ዉይይት፤ ስንቱ ሲሞት ነዉ በኢትዮጵያ መግደልና መገዳደል የሚቆመዉ?

ሰሜን ኢትዮጵያ ይካሄድ የነበረዉ ጦርነት በሰላም ስምምነት መቆሙ የፈጠረዉ ስሜት ሳይቀዘቅዝ፤ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዉስጥ ብሔርን መሰረት ያደረገዉ ግጭትና ጥቃት አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል። በተለያዩ የወለጋ ዘኖች አካባቢ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ባነጣጠረዉ ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለው፤ በሺዎች የሚቆጠሩ በየአካባቢዉ እየተሰቃዩ ነዉ።
ሰሜን ኢትዮጵያ ዉስጥ ይካሄድ የነበረዉ ጦርነት በሰላም ስምምነት መቆሙ የፈጠረዉ ስሜት ሳይቀዘቅዝ፤ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዉስጥ ብሔርን መሰረት ያደረገዉ ግጭት እና ጥቃት አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል። ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት እንደተዘገበዉ በምዕራብ ኦሮምያ በተለያዩ የወለጋ ዘኖች አካባቢ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ባነጣጠረዉ ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለው፤ በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቅለዉ፤ በየአካባቢዉ እየተሰቃዩ ነዉ። በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ታጣቂዎች በኦሮሞ ተወላጆች ላይ በጅምላ በሚያደርሱት ጥቃት በመቶዎች የሞቆጠሩ ተገድለው በርካቶች ከሃብት ቀዬያቸው ስለመፈናቀላቸው ተነግሯል፡፡ የዓይን እማኞች እና ተፈናቃዮች እንደሚሉት፤ መንግስት ሸኔ በሚል በሽብርተኝነት የፈረጃቸው እና እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን፤ ብሎም መንግስት አከባቢያቸውን እንዲጠብቁ ያስታጠቃቸውን ጨምሮ፤ ወሰን ተሻግረው ይገባሉ የተባሉ የአማራ ታጣቂ (ፋኖዎች) እና ብሎም የመንግሥት ፀጥታ አስከባሪዎችም፤ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ፈፅመዋል ተብሏል። ይሁንና ጥቃቱን ማንም ያድርሰዉ ማን ባለፉት ሦስት ዓመታት ዉስጥ፤ በተለያዩ የወለጋ ዞኖች ይኖሩ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ኢትዮጵያዉያን ህይወት ጠፍቷል፤ ህጻናት ሴቶች አረጋዉያን ሳይቀሩ፤ በየጫካዉ ተበታትነዋል። የፖለቲካ ድርጅቶች ጥቃቱን በማዉገዝ መንግሥትን ወቅሰዋል፤ ለተጎጂዎች አልደረሰላቸውም በማለትም ተችተዋል። መንግሥት በጉዳዩ ላይ ዝምታን የመረጠ መስሏል። ኢትዮጵያ ምድር እንዲህ አይነቱ ግድያ መቼ ነዉ የሚያበቃዉ? ችግሩ የቱ ጋ ነዉ? የችግሩን ምንጭ በውል መለየት ተችሏል ወይ? በዚህ ዉይይት ላይ እንዲሳተፉልን፤
1.አቶ ቸርነት ወርዶፋ፤ የሕግ ጉዳይ ምሁርና እና ጠበቃ፤ 2.አቶ ባዩ በዛብህ፤ በኢትዮጵያ የብሔራዊ ሽማግሌዎች መማክርት ጉባኤ አባል እና በጎንደር የሰላምና ልማት ሸንጎ ሰብሳቢ፤ 3.አቶ ያሬድ ኃይለማርያም፤ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር፤ እንዲሁም 4.አቶ ኢማድ አብደል ፋታህ፤ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኦሮሚያ በሶማሌ እና የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል፣ የሰብአዊ መብት ክትትልና ምርመራ ዋና ዳይሬክተር ናቸዉ።
በወለጋ አስከፊ ግድያ ምን ተሰማዎት?
የመንግስት አለመደንገጥ አያሳስብም? የመግንስትን ዝምታን እንዴት ታዩታላችሁ? የመንግስት ዋና ተግባሩ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ሆኖ ሳለ በዚህ ሁሉ ሞትና ግድያ መሀል ምንም ሲል አለመሰማቱ ምን ይባላል? መንግስት ዜጎቹን ከጥቃት መከላከል ባለመቻሉ ኃላፊነት ሊወስድ አይገባዉም ወይ?
የብሔር ብሔረሰቦች ቀንን የምታከብር ሃገር ላይ ሰዎች በብሔራቸዉ ሲገደሉ ማየት ምን ማለት ነዉ? ለህዝቡ ጥያቄ መፍትሄን የሚሰጠዉ ማን ነዉ? የፀጥታዉ ችግር በወለጋ በዚህ ደረጃ የተወሳሰበበት ጉዳይ ምንድን ነዉ?
«በወለጋ ዞኖች እየተፈፀመ ስላለዉ ጥቃት መሪር ሃዘን ተሰምቶናል»
«በነዚህ ሳምንታት ዉስጥ በደረሰዉ ግድያ የተለያዩ አላማ ያላቸዉ ታጣቂዎች የተሳተፉበት በመሆኑ፤ የሟቾች ቁጥር ከፍተኛ ነዉ። በማኅበረሰብ መካከል ግጭት ለመፍጠር በታሰበ መልኩ የሚደረገዉ ቅስቀሳ ከሌላዉ ጊዜ ይቅልቅ የጠነከረ በመሆኑ ከማዘን አልፎ ነገ ምን ሊደርስ ይችል ይሆን በበሚል ጭንቀት እና ስጋት ዉስጥ ወድቀናል።»
«አማራ ኦሮሞ እያሉ በወገን ከፍሎ ነገሩን ማራገቡ የበለጠ ችግር መፍጠሩ ይሰማናል።»
«ፖለቲከኞች ነገሩን ወደ ጎሳና ሃይማኖት ግጭት ለመዉሰድ ግፊት እያደረጉ መሆኑ እየታየን ነዉ። ነገሩን ኢትዮጵያዊነት ብለን ብንይዘዉ የተሻለ ሰላም ይወርዳል።»
«መንግሥት ያለፈዉ አልፏል፤ ይቅር እንባባል ብሎ ነገሩን ቢይዘዉ የተሻለ ነዉ። ሃገር አቀፍ ሁሉን ያካተተ ሰላማዊ ዉይይት ቢጀመር ጥሩ ነዉ።»
«እንደሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ነገሩን እየተከታተልን ለመንግሥት እያሳወቅን ነዉ። ነገሮች ተባብሰዉ ሊቀጥሉ እንደሚችሉ፤ ከመጀመርያዉኑ ለመንግሥት አሳዉቀን ነበር። መንግሥት ግን ለጉዳዩ ተመጣጣኝ መልስ ሰጥቷል ብለን አናምንም።» የሰሞኑ የወለጋ ክስተት የሲቪል ማህበረሰቡ ደህንነት ከፍተኛ አደጋ ላይ መዉደቁን የሚያሳይ ነዉ።»
«ለዉጡ ከመጣ በኋላ ሃገራችን ዉስጥ የሚገኙ ሁለት ትላልቅ ብሔረሰቦችን ለማባላት ሲሰራ ቆይቷል። ርካሽ ፖለቲካን የሚያካሂዱ ሰዎች የምስኪኑን ህዝብ ደም እፈሰሱ ነዉ።»
ለሰሞኑ ክስተት መንግሥት ያወጀዉ የፀረ ሙስና ዘመቻ አንድ አስተዋፆ አድርጓል።»
«በመንግሥት በኩል ያለዉን ዝምታ ምን እንደሆነ ለማወቅ ተቸግረናል። መንግሥት ትልቅ ኃላፊነት መዉሰድ አለበት።»
«የመንግስት ዝም ማለት ለሰብዓዊ መብት ያለዉ አስተሳሰብ የወረደ መሆኑን የሚያሳይ ነዉ። የመንግሥት ሰዎች ለሰብዓዊ መብት ጥበቃ ዝግጁ አይደሉም። »
«መንግሥት ለጥቃቱ ሃላፊነት መዉሰድ አለበት ማለት ምን ማለት ነዉ? መከላከያ ሰራዊታቸዉ ታጣቂ ሃይላቱን ተዉ አትዋጉ እያለ እየተከላከለ ነዉ። መንግሥት ይህን ችግር በaneድ ትንፋሽ ማስቆም አይችልም።»
«ይህን ጥቃት የሚያስቆመዉ መንግሥት ሳይሆን ህዝብ በአንድነት ሲቆም ነዉ። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ነዉ በቃ ማለት ያለበት አሁን ነዉ #NOMORE ኖ ሞር ማለት ያለበት።» m
«ለጥቃቱ የኦሮምያ ክልላዊ መንግሥት እና በመዋቅሩ ዉስጥ ያሉ ሁሉ ተጠያቂ ናቸዉ። የፊደራል መንግሥቱም ጥቃቱን ለማስቆም ጣልቃ በመግባቱ ተጠያቂ ነዉ።»
«የወለጋዉ ግድያ ፖለቲካዊ እየሆነ ነዉ። ንጹሐን ለፖለቲካ አላማ እየዋሉ ነዉ። የከባድ መኪና ሹፌሮች እየተገደሉ ነዉ፤ እየታገቱ ነዉ፤ መኪናቸዉ እየተቃጠለ ነዉ። ትግራይ ላይ ሰላም በመስፈኑ ደስተኛ ያልሆኑ ወገኖችም አሉ።»
«ወለጋ ላይ ሰሞኑን በተፈፀመዉ ግድያ ከ 100 በላይ ስለመገደላቸዉ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን መረጃ አግኝቷል። ድርጅታችን መንግሥት እሳት በማጥፋት ብቻ ነዉ የተጠመደዉ። ለነገሮች መፍትሄ የሚሰጠዉ በጊዜያዊነት ነዉ። እርምጃዎቹ በድንገተኛ አደጋዎች ላይ ብቻ ናቸዉ።»
«መንግሥት በሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት ላይ ትኩረቱን አድርጎ ስለነበር፤ በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚታየዉ ችግር ተስፋፍቷል ብሎ፤ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ያምናል። በሌላ በኩል የኦሮምያ ክልላዊ መንግሥት ችግሩን እጅግ በጣም አሳንሶ በመመልከቱ ለችግሩ መባባስ ሌላዉ ምክንያት ነዉ ብሎም ያምናል።»
«መንግሥት በሰሜን ኢትዮጵያ ሽብርተና የተባለዉን ቡድን ለሰላም እጁን እንደዘረጋዉና መፍትሄ እንዳመጣዉ ሁሉ በምዕራብ ኢትዮጵያም ያለዉን ችግር ለማቆም እርምጃዎችን መዉሰድ አለበት።»
«የፖለቲካ ሰዎች፤ የሚዲያ አካላት፤ ይህን ግጭት ከሚያባብስ ርምጃ እንዲቆጠቡ እንጠይቃለን። ይልቁንም ህዝብ በሰላም እና በጋራ በሚኖርበት ነገሮች ላይ ጥሪ እንዲያደር እንጠይቃለን።»
አዜብ ታደሰ
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