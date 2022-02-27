 ዉይይት፣ የብሄራዊ (አገራዊ) ምክክር ብያኔ፣ሒደትና ቅሬታዉ | ኢትዮጵያ | DW | 27.02.2022

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ኢትዮጵያ

ዉይይት፣ የብሄራዊ (አገራዊ) ምክክር ብያኔ፣ሒደትና ቅሬታዉ

የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የገዢዉ ፓርቲ ይሁኑ ተቃዋሚዎች፣ አማፂያን ይባሉ ሌላ፣ የፖለቲካ አቀንቃኝና ተንታኞችም ብሔራዊ ምክክር መደረጉን ይደግፋሉ።ይሁንና የኢትዮጵያ መንግስትን በነፍጥ የሚወጉ ኃይላት፣ሰላማዊ ተቃዋሚዎችም ሆኑ የፖለቲካ አቀንቃኞች እስካሁን ያለዉን ሒደት አይቀበሉትም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 38:18

ዉይይት፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ጅምር ጉዞ

ኢትዮጵያ በርስበርስ ጦርነት፣ በፖለቲካ ዉዝግብ፣ በድርቅና የምጣኔ ሐብት ድቀት መሐል ብሔራዊ ምክክር (National Dialogue) ለማድረግ ዝግጅቷን አገባድዳለች።የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  ምክክሩን የሚመሩ 11 ኮሚሽነሮችን በያዝነዉ ሳምንት መርጧል ወይም ሾሟል።ምክር ቤቱ እንዳስታወቀዉ 11ዱ ሰዎች የተመረጡት ሕዝብ ለኮሚሽነርነት ከጠቆማቸዉ ከ600 በላይ ዕጩዎች በየደረጃዉ ተጣርቶ ነዉ።

የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የገዢዉ ፓርቲ ይሁኑ ተቃዋሚዎች፣ አማፂያን ይባሉ ሌላ፣ የፖለቲካ አቀንቃኝና ተንታኞችም ብሔራዊ ምክክር መደረጉን ይደግፋሉ።ይሁንና የኢትዮጵያ መንግስትን በነፍጥ የሚወጉ ኃይላት፣ሰላማዊ ተቃዋሚዎችም ሆኑ የፖለቲካ አቀንቃኞች እስካሁን ያለዉን ሒደት አይቀበሉትም።

ገሚሶቹ ፖለቲከኞች ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች አጠቃላይ ሒደቱ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅን ጨምሮ በሌሎች ገለልተኛ ወገኖች መመራት አለበት ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ በተለይ የኮሚሽነሮቹ ምርጫ ገዢዉ ፓርቲ በሚመራዉ ምክር ቤት መሆን አልነበረበትም ይላሉ።

Äthiopien Parlament Addis Abeba

 

ኢትዮጵያ የገባችበት ጦርነት ሁነኛ መፍትሔ ሳይበጅለት ብሔራዊ ምክክር ማድረግ አይቻልም ባዮችም አሉ።የብሔራዊ ምክክር ብያኔ፣ ፅንሰ ሐሳቡ እና ዓላማዉ ራሱ በግልፅ አልተብራራም የሚል ቅሬታም ይሰማል።በዛሬዉ ዉይይታችን የብሔራዊ ምክክሩን ምንነት፣ የእስካሁን ሒደትና ቅሬታዉን እንቃኛለን።ሶስት እንግዶች አሉን።

1አቶ ባይሳ ዋቅወያ------የሕግ ባለሙያና የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት

2.አቶ አመሐ መኮንን-------የሕግ ባለሙያ፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋች

3. አቶ አቶ መኮንን ደያሞ-----የኢትዮጵያ ሕልዉና አድን ሕብረት ሊቀመንበር ናቸዉ

ነጋሽ መሐመድ

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ዉይይት፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ጅምር ጉዞ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Bilder: The parliament building in Addis Ababa, capital of Ethiopia & 11 commissioners of the National Dialogue Titel: Ethiopian Parliament will approve the appointment of 11 commissioners of the National Dialogue. Opposition parties, have opposed the process and question its neutrality. Author:Solomon Muche DW Corri Schlagworte: Ethiopia, Tigray, Addis Ababa

ዉይይት፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ጅምር ጉዞ 27.02.2022

የፀደቀው የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ምስረታ እና ቀጣይ ፈተናው

የፀደቀው የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ምስረታ እና ቀጣይ ፈተናው 25.02.2022

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽነሮች ምርጫ በቀጣይ ተዓማኒነት አግኝቶ የተሳካ ሥራ ለመሥራት በሂደቱ ላይ ቅሬታ ያላቸውን አካላት ጭምር እንዲያነጋግር ተጠይቋል።

የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ወቀሳና ጥሪ 

የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ወቀሳና ጥሪ  24.02.2022

መንግሥት ብቸኛ አድራጊ ፈጣሪ በመሆን የብሔራዊ ምክክሩን ውጥኑን ከወዲሁ እምነት የታጣበት አድርጎታል ሲል የተቸው ፓርቲው ሀገራዊ ዕርቅ ፣ ብሔራዊ መግባባት ፣ የሽግግር ሂደት እና ሕገ መንግሥት በምክክሩ የትኩረት አጀንዳዎች እንዲሆኑ ጠይቋል። ሕብር ፓርቲ መንግሥት ለአገሪቱ ሁለንተናዊ ችግሮች ዘላቂ መፍትሔ እንዲሰጥም ጠይቋል።