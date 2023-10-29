የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሶስት መሰል አሰራር
ለዛሬዉ ዉይይታችን «የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ድርጅታዊ አቋምና አስተዋዖ» የሚል ጥቅል ርዕስ ሰጥነዋል።ኢትዮጵያ ዉስጥ የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት ከታወጀበት ከ1980ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ በየጊዜዉ የተደራጁ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የኢሕአዲግ መራሹን መንግስትና የገዢዉን ፓርቲ ጫና አገዛዝ፣ የመርሕ (ፖሊስ) ስሕተት ወይም ጉድለትን፣ የመብትና የሕግ-ጥሰትን፣የምርጫ ሒደትና ዉጤት ማጭበርበርን ወዘተ በማጋለጥ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከታቸዉ አይካድም።
የዚያኑ ያክል ተቃዋሚ ፓርቲዎች «ሰብሰብ» ብለዉ በመደራጀት ጠንከራ የፖሊሲና ያመራር አመራጭ ማቅረብ አለመቻላቸዉ ወይም አለመሆናቸዉ፣ ከመተባበርና መወያየት ይልቅ አንዳቸዉ ከሌላቸዉ ጋር መሻኮታቸዉ፣ አልፎ ተርፎም የአንድ ፓርቲ መሪዎች እንኳን እርስበርስ እየተቃቃሩ ፖርቲያቸዉን መከፋፋለቻዉ ወይም ጨርሶ ማጥፋታቸዉ በተደጋጋሚ የሚነሳና ፖለቲከኞቹ ወይም ፓርቲዎቹም የሚወቀሱና የሚተቹበት ጉዳይ ነዉ።
ከዚሕም በተጨማሪ ተቃዋሚ ፖርቲዎችከምርጫ ወቅት ባለፍ በየአካባቢዉ አለመግባባት፣ ግጭቶችና የአስተዳደር በደሌሎች ሲደርሱ ብዙ አለመሰማታቸዉ፣ የአንዳዶቹ ፓርቲ መሪዎች የገዢ ወይም የሌላ ብጤያቸዉን መሪዎች በአንባገነን እነት እየወቀሱ ራሳቸዉን ግን ምትክ የለሽ አድርገዉ የመቁጠር አባዜም ይታይባቸዋል የሚል ትችትም ይሰማል።
ባለፉት ሶስት ዓመታት ደግሞ አንዳድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች (ሁሉም አይደሉም) እሶስት ወይም ከዚያ በላይ የረገጠ ስርዓት ወይም የፖለቲካ አሰራር ይከተላሉ ይባላሉ።ከፓርቲዎቹ መሪዎች የተወሰኑት ገዢዉ ፓርቲ ብልፅግና በመሰረታቸዉ የፌደራልና የክልል መንግስታት ዉስጥ እስከ ሚንስትርነት የሚደርስ ሥልጣን ይዘዋል።የተወሰኑት የየፓርቲዎቹ መሪዎች (ፓርቲዎቹን ወክለዉ የፌደራሉና የክልል ምክር ቤት አባላትን የያዙትን ጨምሮ) የፖለቲካ ጓደቻቸዉ በሚያገለግሉት መንግስት ታስረዋል።ፓርቲዎቹ መሪዎቻቸዉ መታሰራቸዉን በመቃወም በይፋ መግለጫ ከማዉጣት ባለፍ የመንግስት ሥልጣን የያዙት የየፓርቲዎቹ መሪዎች የጓዶቻቸዉን መታሠር በመቃወም የሚያገለግሉት መንግስት በግልፅ ሲያወግዙ ወይም ሥልጣን የመልቀቅ ዓይነት ወይም ሌላ ርምጃ ሲወስዱ አላየንም።የተቀሩት ደግሞ ኃላፊዎቻቸዉ የተሾሙበትን መንግስት ይቃወማሉ።አልሰማንም።
እነዚሕ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አሰራሮች ምን ያሕል አንዳቸዉ ከሌላቸዉ ጋር ይታረቃሉ ወይም ይቃረናሉ? ለምን እና እስከ መቼ የሚሉ ጥያቂዎችን አንስተን እንወያያለን ሶስት እንግዶች አሉን።ዶክተር ራሔል ባፌ---------የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ምክትል ሰብሳቢ።አቶ አበባዉ ደሳለዉ ባያብል---------በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) እንደራሴ።ዶክተር ሙሉዓለም ተገኘወርቅ-------የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) ሥራ አስፈፃሚ አባልና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸዉ።
ነጋሽ መሐመድ