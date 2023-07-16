 ዉይይት፤ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስትና ገቢራዊነቱ | ኢትዮጵያ | DW | 16.07.2023

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ኢትዮጵያ

ዉይይት፤ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስትና ገቢራዊነቱ

የትግራይና የአማራ ክልላዊ መስተዳድሮች የወልቃይትና የራያ ግዛቶች ይገባኛል በሚል የገጠሙት ዉዝግብ አሁንም እንደተካረረ ነዉ።በደቡብ ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ብሔርን ወይም ጎሳን መሰረት አድርገዉ የሚነሱ የፖለቲካዊ አስተዳደራዊ ጥያቄዎችም ብዙዎችን የሚያረካ ሕጋዊ መልስ አላገኙም።

የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ይቀጥል፥ ይጣል፣ ወይስ ይሻሻል?

ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ።ለዛሬዉ ዉይይታችን የኢትዮጵያን ሕገ-መንግስት ጨርሶ መጣል? ማሻሻል? ማክበር ወይስ ሁሉንም የሚል ጥቅል ርዕስ ሰጥተነዋል።

የኢትዮጵያ ሕገመንግስት በክልሎች ወይም በአስተዳደር መዋቅሮች መካከል የሚከሰት ዉዝግብ በሕግ የሚፈታበት አግባብ አስቀምጧል።ይሁንና የአፋርና ሶማሌ ክልላዊ መስተዳድሮች በግዛት ይገበኛል የገጠሙት ዉዝግብ ሕጋዊ  መፍትሔ ባለማግኘቱ ሁለቱ መስተዳድሮች በቀጥታና በተዘዋዋሪ በሚደረግ ግጭት የብዙዎች ሕይወት፣ሐብትና ንብረት ይጠፋል።

በአማራ ክልል የሚገኙት የቅማንት፣ የኦሮሞና የሌሎች ጎሳዎች ለሚያነሷቸዉ አስተዳደራዊ ጥያቄዎች ሕገ መንግስቱ ወይም የሕገ-መንግስቱ አስከባሪ የሚባለዉ መንግስት ሁነኛ መልስ ባለመስጠቱ ሕይወት፣ ደም፣አካልና ሐብት ይጠፋል።

የትግራይና የአማራ ክልላዊ መስተዳድሮች የወልቃይትና የራያ ግዛቶች ይገባኛል በሚል የገጠሙት ዉዝግብ አሁንም እንደተካረረ ነዉ።በደቡብ ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ብሔርን ወይም ጎሳን መሰረት አድርገዉ የሚነሱ የፖለቲካዊ አስተዳደራዊ ጥያቄዎችም ብዙዎችን የሚያረካ ሕጋዊ መልስ አላገኙም።

በ1987 የፀደቀዉ ሕገ-መንግሥት ከባንዲራ  ቀለማት እስከ ብሔሮች የራስን ዕድል  በራስ የመወሰን መብት፣ ሰብአዊ መብትን ከማስከበር እስከ ክልላዊ አስተዳደርሮች አወቃቀር የሚዘረዝሩ አንቀፆቹ ለ28 ዓመታት እንዳወዛገቡ ነዉ።

የፌደራሉና የክልል መንግስት፣ መሪዎቻቸዉና ፀጥታ አስከባሪዎች ሕገ-መንግስቱን ከማክበርና ከማስከበር ይልቅ ራሳቸዉ የሕገ-መንግስቱ አፍራሽ ወይም ጣሾች ናቸዉ እየተባሉ በተደጋጋሚ ይወቀሳሉ።

በሕገ-መንግስቱ አንቀፅ 47 እንደተጠቀሰዉ የኢትዮጵያ ፈደራዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባላት ዘጠኝ የክልል መስተዳድሮች ናቸዉ።ኢትዮጵያ ግን ዛሬ ያላት 12 የክልል መስተዳድሮች ናቸዉ።ሶስቱን ተጨማሪ ክልሎች ያፀደቀዉ የሐገሪቱ ሕግ መወሰኛ የፌደሬሽን ምክር ቤት ነዉ።

የኢትዮጵያ የፖሊሲ ጥናት ተቋም በቅርቡ ይፋ ባደረገዉ ጥናት ኢትዮጵያዉያን ሕገ-መንግስቱን በተመለከተ ሶስት ዓይነት አመለካከት አላቸው።የመጀመሪያዎቹ ሕገ-መንግስቱ እንዳለ እንዲቀጥል የሚሹ ናቸዉ።ሁለተኞቹ ሕገ-መንግስቱ ጨርሶ ዋጋ የለዉም ባዮች ሲሆኑ፣ ሶስተኞቹ ሕገ መንግስቱ እንዲሻሻል የሚከራከሩት ናቸዉ።እርስዎስ?

ነጋሽ መሐመድ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Cover - The constitution of the Republic of Ethiopia Titel: the controversial issues of the amendment of the Ethiopian constitution. PM Abiy Ahmed said at the first congress of PP last week, 13.03.2022, that if there is a quest for a constitutional amendment it will be open for the people for a referendum and it will mainly be based upon the constitutional amendment procedures. Author: Solomon Muche DW Corri Schlagworte: Ethiopia, Tigray, Addis Ababa

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የውይይት መድረኩ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን፣ሕገ መንግሥቱ እንዴት ይሻሻል በሚለው ላይ ድምጽ እንዲኖራቸው ለማስቻል ሲሆን፣በውይይት የሚያመነጩት ምክረ ዐሳብም ለኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን የሚቀርብ ነው።ኤፓክ ከአሜሪካ መንግስት የተለያዩ ክፍለግዛት ባለልሥጣናትና ሕግ አውጪዎች ጋር ግንኙነቱን ለማጠናከር እንደሚሰራ አስታውቋል።

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ለፈረሱት መሳጂዶች፣ለጠፋዉ ንብረት፣ ከሁለቱም በላይ ለተገደሉት ሰዎች ቤተ-ሰቦችም ሆነ ለቁስለኞች የሚከፈል ካሳ የለም።ገዳዮች ለፍትሕ ይቀርባሉ የሚል ስምምነት የለም።ባለፉት ሁለት አርቦች የተፈፀመዉ ጥቃት ላለመደገሙም ዋስትና የለም።