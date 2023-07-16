ዉይይት፤ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስትና ገቢራዊነቱ

የትግራይና የአማራ ክልላዊ መስተዳድሮች የወልቃይትና የራያ ግዛቶች ይገባኛል በሚል የገጠሙት ዉዝግብ አሁንም እንደተካረረ ነዉ።በደቡብ ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ብሔርን ወይም ጎሳን መሰረት አድርገዉ የሚነሱ የፖለቲካዊ አስተዳደራዊ ጥያቄዎችም ብዙዎችን የሚያረካ ሕጋዊ መልስ አላገኙም።
ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ።ለዛሬዉ ዉይይታችን የኢትዮጵያን ሕገ-መንግስት ጨርሶ መጣል? ማሻሻል? ማክበር ወይስ ሁሉንም የሚል ጥቅል ርዕስ ሰጥተነዋል።
የኢትዮጵያ ሕገመንግስት በክልሎች ወይም በአስተዳደር መዋቅሮች መካከል የሚከሰት ዉዝግብ በሕግ የሚፈታበት አግባብ አስቀምጧል።ይሁንና የአፋርና ሶማሌ ክልላዊ መስተዳድሮች በግዛት ይገበኛል የገጠሙት ዉዝግብ ሕጋዊ መፍትሔ ባለማግኘቱ ሁለቱ መስተዳድሮች በቀጥታና በተዘዋዋሪ በሚደረግ ግጭት የብዙዎች ሕይወት፣ሐብትና ንብረት ይጠፋል።
በአማራ ክልል የሚገኙት የቅማንት፣ የኦሮሞና የሌሎች ጎሳዎች ለሚያነሷቸዉ አስተዳደራዊ ጥያቄዎች ሕገ መንግስቱ ወይም የሕገ-መንግስቱ አስከባሪ የሚባለዉ መንግስት ሁነኛ መልስ ባለመስጠቱ ሕይወት፣ ደም፣አካልና ሐብት ይጠፋል።
የትግራይና የአማራ ክልላዊ መስተዳድሮች የወልቃይትና የራያ ግዛቶች ይገባኛል በሚል የገጠሙት ዉዝግብ አሁንም እንደተካረረ ነዉ።በደቡብ ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ብሔርን ወይም ጎሳን መሰረት አድርገዉ የሚነሱ የፖለቲካዊ አስተዳደራዊ ጥያቄዎችም ብዙዎችን የሚያረካ ሕጋዊ መልስ አላገኙም።
በ1987 የፀደቀዉ ሕገ-መንግሥት ከባንዲራ ቀለማት እስከ ብሔሮች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት፣ ሰብአዊ መብትን ከማስከበር እስከ ክልላዊ አስተዳደርሮች አወቃቀር የሚዘረዝሩ አንቀፆቹ ለ28 ዓመታት እንዳወዛገቡ ነዉ።
የፌደራሉና የክልል መንግስት፣ መሪዎቻቸዉና ፀጥታ አስከባሪዎች ሕገ-መንግስቱን ከማክበርና ከማስከበር ይልቅ ራሳቸዉ የሕገ-መንግስቱ አፍራሽ ወይም ጣሾች ናቸዉ እየተባሉ በተደጋጋሚ ይወቀሳሉ።
በሕገ-መንግስቱ አንቀፅ 47 እንደተጠቀሰዉ የኢትዮጵያ ፈደራዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባላት ዘጠኝ የክልል መስተዳድሮች ናቸዉ።ኢትዮጵያ ግን ዛሬ ያላት 12 የክልል መስተዳድሮች ናቸዉ።ሶስቱን ተጨማሪ ክልሎች ያፀደቀዉ የሐገሪቱ ሕግ መወሰኛ የፌደሬሽን ምክር ቤት ነዉ።
የኢትዮጵያ የፖሊሲ ጥናት ተቋም በቅርቡ ይፋ ባደረገዉ ጥናት ኢትዮጵያዉያን ሕገ-መንግስቱን በተመለከተ ሶስት ዓይነት አመለካከት አላቸው።የመጀመሪያዎቹ ሕገ-መንግስቱ እንዳለ እንዲቀጥል የሚሹ ናቸዉ።ሁለተኞቹ ሕገ-መንግስቱ ጨርሶ ዋጋ የለዉም ባዮች ሲሆኑ፣ ሶስተኞቹ ሕገ መንግስቱ እንዲሻሻል የሚከራከሩት ናቸዉ።እርስዎስ?
ነጋሽ መሐመድ