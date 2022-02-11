ዉጊያ በአፋር፣ የወለጋ ግድያ፣ ድርቅና ረሐብ በአፍሪቃ ቀንድ

የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተሳታፊዎችን ትኩረት ከሳቡ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ሶስቱ በርካታ አስተያየት ተሰጥቶባቸዋል።አፋር ክልል የሚደረገዉ ዉጊያ፣ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወለጋ ዉስጥ ሰላማዊ ሰዎች መገደል፣ በጅምላ መቀበራቸዉና የአፍሪቃ ቀንድን በመታዉ ድርቅ በአስር የሚሊዮን የሚቆጠር ሕዝብ መራቡን የሚያወሱት ናቸዉ
አፋር ክልል የሚደረገዉ ዉጊያ
ሳምንቱን የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተሳታፊዎችን ትኩረት ከሳቡ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ሶስቱ በርካታ አስተያየት ተሰጥቶባቸዋል።አፋር ክልል የሚደረገዉ ዉጊያ፣ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወለጋ ዉስጥ ሰላማዊ ሰዎች መገደል፣ በጅምላ መቀበራቸዉና የአፍሪቃ ቀንድን በመታዉ ድርቅ በአስር የሚሊዮን የሚቆጠር ሕዝብ መራቡን የሚያወሱት ናቸዉ።በየርዕሶቹ ላይ ከተሰጡት አስተያየቶች ከስድብና ዘለፋ የፀዱትን ቃርመን በየተራ እናሳማችኋለን።ላፍታ ታገሱን።
የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በአፋር ክልል ዳግም በከፈተዉ ጥቃት ቁጥራቸዉ በዉል ያልታወቀ ሰዎች መገድል፣ መቁሰልና 300 ሺሕ መፈናቀላቸዉን የአፋር መስተዳድር ባለስልጣናትና የመብት ተሟጋቾች አስታዉቀዋል።ባለስልጣናቱ እንዳሉት የሕወሓት ታጣቂዎችና የአፋር ልዩልዩ ኃይላት አምስት ወረዳዎችና አብዓላ ከተማ ዉስጥ የገጠሙት ዉጊያ እስከ ትናንት ድረስ ቀጥሏል።የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና የሌሎች ክልሎች ኃይላት በዉጊያ ስለመካፈል አለመካፈላቸዉ
እስካሁን የደረሰን መረጃ የለም።
ለዚሕም ይመስላል አብዲ ሐምዛ በፌስ ቡክ የጠየቀዉ « መከላከያ ምን እየሰራ ነው?» እያለ ቀጠለም፣ «በጣም ያማል ወላሂ።» ደመወልድ መታፈሪያም ጥያቄ አለዉ « ይሕችን መረጃ ለ"ማርሻሉ" ብታደርሱልን!» የሚል።ኢማን ነጋሽ ግን ለአፋሮች ዱዓም፣ ምክርም ትለግሳለች።ረዘም ካለዉ ፅሁፏ «አፋሮች የአላህ ዕገዛ በሁሉም አቅጣጫ ከናንተ ጋር ይሁን።--------የወሎና የአፋር ጉዳት የፌድራል መንግስቱንም ሆነ አማራ ክልልን የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም!!» ኢማን ናት እንዲሕ ያለችዉ።
ጥላሁን በቀለ ግን «መንግስት የለም ስንል ያለምክንያት ዓይደለም» ይላል።መሐመድ ቃሊ ዉጊያ ከሚደረግበት አካባቢ የፃፈ ይመስላል፣«እስካሁን ድረስ ጦረነቱ ለአንድ ስዓት እንኳን አላቆመም፣ ንፁሃን በመድፍ እየተደበደቡ ነው» ይላል።ሙሉ መብራቴ ደግሞ «ስለ አፋር ዝም አልልም» ይላል ወይም ትላለች። መለሰ ገነነ ዱለቻ በበኩሉ «መንግስት ጭጭ» አለ በፌስ ቡክ።
ደቻሳ አንገቻ ታደሰ ዘለግ ባለ የፌስ ቡክ ፅሁፉ «አፋር ግን ስለምን ብቻዉን በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘዉን የTPLFን ግዙፍ ኃይል እንዲጋፈጥ፣ለብዙ ሺዎች ሞት፣መፈናቀል እንዲጋለጥ ለቀሪ ንብረት ዉድመት እንዲመቻች ተደረግ----» እያለ ይጠይቃል።ኢትዮጵያን በመዉደዱ?ሰንደቁን (ባንዲራዉን) በመዉደዱ፣ መሐሉ ዳር እንዳይሆን ድንበሩን በመጠበቁ? እያለ 7 ጥያቄዎችን ደርድሮ ስምተኛዉ ላይ ግን ለምን? ለምን? ለምን?» ብሎ አሳረገ።የደቻሳ አስተያየት ነዉ።
የቄሌም ወለጋ ግድያና አፀፋዉ
ምዕራብ ኢትዮጵያ በተለያዩ የወለጋ ዞኖች የሸመቁ ታጣቂዎች በአካባቢዉ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደል፣ ማቁሰል፣ ማፈናቃለቻዉን በተደጋጋሚ ዘግበናል።የኦሮሞ ነፃነት ጦር ወይም ኦነግ ሸኔ የተባለዉ ታጣቂ ኃይል በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርሰዉ ጥቃት አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን የአካባቢዉ ባለስልጣናትና ከጥቃቱ ያመለጡ ነዋሪዎች አያስታወቁ ነዉ።
ባገባደድነዉ ሳምንትም ቄሌም ወለጋ ዞን ጊዳሚ ወረዳ ብቻ 168 ሰዎች በአሰቃቂ ግፍ መገደላቸዉ ተዘግቧል።ዘገባዉ የብዙዎችን ቁጣ፣ሐዘንና ጥያቄ ቀስቅሷል።የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ)፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን)ና ባልደራስ ለእዉነተኛ ዴሞክራሲ (ባልደራስ) በየፊናቸዉ ባወጡት መግለጫ፣ መንግስት የሕዝቡን ሕይወት ከጥቃት መከላከል አልቻለም ወይም ችላ ብሎታል በማለት ወቅሰዋል።
ራሔል ደነቀ ግን በፌስ ቡክ ኢትዮጵያን «መንግስት አልባ» ትላታለች።«ሕዝብ እያለቀ ነዉ» አከለች ራሔል።ተፈራ አያሌዉም «መንግስት ሐላፊነቱን መወጣት ስላልቻለ፣ ሥልጣኑን በፈቃደኝነት ይልቀቅ» ባይ ነዉ።አዜብ ከበደ በቲዊተር መንግስትን የወቀሱትን የፖለቲካ ፓርቲዎች መልሳ ትወቅሳለች።
«ተብሎ ተወርቶለት ያለቀ ነገር መግለጫ ማድረግ አለሁ ባይነት ማጨብጨብ ነው------እንዴት ከመንግስት ጋር ቆመን እንመንጥራቸው ብሎ መነጋገር ማሰብ በተግባር ደግሞ ማሳየት ይሻላል ። ለሃገር ከቆማችሁ ማለቴ ነው»
ይልቃል መስፍንም በፌስ ቡክ «ለምን መግለጫ አልሰጣቹሁም እንዳትባሉ ነው ?????» በአምስት ትዕምርተ-ጥያቄ ጥይቃል።በነገራችን ላይ ለወለጋዉ ግድያ መንግስትን ከወቀሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለቱ
ኢዜማ እና አብን በስልጣን ላይ ያለዉ መንግስት የካቢኔ አባላት ናቸዉ።
በርቱ ኢትዮጵያ የሚል የፌስ ቡክ ስም ያለዉ አስተያየት ሰጪ በእንግሊዝኛ በፃፈዉ አስተያየት ጥቃት ግድያዉን ለማቆም መፍትሔ የመሰለዉን ይጠቁማል «የጎሳ ፖለቲካን ኢትዮጵያ ዉስጥ በሕግ አግዱ» ብሎ።
የደራሲ አፈንዲ ሙተቂ መሐመድ የፌስ ቡክ አስተያየት ረዘም ያለ ነዉ። «ወለጋ»ን ሶስቴ ፅፎ የረጅም መጣጥፉ ርዕሰ አደረገዉ።እና
- በመጀመሪያ የሟቾቹ ነፍስ በሰላም ትረፍ ብለናል።» ብሎ ጀመረ።
-የጅምላ ግድያው የተፈጸመበት አኳኋን በደንብ ይጣራ።
- ከሟቾቹ መካከል ብዙዎቹ ኦሮሞዎች መሆናቸውን ከአካባቢው ምንጮች የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ስለዚህ "በአማራው ብሄር ላይ ብቻ ያነጣጠረ ጥቃት ነው" የሚለው አነጋገር ይታረም።
- የሚዲያ አውታሮች ዜናውን ስትዘግቡ ነገሩን ከማጋጋል ብትቆጠቡ የተሻለ ነው። አንድ ሰው ባጠፋው፣ ወይንም ሌላ ሰው ባጠፋው ህዝብ በጅምላ አይወገዝም።
የፈረደበት ሚዲያ።ሰሞኑን አዲስ አበባ በተደረገዉ የአፍሪቃ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይም በየጊዜዉ እንደሚሆነዉ ሁሉ መስራት ያቃታቸዉ ወይም የተሳናቸዉ መሪዎች መገናኛ ዘዴዉን ሲወቅሱ ነበር።
ድርቅና ረሐብ
ኢትዮጵያን ሶማሊያንና ኬንያን የመታዉ ድርቅ 13 ሚሊዮን የሚገመት የሶስቱን ሐገራት ሕዝብ ለከፋ ረሐብ ማጋለጡን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በያዝነዉ ሳምንት አስታዉቋል።የዓለም ምግብ ድርጅት (WFP) ሥለሶስቱ ሐገራት ጥቅል ዘገባ ከማዉጣቱ በፊት ኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞንንና ሶማሌ ክልልን በመታዉ ድርቅ በመቶ ሺሕ የሚቆጠሩ የቤት እንስሳት መሞታቸዉን፣ ሰዎች በተለይ ሕፃናትና አቅመ ደካሞች ለምግብ እጥረት መጋለጣቸዉን በተደጋጋሚ ዘግበን ነበር።አሸብር ተወልደ ግን «ሰዉ እየሞተ
ነዉ።እያለቀ ነዉ።እንኳን እንስሳ።» ይላል።አናን ጉተማ ጥያቄ አለዉ፣ «በልፅገናል እያሉ አይደል እንዴ?» የሚል።ሰለሞን ሰለሞን ይጠይቃል « አርቲፊሻል ዝናብ ማዝነብ ጀመሪያለሁ ብሎ ነበር----- ለምን አያዘንብም ?» እያለ
ሐይሌ ካሌብ ደግሞ ዘገባ ላይ አድሎ አለ ባይ ነዉ።«በአገራችን የዕይታ ችግር እንዳለ አሁን አየን። በደቡብ ኦሞ ዞን የተከሰተው ደርቅ ሽፋን ሳያገኝና ድጋፍ ሳይደረግ በቦረና ዞን የተከሰተው ደርቅ በጣም ሽፋን ሲያገኝ ያሣዝናል።» የኃሌ ካሌብ ነዉ በፌስ ቡክ።
ሰለሞን ጌታቸዉ «ብልፅግና ደግስ ላይ ነዉ።ባለስልጣናት እየሾመ ነዉ።» ይላል።ቴዶር ምያድራሻ «አዲስ አበባ ላይ የአፍሪቃ የእራት ግብዣ ነበር።መናፈሻ ላይ» ብሎ ፅፏል በፌስ በኩ።መልካም የሳምንት መጨረሻ።
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ