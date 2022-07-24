 ዉይይት፣ ሙስና በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 24.07.2022

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ኢትዮጵያ

ዉይይት፣ ሙስና በኢትዮጵያ

ንግድ ፈቃድ፣የ ግንባታና የስራ ፈቃድ፣ ቦታ፣ ቤት የመሳሰሉትን ለማግኘት፣ የቀበሌ መታወቂያ፣ መንጃ ፈቃድ፣ የልደት ሰርቲፊኬት፣ ፓስፖርት፣ የስልክ፣ የዉኃ፣ የመብራት፣ ግብር ለመክፈል፣ የሕክምና ሳይቀር አገልግሎቶችን ለማግኘት አንድም በየመስሪያ ቤቱ ዘመድ፣ ወዳጅና ዉላጅ መኖር ሁለትም ገንዘብ መክፈል እንደ ባሕል እየተለመደ ነዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 37:50

«የሙስናዉ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ ነዉ...»

ለዛሬዉ ዉይይታችን ጥቅል ርዕስ ለመስጠት ያክል ሙስና በኢትዮጵያ ብለዋነዋል።ኢትዮጵያ ዉስጥ ከቀበሌ  እስከ ክልል መስተዳድር የሚገኙ ባለስልጣናት የተጣለባቸዉን ሥራና ኃላፊነት በአግባቡ እንደማይወጡ፣ ግብር ከፍሎ ደሞዝ ከሚቆርጥላቸዉ ምናልባትም ከመረጣቸዉ ሕዝብ ጉቦ፣ ምልጃ፣መደለያ እንደሚጠይቁ፣በየእጃቸዉ የገባ የሕዝብና የመንግስት ንብረትን ለየግላቸዉ እንደሚያዉሉት በሰፊዉ እየተዘገበ ነዉ።

በቅርቡ በችጋር ከሚማቅቀዉ ችግረኛ ሕዝብ ጉሮሮ ቀምተዉ፣በምፅዋት የተገኘ እሕልና ሌላ ቁሳቁስ በሕዝብ ስም ሸጠዋል፣ ጉቦና ምልጃ ተቀብለዉ የሐሰት ሰነድ ፈርመዋል ተብለዉ የተጠረጠሩ ኮሚሽነር ታስረዋል።አዲስ አበባ መስተዳድር ለዓመታት ከልጆቹና ከራሱ ጉርስ ቆጥቦ ባጠራቀመዉ ገንዘብ ቤት አገኛለሁ ብሎ ተራ የሚጠብቀዉ ተራ የከተማይቱ ነዋሪ በስሙ የተሰሩ ሕንፃዎች ገንዘብ ለከፈሉ ሌሎች ሊሰጥ ወይም ዕጣ ሊወጣ ሲል መሰረዙን ሰምተናል።

በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ  ቤቶች መርሐ ግብር መሠረት ለዓመታት ገንዘብ ቆጥበዉ ዕጣ ሊወጣላቸዉ የሚገባ 79ሺሕ ነዋሪዎች መሆን ሲገባቸዉ ዕጣዉ ሊወጣ ሲል ግን ከ70 ሺሕ የሚበልጡ ግን በቁጠባዉና በወረፋዉ ያልነበሩ ሌሎች  ሰዎች የዕድሉ ተካፋይ እንዲሆኑ ተካትተዉ እንደነበር ተዘግቧል።

Symbolbild Korruption Deutschland

የዕጣዉን አወጣጥ ለማጭበርበር ሞክረዋል የተባሉ ባለስልጣናትና ባለሙያዎች መያዛቸዉ ተዘግቧል።ይሁንና የኮሚሽነሩንም ሆነ የአዲስ አበባ ባለስልጣናትና ባለሙያዎች የመታሰራቸዉ ዜናን   የሰሙ በርካታ ኢትዮጵያዉያን እርምጃዉን ከክምሩ መሐል አንዲት ሰንበሌጥ የመምዝ ያክል ነዉ የቆጠሩት።

የሙስናን ደረጃ የሚያጠናዉ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የተባለዉ ተቋም እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር በ2021 (አምና) ባወጣዉ መዘርዝር ኢትዮጵያ በሙስና ከ180 ሐገራት 87ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች።የሙስናዉ መጠን ግን ከ2012 (እጎአ) ወዲሕ እየቀነሰ መምጣቱን የተቋሙ ሰንጠረዥ ያመለክታል።የኢትዮጵያን ሙስና  የሚያጠኑ፣ የሚከታተሉና በየኑሯቸዉ ላይ ያደረሰዉን ጉዳት የሚያዉቁ ግን ሙስና እየቀነሰ መጥቷል የሚለዉን የተቋሙን ሰንጠረዥ አይቀበሉትም።

እንዲያዉም ብዙዎች እንደሚሉት ንግድ ፈቃድ፣የግንባታና የስራ ፈቃድ፣ ቦታ፣ ቤት የመሳሰሉትን ለማግኘት፣ የቀበሌ መታወቂያ፣ መንጃ ፈቃድ፣የልደት ሰርቲፊኬት፣ፓስፖርት፣የስልክ፣የዉኃ፣የመብራት፣ግብር ለመክፈል፣ የሕክምና ሳይቀር  አገልግሎቶችን ለማግኘት አንድም በየመስሪያ ቤቱ ዘመድ፣ ወዳጅና ዉላጅ መኖር ሁለትም ገንዘብ መክፈል እንደ ባሕል እየተለመደ ነዉ።

Symbolbild Korruption

አገልግሎቶችን ማግኘት የሚገባቸዉ ሲነፈጉ ሕገወጦች ወይም ማግኘት የማይገባቸዉ ደግሞ በገንዘብ፣  በምልጃና ጉቦ በቀላሉ ይሸምቷቸዋል ይባላል። በየመስሪያ ቤቱ ደጃፍ ጉቦ የሚያቀባብሉ  ደላሎች እንዳሉም ይነገራል። ሙስና በኢትዮጵያ ያለበት ደረጃ፣ የሰዉ አስተሳሰብ፣ ቁጥጥሩና ዉጤቱን አንስተን እንወያያለን።

ነጋሽ መሐመድ

 

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«የሙስናዉ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ ነዉ...»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ILLUSTRATION - ARCHIV - Ein Mann im Arztkittel steckt sich am 03.09.2009 in München (Oberbayern) ein Bündel Geldscheine in die Tasche seines Kittels, in der schon ein Stethoskop steckt. Klinikeinweisungen gegen Prämie, nur auf dem Papier behandelte Patienten - aus Praxen und Krankenhäusern kommen immer neue Fälle von Betrug und Korruption ans Licht. Foto: Tobias Hase dpa (zu dpa-Korr: Tatort Arztpraxis - wenn der Staatsanwalt ermittelt vom 13.09.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++null

«የሙስናዉ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ ነዉ...» 24.07.2022

የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ወቀሳ

የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ወቀሳ 01.06.2022

ፓርቲዉ ሰሞኑን ሠመራ-አፋር ክልል ባደረገዉ ስብሰባዉ ማብቂያ ላይ እንዳለዉ በተለይ ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጋር በተደረገና በሚደረገዉ ዉጊያ የአፋር ሕዝብ፣ ፓርቲዉ «ያልተገባ» ያለዉን የሕይወትና የሐብት መስዋዕትነት ለመክፈል ተገድዷል።

“ሕይወታቸውን ለኢትዮጵያ አየር መንገዱ የሰጡ” የሚባሉት የተወልደ ገብረማርያም ስንብት

“ሕይወታቸውን ለኢትዮጵያ አየር መንገዱ የሰጡ” የሚባሉት የተወልደ ገብረማርያም ስንብት 06.04.2022

አቶ ተወልደ ገብረማርያም “በጤና ምክንያት” ጡረታ ሲወጡ ለአስራ አንድ አመታት በዋና ሥራ አስፈፃሚነት የመሩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ትልቅ ዕምርታ አሳይቷል። የአየር መንገዱ ገቢ ወደ 4.5 ቢሊዮን ዶላር ሲያድግ የአውሮፕላኖቹ ቁጥር 130 ደርሷል። ከሎሜ እስከ ሊሎንግዌ፤ ከንጃሜና እስከ ማፑቶ በሽርክና ክልላዊ መናኸሪያዎች አበጅቷል