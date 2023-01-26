 ዉሎ አዳር ከጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ጋር | ባህል | DW | 26.01.2023

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ባህል

ዉሎ አዳር ከጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ጋር

ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ኢትዮጵያን ከደቡብ እስከ ሰሜን ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ተጉዛ፤ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ጎብኝታ፤ ባህላቸዉን ተዋዉቃ ኑሮአቸዉን ኖራ በኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ለህዝብ «ዉሎ አዳር» በሚል ፕሮግራምዋ ከባልደረቦችዋ ጋር አቀናብራ ለሃገር የምታሳየዉ የአገርህን እወቅ ዝግጅቷ ታዋቂነትንና ተወዳጅነትን አትርፋለች።

ዉሎ አዳር ከጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ጋር

ዉሎ አዳር በሚል ቅፅል ስሟ የምትታወቀዉ ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ኢትዮጵያን ከደቡብ እስከ ሰሜን ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ተጉዛ፤ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ጎብኝታ፤ ባህላቸዉን ተዋዉቃ

Äthiopien Journalistin Askale Tesefaye

(ዉሎ አዳር) ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ

ኑሮአቸዉን ኖራ በኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ለህዝብ «ዉሎ አዳር» በሚል ፕሮግራምዋ ከባልደረቦችዋ ጋር አቀናብራ ለሃገር የምታሳየዉ የአገርህን እወቅ ዝግጅቷ ታዋቂነትንና ተወዳጅነትን አትርፋለች። ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ከተጓዘችባቸዉ የኢትዮጵያ በርካታ አካባቢዎች ዉቡን ባህል ከምንጩ፤  ከህብረተሰቡ ጓዳ ቀድታ እና አብራ ኖራ፤ በበዘጋቢ ፊልም መልክ በኢትዮጵያ በቴሌቭዝን ታቅርበዉ እንጂ ዝግጅቱ ለእይታ እስኪበቃ የምትሄድበት መንገድ የምትሰራዉ ሥራ ቀላል ባለመሆኑ እጅግ ከባድና ፈታኝ ሁኔታዎችን በጥበብ አልፋ ጥዑም ዝግጅትን ማቅረቧን ያስመሰከረች ጠንካራ ጋዜጠኛ ሲሉ ብዙዎች ይመሰክሩላታል። አስካለ ተስፋዬ በዶቼ ቬለ የባህል መድረክ እንግዳ ሆና ቀርባለች።

Äthiopien Journalistin Askale Tesefaye

(ዉሎ አዳር) ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ

አስካለ ተስፋዬ ወደ ጋዜጠኝነት ሞያ የገባቸዉ ከዛሬ 25 ወይም 26 ዓመት በፊት በሬድዮ የህጻናት ፕሮግራም አዘጋጅ ሆና ነዉ። የጋዜጠኝነት ሞያን ከጀመረች ሃያ አምስት አያ ስድስት ዓመት እንደሆናት የምታናገረዉ አስካለ በቴሌቭዝን ዉሎ አዳር  ዝግጅቷን ከጀመረች ግን አንድ አራት ዓመት ገደማ እንደሆናት ትናገራለች። ዝግጅቱ አስደሳች፤ ስራዉ አድካሚ ፈታኝ ቢሆንም፤ በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ክብርና ፍቅር አግኝቼበታለሁ ስትልም ለስራዉ ያላትን ፍቅር አፅኖት ትሰጣለች። ህዝብ ለስዋ ፍቅርና

Äthiopien Journalistin Askale Tesefaye

(ዉሎ አዳር) ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ

ክብር እንዳለዉ ያወቀችዉ ግን ከአንድ ዓመት ገደማ በፊት ታማ አልጋ ላይ በዋለችበት አጋጣሚ መሆኑን አትደብቅም። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ተጉዛ የብሔር ብሔረሰቦችን ባህል እና አኗኗርን አይታ እና ኖራ መልሳ ለህዝብ ለማስተዋወቅ ስትጓዝ በኖረችባቸዉ ማኅበረሰቦች ዘንድ ሁሉ ንፁህ ፍቅርን አግኝታለች፤ አብራ ማዕድ ተቀምጣ፤ ቁርበት ላይ አድራ፤ ስራዋን ጨርሳ ደህና ሁኑ ብላ ስትወጣ ከማህረሰቡ ጋር ተላቅሳ እንደምትለያየም ነግራናለች።    

ሰዉ ምን ያህል ገንዘብ ቢከፍል ሊያገኘዉ እና ሊያየዉ የማይችለዉን የተለያየ ማኅበረሰብ ባህል እና የአኗኗር ዘይቤ ከዝያም ደግሞ የህዝብ ፍቅር ታክሎበት በዉሎ አዳር ስራዬ አግንቻለሁ ስትል፤ አንደበተ ርትዑዋ ጋዜጠኛ ወደ ኮንሶ ተጉዛ ከማህበረሰቡ ጋር ኖራ ያየችዉን አጫወታናለች። አስካለ አብራቸዉ የኖረቻቸዉን የኮንሶ አባላት ስማቸዉን አብራቸዉ ያሳለፈችዉን ነገር ሁሉ የተረከችልን በደስታ ነዉ።

Äthiopien Journalistin Askale Tesefaye

(ዉሎ አዳር) ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ

  

ጋዜጠኛ አስካለ ስላየችዉ ነገር ስትገልፅ አንጠልጣይ በሆነ ቅላጼ ነዉ። ትረካዋን ትጀምራለች፤ ምን እንደበላች፤ ከማህበረሰቡ ጋር ምን ስትሰራ እንደዋለች፤ ምን አስደናቂ ነገር እንዳየች ትተርካለች፤ ከዝያ ደግሞ ቆም ትልና ድንቅ የሆነ ባህል፤ ገራሚ የሆነ ገጠመኝ ትላለች። ንፁህ የሆነ ፍቅር የሚገኘዉ እኮ ከከተማ ወጣ ሲባል ነዉ ስትል ፤ ደሞ ወደሌላኛዉ ገጠመኞችዋ ትረካዋን ትቀጥላለች።

Äthiopien Journalistin Askale Tesefaye

(ዉሎ አዳር) ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ

     

በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን ማህበረሰብ ዉስጥ የሚገኙ የወጣቶች ባህላዊ የፍቅር መገላለጫ ሌላዉ ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬን የገጠማት አስገራሚ ሁኔታ ነዉ። በበሰለ እና በጥሪ ሎሚ የሚገለጽ ፍቅር። ጋዜጠኛዋ መጓዝ ወደ ፈለገቻቸዉ ቦታዎች ሁሉ ለመጓዝ ስታቅድ የአካባቢዉ የባህል  እና ቱሪዝም ቢሮ ሁሉ ተባባሪዎችዋ እንደሆኑ እና በእነሱ በኩል፤ ሁሉ ነገር ለእስዋና ለፊልም ቀራጩ ባልደረባዋ እንደሚመቻችም ነግራናለች።

Äthiopien Journalistin Askale Tesefaye

ጋዜጠኛ አስካለ በትረካ ዳግም ወደ ደቡብ ክልል አባያ አካባቢ ወደ ሚኖሩ ወደ ጌዲቾ ማህበረሰብ ዘንድ ይዛንም ተጉዛለች። አስካለ ተስፋዬን በዚህ አገርህን አስተዋዉቅ የዉሉ አዳር ጉዞዋ እስካሁን የሚያስደነግጥ ወይም የሚያስፈራ ነገር አልገጠማት ይሆን?

Äthiopien Journalistin Askale Tesefaye

(ዉሎ አዳር) ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ

ጠይቀናታል አስካለ ከሃመሮች ጋር ዉሎ አዳር ላይ ሳለች እባብ ገጥሟታል። እንዴት አልፋዉ ይሆን? ጋዜጠኛ አስካለን ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ስትጓዝ የወቅቱ የሃገሪቱ የፀጥታ ሁኔታ አያስፈራትም? ሌላዉ ያቀረብንላት ጥያቄ ነበር። አስካለ እኔ አልፈራም፤ ከከተማ ወጣ ሲባል ሁሉ ነገር ንፁህ፤  ፀጥ ያለ እና ደግነት ብቻ ነዉ ባይ ናት። ከአስካለ ጋር ያደረግነዉን ቃለምልልስ የድምፅ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን ይከታተሉ!

አዜብ ታደሰ

ታምራት ዲንሳ

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ዉሎ አዳር ከጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ጋር

ተዛማጅ ዘገባዎች

Askale Tesefaye , Ethiopian TV Cultural Program Host Beschreibung: Askale Tesefaye , a journalist who travels through the country to different ethnic groups to see the culture and way of life of the peoples, to produce a TV culture program, is our guest this week. Askale Tesfaye's TV show Wulo Adar, in which she and a cameraman live in an ethnic family for 5 to 7 days to discover the everyday life of the people, the cultural social life and the landscape part of Ethiopia and capture them on camera for 30 – 40 minutes of television program. She has been famous for this program for almost four years. On the show Askle Tesfaye tells us about her colourful experiences. Addis Ababa, Ethiopia , Äthiopien Copyright: Askale Tesfaye = @Privat

ዉሎ አዳር ከጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ጋር 26.01.2023