተቋም መኖር አለመኖሩን እንዲመረምር ሥልጣን ይሰጣል።»
የቀድሞዉ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚስጥራዊ ሰነድ በመደበቃቸዉ አጥብቀዉ ሲተቹ፣ሲወቅሱና ሲያስከስሱ የነበሩት ጆ ባይደን፣ ራሳቸዉ በተመሳሳይ ቅሌት ተዘፍቀዋል መባሉ ከፍተኛ ወቀሳ አስከትሎባቸዋል።በተለይ የሪፐብሊካን ፓርቲ ፖለቲከኞች የባይደን መስተዳድር በሕዝብ ዘንድ «ተዓማኒነት የለዉም» እስከማለት ደርሰዋል።ታዛቢዎች እንደሚሉት ቅሌቱ፣ የ80 ዓመቱ አዛዉንት የዴሞክራክ ፓርቲ ፖለቲከኛ ለሁለተኛ ዘመነ-ስልጣን ለመወዳደር የነበራቸዉን ተስፋም ያቀጭጨዋል።
 

ነጋሽ መሐመድ 

አዜብ ታደሰ 

 

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ጥር 1 ቀን 2015 ዓ/ም የዓለም ዜና 09.01.2023