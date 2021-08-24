 ዉለታና መልሱ | ኢትዮጵያ | DW | 27.09.2022

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ኢትዮጵያ

ዉለታና መልሱ

አካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት 5 ቤተሰቦቹን ይዞ ወደ ባህር ዳር ተፈናቅሎ ነበር፣ባህርዳር ሲደርስ ግን እንደሌሎች ተፈናቃዮች በካምፕ አልተቀመጠም። አሞኘ መንግስቴ የተባሉ ነዋሪ አንድ ክፍል በነፃ ሰጥተውት እንደኖረና ከዚይም ሰቆጣ በመንግስት ቁጥጥር ስር ስትሆን ወደ ትውልድ ቦታው እንደተመሰ ለዶይቼ ቬሌ ተናግሯል፡፡

የለጋሱ ዉለታና የተፈናቃዩ መልስ

እንደ አብዛኞቹ በዓላት ሁሉ የመስቀል በዓል ዘንድሮ ሲከበሩም በዓሉን አክባሪዎች ለሰላም እንዲፀልዩ፤ አቅመ ደካሞችን በጣሙን በጦርነት የተጎዱ ወገኖቻቸዉን እንዲረዱም የኃይማኖቱ መሪዎች ይመክራሉ። የባሕርዳሩ ወኪላችን ዓለም ነዉ መኮንን የአንድ  ተፈናቃይን የትናንትንና የዛሬ ሕይወየትን ከአንድ በጎ አድራጊ ቸርነት ጋር አሰባጥሮ ይተርክልናል። የመረዳዳትና የዉለታ መላሽነት እሴት ብሎታል ርዕሱን።

ሀብታሙ ደምሴ ነዋሪነቱ ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰቆጣ ከተማ ሲሆን ባለፈው ዓመት በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት 5 ቤተሰቦቹን ይዞ ወደ ባህር ዳር ተፈናቅሎ ነበር፣ ባህርዳር ሲደርስ ግን እንደሌሎች ተፈናቃዮች በካምፕ አልተቀመጠም ይልቁንም አቶ አሞኘ መንግስቴ የተባሉ ነዋሪ አንድ ክፍል በነፃ ሰጥተውት አካባቢው ከጦርነት ነፃ እስኪሆን እንደኖረና ከዚይም ሰቆጣ በመንግስት ቁጥጥር ስር ስትሆን ወደ ትውልድ ቦታው እንደተመሰ  ለዶይቼ ቬሌ ተናግሯል፡፡ ሀብታሙ በወቅቱ አስጠግተውት የነበሩትን አባወራ በስማቸው ከመጥራት ይልቅ አብርሀም ይላቸዋል፣ ለምን ስንል ጠይቀነው ነበር። እንደ ሀብታሙ “በክርስትና እምነት አብርሀም ቤቱን ለእንግዶች የተወ ደግ አባት ነበር” በማለት አስረድቷል፡፡

Äthiopien Bahrdar | ehemaliger Binnenflüchtling, Reportage

ሌሎች ጎረቤቶቹም እንደወንድምና እህት ይቆጥሩትና የቻሉትን ያህል እገዛ ያደርጉለት እንደነበር ሀብታሙ ያስረዳል፡፡ አቶ ባምላኩ አይተነው የተባሉ ሌላው ጎረቤትም ማነኛውንም የሚያስፈልግኝን ነገር እንድጠቀም ሲፈቅድልኝ ሙሉሰው መብራት የተባሉ ነዋሪና ባለቤቱ  ደግሞ ከቤታቸው እንድገባ  ከነበርኩበት ቤት አስፈቅደው ወስደው አኑረውኛል ሲል ነው ሀብታሙ የተናገረው፡፡ 

ባለፈው የመስቀል በኣል ዝግጅት “አገሬ ሰላም ሆኖ ወደ ሰቆጣ ከተመለስኩ ተመልሼ መጥቼ የመስቀልን በዓል አብሬ እውላለሁ” ባለው መሰረት ረጅም ጉዞ አቋርጦ ባህር ዳር ፍየልና ሌሎች ለበዓሉ ዝግጅት የሚያስፈልጉ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ገዝቶ መምጣቱን ቤት በነፃ ሰጥተውት የነበሩት አቶ አሞኘ መንግስቴ ይገልፃሉ፡፡
ሀብታሙ ደምሴ ቃል በገባው መሰረት የዘንድሮውን መስቀል በዓል ከሰቆጣ በመነሳት ወንዝና ተራራ ሸለቆና አቀበት አቋርጦ በችግር ወቅት ከደረሱለት ሰዎችና ረቤቶቻ ጋር ባህርዳር እያከበረ ነው፡፡

ዓለምነው መኮንን

ነጋሽ መሐመድ

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የለጋሱ ዉለታና የተፈናቃዩ መልስ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ለአማራና አፋር ተፈናቃዮች የቀይ መስቀል ድጋፍ 24.08.2021

ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በአፋር እና አማራ ክልሎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገለፀ። እንዲያም ሆኖ ግን የቀይ መስቀል ድጋፍ አነስተኛ መጠን ያለው መሆኑን ተፈናቃዮች ይናገራሉ።

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በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ጉራ ዳሞሌ ወረዳ የአንድ ቀበሌ ሙሉ ነዋሪዎች ይደርስብናል ባሉት ጥቃት ምክኒያት ተፈናቅለው ወደ አጎራባች ወረዳዎች መሸሻቸው ተገለጸ፡፡ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች እንደሚሉት ከጎረቤት ክልል ሶማሊ በኩል «የታጠቁ አካላት» ያሏቸው እርዳታ እንዳይደርሳቸው እና ገበያ እንዳይወጡ መንገድ ዘግተው ጥቃትን ይፈጽማሉ፡፡

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የኢትዮጵያ ፈተናዎችና አዲሱ መንግስት 04.10.2021

የኢትዮጵያ ግማሽ አካል እየነፈረ አዲስ አበባ በጭፈራ-ድግስ ስትንበሸበሽ በርግጥ አዲሷ አይደለም።በ1966 ትግራይ፣ ወሎና ኦጋዴን ላይ ረሐብ የጠናበት ዜጋዋ አጥንት ሲቆጠር በንጉሷ 80ኛ ዓመት ልደት ስትፈነጥዝ ነበር።በ1977 አብዛኛዉ የኢትዮጵያ ሕዝብ በረሐብ ያለቀ ወገኑን ሲቆጠር አዲስ አበባ ለኢሠፓ ምሥረታ ዳንኪራ ሲረገጥባት ነበር።ዛሬም።