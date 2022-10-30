ዉይይት፤ በጦርነት ዛቻና ፕሮፖጋንዳ የታጀበዉ የሰላም ድርድር

„የሰላም ንግግሩ ጠረቤዛ ጠባብ ነዉ። ችግሩ በጦርነት ላይፈታ ለምን ሰዉ ያልቃል፤ አገር ይወድማል? ህብረተሰቡ መራብ፤ መገደል፤ ተስፋ መቁረጥ ይብቃን ብሎ መንቃት አለበት ። እነዚህ ቡድኖች የሚወዛገቡበት ችግር የጎበዝ አለቃ አይነት ክርክር ነዉ። ከዉይይቱ በፊት ተኩስ ማቆም ግዳጅ መሆን ነበረበት። የኤርትራ ሰራዊት በቀላሉ ይወጣልስ?“
ሁለት ዓመታት ያስቆጠረዉን የሰሜን ኢትዮጵያዉን ጦርነት ለማብቃት የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» የሰላም ንግግራቸዉን በያዝነዉ ሳምንት በደቡብ አፍሪቃ ፕሬቶርያ ላይ ጀምረዋል። እስካሁን ስለዉይይቱ ሂደት እና ይዘት ዝርዝር መረጃ አልወጣም። ይሁንና የሰላም ንግግሩ በጀመረበት በዚህ ሳምንት በትግራይ የተለያዩ ከተሞች የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ኃይሎች የሚሰነዝሩት ጥቃት ተባብሶ መቀጠሉን ህወሓት አስታዉቋል። የኢትዮጵያ መንግሥት ኃይሎችም በትግራይ በስም ያልጠቀሳቸዉ ግን «ቁልፍ» ያላቸዉን ቦታዎች መቆጣጠራቸዉን መንግሥት አስታዉቋል። እንደ ኤሌትሪክ ስልክ የመሳሰሉ መሰረተ ልማቶችም እየተጠገኑ መሆኑን፤ ለነዋሪዉ የእርዳታ እህልም እያደረሰ መሆኑ ተገልጿል።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በበኩሉ መከላከያ በወሰደው እርምጃ የትግራይ ተዋጊዎች በሁሉም ግንባር እጅ እየሰጡና እየተበተኑ ነው ብሏል። የህወሓት ታጣቂዎች መከላከያ ወደተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎችና ወደ አጎራባች ክልሎች በመሄድ "እጃችሁን በሰላም ስጡ" ሲልም መልዕክት አስተላልፏል። በዚሁ ሳምንት የህወሓት ሊቀመንበር በሰጡት መግለጫ ትግራይ የገቡት የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ጥምር ኃይላት “መቀበሪያቸው ትግራይ” ትሆናለች ሲሉ ነዉ የዛቱት። የትግራይ ኃይል ጠላቶቹን የማሸነፍ ሙሉ አቅም እንዳለዉም ነዉ የገለፁት።ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ ሳማንት የሰላም ንግግሩ እንዲሳካ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ምኞታቸዉን ሲገልፁ የሰላም ጥሪን ሲያስተላልፉ ነዉ የከረሙት። በዛሬዉ ዉይይታችን የኢትዮጵያ መንግሥት እና የህወሓት የሰላም ንግግር ብሎም የቀጠለዉ የሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት ይዳስሳል?
በዉይይቱ ላይ ሃሳባቸዉን ሊያካፍሉን አቶ ዩሴፍ ኃይለሥላሴ የብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ በአጭሩ ባይቶና የህግ ጉዳይ ኃላፊ፤ ዶ/ር ደመላሽ መንግሥቱ ፤ በጂማ ዩኒቨርሲቲ በሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ትምህርት ክፍል፤ በብዛ ባህል ተግባቦት በሚከሰቱ ችግሮች አፈታት ላይ ተመራማሪና መምህር
አቶ በፍቃዱ ድሬባ፤ በሃዋሳ ዩኒቨርስቲ የህግ መምህር እና በኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ማዕከል የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ፤ እንዲሁም አቶ ቴዮድሮስ አሰፋዉ፤ የፖለቲካ ተንታኝ ናቸዉ። ተወያዮች ሃሳባችሁን ለማካፈል ስለቀረባችሁ በማመስገን ወደ መጀመርያዉ የመወያያ ነጥብ አልፋለሁ።
እንደሚታወቀዉ የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት የሰላም ንግግራቸዉን ጀምረዋል። ይህ ለብዙ ጊዜ ሲጠበቅ የነበረዉ የሰላም ንግግር ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ያመጣል ጦርነት ይቆማል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። የሰላማዊዉን ህዝብ ሰቆቃ ያበቃል ተብሎም የታመነበት ነዉ። አፍሪቃ ህብረትን ጨምሮ የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ሁለቱ ሃይላት ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥረት እያደረጉ እየወተወቱ ነዉ ። ይሁንና ጦርነቱም ሆነ የሚሰነዘረዉ ኃይለ ቃል ተባብሶ እንደቀጠለ ነዉ። ይህ እንዴት ይገመገማል። እንዴት አገኛችሁት?
ሁለቱም ኃይላት ማለትም የኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ የህወሓት አቋም በትክክል ሰላም እንዲመጣ ያለመ ነዉ ትላላችሁ? ከጦርነት ለመዉጣትና ህዝቡ ከጦርነት ስጋት እንዲወጣ ከተፈለገ ሁለቱም ቢሆኑ ወደ ሰላም መንገድ ወደ መሃል መምጣት አይገባቸዉም ነበረ ወይ? በሁለቱ ተወዛጋቢ ኃይላት የያዙት አቋም ግትርነት ይታይበታል የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም። ሁኔታዉ የደቡብ አፍሪቃዉን የሰላም ንግግር አጀንዳ አያደናቅፈዉም ወይ? የሚታየዉ ወቅታዊ ሁኔታ ሁለቱን ተፋላሚ ኃይላት የሚያቀራርብ ነዉ?
ተወያዮች ካነስዋቸዉ ኃሳቦች መካከል፤
„ሁለቱም ኃይላት የእርስ በርስ ጦርነት አዙሪት ዉስጥ የሚከት ነገር መሆኑን ተገንዝበዉ ወደ ሰላም ድርድሩ መምጣታቸዉ የሚያስመሰግን ነዉ።“
„የሰላም ዉይይቱ ለህዝቡ ሰላም ያመጣል ይሳካል የሚል ተስፋ አለ።“
„መጀመርያ ጦርነቱ ቆሞ ለሰላም ንግግር ሲቀመጡ ነዉ የሰላም ተስፋ አለ ልንል የምንችለዉ።
„ወደ ድርድር መገባቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ ፤ የገባንበት ሆኔታ በምን መንገድ ነዉ ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። ወደ ሰላም ንግግሩ ስንገባ ጦርነት አልቆመም። ሰብዓዊ ዉድመቱ እንደቀጠለ ነዉ። ከኢትዮጵያ መንግሥት ቁጥጥር ዉጭ የሆነ ጠራዊት ገብቶ ጦርነቱን እያስቀጠለ ነዉ። “
“ አቋም ላይ መሰረት አድርጎ የተጀመረ የሰላም ንግግር ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ያመጣል ተብሎ አይታሰብም።„
“ከሰላም ዉይይቱ በፊት ተኩስ ማቆም ግዳጅ መሆን ነበረበት።„
“እነዚህ ሁለት ኃይሎች በምን ምክንያት ተጣሉ። እነዚህ ሰዎች ቀደም ሲል ኢህአዴግ በተባለ ድርጅት አንድ ላይ የነበሩ የሚተዋወቁ ሰዎች ናቸዉ። ኢህአዴግ በከፍተኛ ደረጃ ታመመ እና በሰበሰ። ይህ የታመመ ድርጅት ህመሙ ገርስሶት ሲወድቅ የወደቀዉ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነዉ። ህዝቡ አትዉደቅብኝ ሊለዉ ይገባ ነበር። ከዝያም አሁን ለሁለት የተከፈሉት ኃይላት ችግሩን ፤ ህመሙን ወደ ህዝብ ለማምጣት እየሰሩ ነዉ። ህዝb ተዉ ብሎ ሁለቱንም ሊያስወግዳቸዉ ይገባል። „
“ደብረፂዮን እና ዐቢይ ቢደዋወሉ ሃገሪቱ ሰላም ታገኛለች። እነዚህ ሰዎች የሚወዛገቡበት ችግር የጎበዝ አለቃ አይነት ክርክር ነዉ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ሁለቱንም ማስወገድ አለበት።„
“ሰላማዊ ንግግሩ ምናልባት የምዕራባዉያን ተፅኖ ካልታከለበት ይሳካል የሚል እምነት የለም። ቢሳካም ዘላቂ አይሆንም። ስለዚህ ህብረተሰቡ መንቃት አለበት።„
„የሰላም ንግግሩ ጠረቤዛ ጠባብ ነዉ። ችግሩ በጦርነት ላይፈታ ለምን ሰዉ ያልቃል? ለምን አገር ይወድማል? ህብረተሰቡ መደህየት ይብቃን። መራብ ይብቃን። መገደል ይብቃን። ተስፋ መቁረጥ ይብቃን ብሎ መንቃት አለበት ። እነዚህ ተወዛጋቢ ኃይላት የሚወዛገቡበት ችግር የጎበዝ አለቃ አይነት ክርክር ነዉ። ከሰላም ዉይይቱ በፊት ተኩስ ማቆም ግዳጅ መሆን ነበረበት።የኤርትራ ሰራዊት በቀላሉ ይወጣልስ?“
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አዜብ ታደሰ