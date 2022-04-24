ዉይይት፤ በኢትዮጵያ ተስፋ የተጣለበት የምክክር ኮሚሽንና የገጠመው ተግዳሮት

ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ ፅንፍ የያዙ አካላትን ወደ አንድ ጠረቤዛ ማምጣት እንዲችል ተዓማኒ መሆን ይኖርበታል። ከ 50 ገደማ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለት ሦስት የሚሆኑት ፓርቲዎች ብሔራዊ ዉይይቱ ያልገቡ ናቸዉ። ሁለት የሚሆኑት ደግሞ ምንም እንከን የለበትም የሚሉ ናቸዉ። ሌሎቹ እስቲ ይሁን በሂደቱ እንየዉ፤ ጊዜ እንስጥ ብለዉ፤ ሁኔታዉን እያዩ ናቸዉ።
ኢትዮጵያ ውስጥ በልሂቃን መካከል በአገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩ፤ በመካከላቸው ያለው አለመተማመን እና ጥርጣሬ የዴሞክራሲ የሽግግር ሂደቱን ፈታኝ በማድረጉ አስፈላጊነቱ ታምኖበት የተጀመረው እና በኢትዮጵያ ለሚስተዋለው የፖለቲካ ቀውስ፤ የሰላም መደፍረስ እና የፀጥታ አለመረጋጋት እልባት ይሰጣል ተብሎ ከመነሻው ተስፋ ተጥሎበት የቆየው፤ የብሔራዊ ምክክር መድረክ በተፈለገው ፍጥነት እና አቅጣጫ ለመጓዝ የተቻለው አይመስልም የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም።
የኮሚሽኑን አስፈላጊነት እስካሁን የተቃወመ ባይኖርም፤ የኮሚሽኑ አመሰራረት ሂደት እና የኮሚሽነሮች ስያሜ ብሎም በአካታችነቹ ላይ በአንዳንንድ ወገኖች ጥያቄ ሲነሳበት ይታያል። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግሥት በሽብርተኝነት የፈረጃቸው ህወሓት እና ኦነግ ሸነኔን የመሳሰሉ፤ ነፍጥ አንስተው የሚፋለሙ ሀይላት በምክክር መድረኩ እንዲሳተፉ በመጠየቅ ከዚህ ውጪ ግን በመድረኩ እንደማይሳተፉ ያሳወቁም አሉ።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች ምልመላ ሂደትና በምስረታው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ውስንነት ጥያቄ ውስጥ ገብቷል በማለት፤ የሚቃወሙትም አሉ። ጥቂት የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ሂደቱን ከመግፋት ይልቅ ቀርቦ መወያየቱ የተሻለ ነዉ ሲሉ በዉይይቱ ተሳትፎ እንዲደረግ ጥሪ የሚያደርጉ የሚመክሩም አልጠፉም። ገዢው ፓርቲ ብልፅግና በበኩሉ፤ መንግስት ያደረገው ድጋፍ ዉስን፤ የኮሚሽነሮች ምርጫም ቀጥታ በህዝብ ጥቆማ የተደረገ እና በፓርላማ የፀደቀ ብሎታል፡፡ በሌላ በኩል የገዢው ፓርቲ አባላት በሚበዙበት ፓርላማ የኮሚሽነሮች ምርጫ ሂደትን ከማጸደቅ ይልቅ በፕሬዝዳንት ጽ/ቤት በኩል ቢሆን ያሉም በርካቶች ናቸው፡፡
በያዝነዉ ሳምንት ኮሚሽኑ ያለፉት ሁለት ወራት ሥራውን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀግብ ከመጠን በላይ መፍትሔ የመጠበቅ ፍላጎት፣ ጥርጣሬ፤ ውጫዊ እና ውስጣዊ ጣልቃ ገብነቶች እንዲሁም የተከማቹ አጀንዳዎች መኖር ሥራውን ከጀመረበት የካቲት 2014 ዓ.ም ጀምሮ የገጠሙት ችግሮች መሆናቸውን ተናግሯል። ታዲያ እንዲህ ገና ከጅምሩ ጥያቄ የቀረበበት ኮሚሽን እንዴት የታለመለትን ዓለማ ያሳካ ይሆን፤ ልዩነቶችንስ እንዴት ማቀቀራርብ ይቻላል? በዚህ ዉይይት ላይ እንዲሳተፉልን የጋበዝናቸዉ፤
ዶ/ር ራሔል ባፌ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ
አቶ የሽዋስ አሰፋ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ሊቀመንበር
አቶ ግርማ በቀለ የኅብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር፤
እንዲሁም ዶ/ር ደመላሽ መንግሥቱ በጂማ ዩኒቨርሲቲ በሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ትምህርት ክፍል፤ በብዛ ባህል ተግባቦት በሚከሰቱ ችግሮች አፈታት ላይ ተመራማሪና መምህር ናቸዉ።
እርሶም አስተያየቶን ይፃፉልን!
ተወያዮች ያነስዋቸዉ ሃሳቦች የሚከተሉት ናቸዉ።
--አገራችን የብሔራዊ መግባባቱን ጉዳይ ብቸኛ አማራጭ አድርጋ ነዉ የወሰደችዉ።
--በመርህ ደረጃ ብሔራዊ መግባባቱ ብቸኛ መፍትሄያችን ነዉ።
--እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ብሔራዊ መግባባቱን አገራችን ካላችበት ችግር የምትወጣበት ብቸኛ አማራጭ አድርገን ነዉ የምንወስደዉ።
--መንግሥት ገለልተኛ መሆን ስላልቻለ ችግር ዉስጥ ገብተናል። መንግሥት ገለልተኛ ለመሆኑ ቁርጠኝነቱን ማሳየት ይኖርበታል። በተለይ ብልፅግና ፓርቲ ሙሉ በሙሉ ለኮሚሽነሮቹ ስራዉን መልቀቅ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ወሬ፤ ትረካ፤ ዉሸት ሰልችቶታል። ብልፅግና ገለልተኛ ለመሆኑ በተግባር ማሳየት አለበት።
--እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች መተማመን ከቻልን፤ ለህዝባችን ትልቅ መተማመኛ ነዉ። ብልፅግና ከኛ ጋር እኩል መቶ ግልፅ ሲሆን፤ እምነቱ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን፤ ህዝባችንም እምነት ይጥልበታል። ነፍጥ ያነሱ አካላትም እምነት ይፈጥራሉ። እነሱም ቢሆን ሌላ ኢትዮጵያ የለቻቸዉም። ወገኖቻችን ነፍጥ ያነሱት እኮ፤ እምነት በማጣታቸዉ ነዉ። ስለዚህ እነዚህ ወገኖች እምነት ካገኙ ወደ ዉይይቱ የማይመጡበት ምንም ምክንያት የላቸዉም።
--አብዛኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች በኮሚሽኑ ምርጫ ሂደት ላይ ጥያቄ አነሱ በሚባልበት ሁኔታ እና ግልፅነት በጎደለዉ አሰራር ላይ እንዴት አድርገን በኮሚሽነሮች ላይ እምነት አሳድረን መቀበል እንችላለን? አሁን ባለዉ መንግሥታዊ አስተዳደር ይገኛል የምንለዉ የዉጤት ተስፋ ተሟጦአል። ከዚህ በኋላ የሽግግር ካዉንስል ሊኖር ይገባል ብለን መግለጫ አዉጥተናል። የዉይይት መድረኩን ሁሉ ኢትዮጵያዊ ይፈልገዋል። ግን ግልፅነት ባለመኖሩ ወድቋል።
--ስለኮሚሽነሩ ስራ፤ ስለ ብሔራዊ ዉይይት ለህዝብ በግልፅ አልተቀመጠም። ሚዲያዎች ጋዜጠኞች፤ ምሁራን በዚህ ላይ ሊሰሩ ይገባል። የብልፅግና ጉባዔ በዚህ ረገድ ብዙ ሚዲያ ሽፋን አግኝቶአል። ስለብሔራዊ ምክክሩ ግን ምንም ሚዲያ ሽፋን አላገኘም።
--ብሔራዊ ዉይይቱ ዉድቅ አልተደረገም ግን ከዉድቀት የሚወጣበትን ሥራ እየሰራን ነዉ የምንገኘዉ።
--ኮሚሽኑ ተቋቁሞ ወደ ሥራ መግባቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ፤ ሂደቱ ግልፅ አለመሆኑ ፤ ተዓማኒ አለመሆኑ፤ በአንድ ፓርቲ ስር የወደቀ አይነት እይታ ስለተከሰተበት በጥርጣሬ እንዲታይ አድርጎታል።
--ያለፍንበት በዉሸት ለዓመታት የሰማናቸዉ ነገሮች፤ አሁንም አመኔታ የሚያሳጣ ድባብ እንዲኖር አድርጎታል። ኢትዮጵያ ትልቁ ያጣችዉ እሴት አመኔታ ነዉ። ለ 30 ዓመታት ዉሸት እንደ እዉነት ሲወራና ሲሰራበት ነዉ የቆየዉ።
--ግልፅ የሆነ የኮሚሽነሮች ምርጫ አለመኖሩ የኮሚሽኑን ሥራ አመኔታ አሳጥቶታል። ሙሉ በሙሉ ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች አለመካተታቸዉ ጥርጣሬ ዉስጥ ከቶታል።
--ለኢትዮጵያ መፍትሄ ያመጣል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ብሔራዊ ዉይይት ላይ ችግር የለብንም። በኮሚሽነሮች ላይ ችግር የለብንም። በአመራረጣቸዉ ላይ ግን ችግር አለበት ብለን እናምናለን።
--ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ ፅንፍ የያዙ አካላትን ወደ አንድ ጠረቤዛ ማምጣት እንዲችል ተዓማኒ መሆን ይኖርበታል። ከ 50 ገደማ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለት ሦስት የሚሆኑት ፓርቲዎች ብሔራዊ ዉይይቱ አልቆለታል፤ ብለዉ ያልገቡ ናቸዉ። ሁለት የሚሆኑት ደግሞ ምንም እንከን የለበትም የሚሉ ናቸዉ። ሌሎቹ እስቲ ይሁን በሂደቱ እንየዉ፤ ጊዜ እንስጥ ብለዉ፤ ሁኔታዉን እያዩ ናቸዉ።
አዜብ ታደሰ