ዉይይት፣ ጎንደር ግድያና ሁከት

የኢትዮጵያ መንግስታት ባወጣዉ መግለጫ የጎንደሩ ግድያም ሆነ ከዚያ በኋላ ለደረሱት ጥፋቶች «የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች» ያላቸዉን ግን በስም ያልጠቀሳቸዉን ወገኖች ተጠያቂ አድርጓል።እስካለፈዉ ሰኞ ድረስ በጎንደሩ ግድያና ሽብር የተጠረጠሩ ከ200 በላይ ሰዎች መያዛቸዉንም የአካባቢዉ ባለስልጣናት አስታዉቀዋል።
ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ።የዛሬዉ ዉይይታችን ባለፈዉ ሚያዚያ 18 ጎንደር ከተማ ዉስጥ በሙስሊሞች ላይ በተፈፀመዉ ግድያ፣ ምክንያትና መዘዙ ላይ ያተኩራል።የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች እንደዘገቡት ለቀብር በታደመ በአብዛኛዉ ሙስሊም ለቀስተኛ ላይ ታጣቂዎች በከፈቱት ተኩስ በትንሽ ግምት 20 ሰዎች ተገድለዋል።ቁጥራቸዉ በዉል ያልተነገረ ቆስለዋል።
ቤተ-እምነቶች ተጠቅተዋል።መስጂድ፣ ሱቆች፣ ሌሎች የንግድና የአገልግሎት መስጪያ ተቋማት ተመዝብረዋል ወይም ወድመዋል።ታጣዊዎቹ ሰዎችን የገደሉ፣ሐብት ንብረት ያጠፉና ከተማይቱን ያሸበሩት ለቀስተኞች ለቀብር የሚሆን ድንጋይ ከቤተ-ክርስቲያን ክልል አንስተዋል በሚል ሰበብ ነዉ።
ግድያና ጥቃትና ሽብሩ ያስቆጣዉ የሌላ አካባቢ ሙስሊም በየአካባቢዉ ድርጊቱን አዉግዟል።ሕዝቡ መንግስት የዜጎቹን ደሕንነት አላስከበረም በማለት እየወቀሰም ነዉ።ደቡብ ኢትዮጵያ በተለይም ወራቤ-ስልጤ ዞን የሚገኙ የክርስትና ቤተ ዕምነቶች መቃጠላቸዉም ተዘግቧል።
የኢትዮጵያ መንግስታት ባወጣዉ መግለጫ የጎንደሩ ግድያም ሆነ ከዚያ በኋላ ለደረሱት ጥፋቶች «የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች» ያላቸዉን ግን በስም ያልጠቀሳቸዉን ወገኖች ተጠያቂ አድርጓል።እስካለፈዉ ሰኞ ድረስ በጎንደሩ ግድያና ሽብር የተጠረጠሩ ከ200 በላይ ሰዎች መያዛቸዉንም የአካባቢዉ ባለስልጣናት አስታዉቀዋል።
ይሁንና በደሉ የደረሰባቸዉ ወገኖችና ደጋፊዎቻቸዉ መንግስትን በተለይም ግድያና ጥፋቱ የደረሰበትን የአማራ ክልል፣ የማዕከላዊ የጎንደር ዞንና የጎንደር ከተማ ባለስልጣናትን ተጠያቂ አያደረጉ ነዉ።
የዚሕ ዉይይት ዓላማ የሙስሊምና የክርስቲያንን ጠላትነት፣ ወዳጅነት፣ ወይም አብሮ የመኖርና አለመኖር ጉዳይን ለማንሳት አይደለም።የዚሕ ዉይይት ዓላማ የየኃይማኖቱ ፅንፈኞች እንደሚያደርጉት የዚሕኛዉ ወይም የዚያኛዉ ኃይማኖት ተቋማትን ወይም ተከታዮችን ለማዉገዝ ወይም ለማወደስ አይደለም።
የዚሕ ወይይት ዓላማ የደረሰዉን የጉዳት መጠን፣ምክንያትና መዘዙን፣ ሰላማዊ ዜጎች በታጣቂዎች ሲገደሉ፣ሐብት ንብረታቸዉ ሲጠፋና ሲሸበሩ የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎች ምን እያደረጉ ነዉ ወይስ የጥፋቱ አካላት ናቸዉ ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች ባጫጭሩ ለመቃኘት ነዉ።በዚሕም ምክንያት የዉይይቱ ተሳታፊዎች የተለያዩ የኃይማኖት ተቋማት ተወካዮች አይደሉም።
የአማራ ክልል፣ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን፣ የጎንደር ከተማ ባለስልጣናትን፣ የአማራ ክልል የኃይማኖት ተቋማት መሪዎች ለማግኘት በተደጋጋሚ ብንደዉልም ብዙዎቹ ስልካቸዉን አያነሱም። ሶስት እንግዶች አሉን።
ነጋሽ መሐመድ