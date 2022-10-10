 ዉይይት፣ የከሸፈ ድርድር፣ አሸናፊ ያልተለየበት ጦርነት | ኢትዮጵያ | DW | 16.10.2022

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ኢትዮጵያ

ዉይይት፣ የከሸፈ ድርድር፣ አሸናፊ ያልተለየበት ጦርነት

ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያ፣ ጀርመን አዉስትሬሊያ፣ኔዘርላድስና ዴንማርክ በጋራ ባወጡት መግለጫ ተፋላሚ ኃይላት በአፍሪቃ ሕብረት መሪነት በሚደረገዉ ድርድር እንዲሳተፉ ጠይቀዋል።ምዕራባዉያኑ መንግስታት በሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት ኤርትራ መካፈሏን አዉግዘዋል።ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሔ አማራጭ እንደማይሆን ተፋላሚ ኃይላት እንዲገነዘቡት አሳስበዋልም

ድርድሩ መክሸፍ፣ ዉጊያዉና የድርድር ባሕል

የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ባለፈዉ ሳምንት ማብቂያ ያደርጉታል ተብሎ የነበረዉ ድርድር ላልተወሰነ ጊዜ ተላልፏል።ድርድሩ ለመሰረዙ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይላት በግልፅ ያሳወቁት ነገር የለም።ስለጉዳዩ በቅርብ እናዉቃለን የሚሉ ዲፕሎማቶች እንደሚሉት ግን ድርድሩ የተሰረዘዉ «በሎጂስትክስ ችግር» ምክንያት ነዉ።በአደራዳሪነት ከተመረጡት ሶስት ሽማግሌዎች የቀድሞዉ የኬንያ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ በበኩላቸዉ «በቀጠሮ መደራረብ ምክንያት» ቢያንስ በመጀመሪያዉ ዙር ድርድር ላይ መገኘት እንደማይችሉ ድርድሩ ከመሰረዙ በፊት አስታዉቀዉ ነበር።ድርድሩ እንዲደረግ ከፍተኛ ግፊት የሚያደርጉት የአፍሪቃ ሕብረት፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ሌሎቹ አደራዳሪዎችና ተደራዳሪዎችም ስለጉዳዩ ግልፅ ማብራሪያ አለመስጠታቸዉ ብዙዎችን ግራ አጋብቷል።

ወላዶች ያለቅሳሉ

ወላዶች ያለቅሳሉ

 

ይሁንና ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያ፣ ጀርመን አዉስትሬሊያ፣ኔዘርላድስና ዴንማርክ ባለፈዉ ሮብ በጋራ ባወጡት መግለጫ ተፋላሚ ኃይላት በአፍሪቃ ሕብረት መሪነት በሚደረገዉ ድርድር እንዲሳተፉ ጠይቀዋል።ምዕራባዉያኑ መንግስታት በሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት ኤርትራ መካፈሏን አዉግዘዋል።ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሔ አማራጭ እንደማይሆን ተፋላሚ ኃይላት እንዲገነዘቡት አሳስበዋልም።ተፋላሚ ኃይላት ግን ቢያንስ እስካሁን ጥሪና ጥያቄዉን ከቁብ የቆጠሩት አይመስልም።እንዲያዉም ስለድርድር በሚወራበት ባሁኑ ወቅት በተለይ ኢትዮጵያና ኤርትራን በሚያዋስነዉ ድንበር የገጠሙት ጦርነት መፋፋሙ ተዘግቧል።ሕወሓት መላዉ የትግራይ ሕዝብ ለጦርነቱ እንዲከት ባለፈዉ ዕሁድ በድጋሚ ጠይቋልም።ድርድር ሲጠበቅና ሲጠየቅ ዉጊያዉ መቀጠሉ ተፋላሚ ኃይላት ጠባቸዉን በድርድር ለመፍታት «አይፈልጉም» የሚል ሥጋትና ጥርጣሬ አጭሯል።

 

የድርድሩ ተስፋ ለጊዜዉም ቢሆን መጨናጎሎና ምክንያቱ መድበስበሱ የኢትዮጵያ ፖለቲካና ፖለቲከኞች ድርድርን እንደ ልዩነት መፍቻ ይጠቀሙበታል ወይ የሚል ጥያቄም ማስነሳቱ አልቀረም።እርግጥ ነዉ ኢትዮጵያ  እሁለት ተገምሰዉ የነበሩ የአፍሪቃ መንግስታትን አደራድራ አንድ ማሕበር እንዲመሰርቱ ረድታለች።ሱዳኖችንና ናጄሪያ (ቢያፍራዎችን) ሽምግላለች።የቻዶች ዉዝግብ፣ የፖሊሳሪዮ በፖሊሳርዮ በኩል የአልጄሪያና የሞሮኮ ጠብ እንዲረግብ እንደመደራደሪያ ማዕከል አገልግላለች።

ልጆች ይሰቃያሉ

ልጆች ይሰቃያሉ

የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ግን የራሳቸዉን ጠብ፣ግጭት፣ ልዩነታቸዉን በድርድር ያስወገዱበት ጊዜ የለም።ካለም አይታወቅም።የጦርቱ መቀጠል፣ የድርድሩ መሰረዝና የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የድርድር ባሕል የዛሬ ዉይይታችን ርዕስ ነዉ።ሶስት እንግዶች አሉን።

ነጋሽ መሐመድ

 

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ድርድሩ መክሸፍ፣ ዉጊያዉና የድርድር ባሕል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኢትዮጵያ የድርድር ፖለቲካ የናፈቃት ሐገር

ኢትዮጵያ የድርድር ፖለቲካ የናፈቃት ሐገር 10.10.2022

ሕወሓት ይባል ብልፅግና፤ ኢሐዴግ ይሁን ደርግ፣ ገዢ ፓርቲ ሆነ ተቃዋሚ፣ አማፂ ይሁን ሰላማዊ ታጋይ ጠብ ልዩነትን በድርድር ለመፍታት ፈቃደኛነኝ የማይል የለም።አንዳቸዉም አንድም ጊዜ የትኛዉንም ልዩነት በድርድር ፈተዉ ግን አያዉቁም።ለምን

An internally displaced woman washes the face of a child in the makeshift camp where they are sheltered in the village of Erebti, Ethiopia, on June 09, 2022. - The Afar region, the only passageway for humanitarian convoys bound for Tigray, is itself facing a serious food crisis, due to the combined effects of the conflict in northern Ethiopia and the drought in the Horn of Africa which have notably caused numerous population displacements. More than a million people need food aid in the region according to the World Food Programme. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) (Photo by EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images)

የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ድርድር ያዉቃሉ? 10.10.2022

Links: Uhuru Kenyatta Copyright: Imago Images Mitte: SOCHI, RUSSIA - OCTOBER 23, 2019: Former Nigerian President Olusegun Obasanjo 19761979, 19992007 at the 2019 Russia-Africa Summit and Economic Forum at the Sirius Park of Science and Art. Anton Novoderezhkin/TASS Host Photo Agency PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C0375 Rechts: March 5, 2020, New York, NY, USA: United Nations, New York, USA, March 05, 2020 - Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director, UN Women Ahead of International Womens Day on 8 March, launched its report, Womens Rights in Review 25 years after Beijing, a comprehensive stock-take on the implementation of the Beijing Platform for Action, which remain... + Mehr lesen Aufnahmedatum 05.03.2020 Bildnachweis picture alliance / ZUMAPRESS.com | Luiz Rampelotto

ቃለመጠይቅ።ድርድሩ ተሰረዘ፤ ጦርነቱ ቀጠለ።ከዚያስ? 11.10.2022

የድርድሩ መሰረዝ አነጋግሮ ሳያበቃ የኢትዮጵያ መንግስት፣የኤርትራና የሕወሓት ኃይሎች ኢትዮጵያና ኤርትራን በሚያዋስነዉ ድንበር የገጠሙት ጦርነት መፋፋሙ ተዘግቧል።ሕወሓት የትግራይ ሕዝብ ለጦርነቱ እንዲከት ባለፈዉ ዕሁድ ጠይቋል።ድርድር ሲጠበቅ የዉጊያ ዜና መሰማቱ ተፋላሚ ኃይላት ጠባቸዉን በድርድር ለመፍታት «አይፈልጉም» የሚል ሥጋትና ጥርጣሬ አጭሯል