ዉይይት፤ የኢትዮጵያዉያን ማህበራዊ መስተጋብር እንዴት ይመለስ?

የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት እርቅ ሲፈፅሙ በጦርነት ዉስጥ የነበረዉ ማኅበረሰብ እፎይ ይበል እንጂ ማኅበረሰቡ ለዘመናት አብሮት ከኖረዉ ህዝብ ጋር አሁንም እንደተራራቀ ነዉ። የሁለት ዓመቱ የእርስ በርስ ጦርነት በማኅበራዊ መስተጋብሩ ላይ ከፍተኛ ጠባሳን ጥሎ ነዉ ያለፈዉ። በህብረተሰቡ ውስጥ እውነተኛ እርቅና ይቅርታ እንዲመጣ ምን መደረግ አለበት?
በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት የዘለቀዉን የእርስ በርስ ጦርነት በስምምነት ካበቃና፤ የሰላም ንፋስ ከአዲስ አበባና ከመቀሌ ፖለቲከኞች መንፈስ ከጀመረ ሁለት ወራት ተቆጥረዋል። በትግራይ ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ የነበረዉ የባንክ፤ የስልክ፤ የኢንተርኔት እና የአየር በረራ የመሳሰሉ መሰረተ ልማቶች ተጠግነዉ፤ ቀስ በቀስ ስራ እየጀመሩ ነዉ። መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ የረድኤት ድርጅቶች የርዳታ እህል፣ መድሐኒት እና የህክምና ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ እያደረሱም መሆኑ እየተዘገበ ነዉ። ባለፈዉ ሰሞን የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ባለስልጣናትን ጨምሮ፤ በአዲስ አበባ የሚገኙ ከ 30 በላይ የሚሆኑ፤ የተለያዩ ሃገራት አምባሳደሮች፤ የተመድ እና የአዉሮጳ ህብረት ተወካዮች፤ እንዲሁም በምሥራቅ አፍሪቃ በየነ-መንግሥታት ድርጅት (ኢጋድ) መቀሌ ተገኝተዉ የሰላም ስምምነቱን ፍሪ አወንታዊ ሲሉ አወድሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እና ህወሓት እርቅ ሲፈፅሙ በጦርነት ዉስጥ የነበረዉ ማኅበረሰብ እፎይ ይበል እንጂ፤ ማኅበረሰቡ ለዘመናት አብሮት ከኖረዉ ህዝብ ጋር አሁንም እንደተራራቀ ነዉ።የሰን ኢትዮጵያ ጦርነት ማብቂያው የት ይሆን? የሁለት ዓመቱ የእርስ በርስ ጦርነት በሰሜን የኢትዮጵያ በሚገኘዉ ማኅበረሰብ ዘንድ በነበረዉ ማኅበራዊ መስተጋብር ላይ ከፍተኛ ጠባሳን ጥሎ ነዉ ያለፈዉ። ይህ ጠባሳ እንዲፈወስ በህብረተሰቡ ውስጥ እውነተኛ እርቅና ይቅርታ እንዲመጣ ምን መደረግ አለበት ? የኢትዮጵያዉያኑ ማህበራዊ መስተጋብሩ እንዴት ይመለስ?
በዚህ ዉይይት ላይ ሃሳባቸዉን ሊያካፍሉን የቀረቡት ?
አቶ ዮሃንስ ሰለሞን: ኢትዮጵያዊ ተነሳሽነት ለሰብዓዊ መብቶች የተባለ ሀገር በቀል ድርጅት ሥራ አስኪያጅ፤ አቶ ዩሴፍ ኃይለሥላሴ: የብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ በአጭሩ ባይቶና የህግ ጉዳይ ኃላፊ ፤ መላከ መዊ ልሳነ ወርቅ ዉቤ: በጀርመን ፍራንክፈርት የምስካኤ ዙናን መድሐንያለም ቤተ-ክርስትያን አስተዳዳሪ፤ አቶ አዲሱ ጌታነህ -ጠበቃ እና የሕግ አማካሪ ናቸዉ ።
ተወያዮች አስጠያየት የሰጡባቸዉ ጥያቄዎች፤
ሃሳባቸዉን ያካፈሉንን ተወያዮች በዶቼ ቬለ ስም እያመሰገንን፤ ሙሉዉን ዉይይት የድምፅ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን!
አዜብ ታደሰ