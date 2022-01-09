 ወጣት ሰአልያንና ፈተናዎቻቸው | ወጣቶች | DW | 30.12.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ወጣቶች

ወጣት ሰአልያንና ፈተናዎቻቸው

የኔ ሥራ በዓለም አቀፍ ደረጃም ሊታይ የሚችል ሥራ ነው ይዤ የቀረብኩት። የኔ ሥራ ባሕል ላይ ወይም አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ የሚያተኩር ሳይሆን ማሕበረሰቡ ላይ ያሉ ችግሮችን፣ በቀን በቀን ሕይወታችን ላይ የምናያቸውን እነሱን እያጎላሁ፣ አሁን አንድ አንድ ጊዜ አንዳንዶች የበለጠ ውበት ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ አሉ።

ታሕሳስ 20 ቀን 2015 ዓ.ምከውጣቶች ዓለም

 

ሰሞኑ በአብራክ የሥነጥበብ ማዕከል አንጋፋና ወጣት ሰአልያን የተሳተፉበት የስዕል ዓውደ ርእይ ተዘጋጅቶ ነበር። ዓላማውም አናጋፋና ወጣት ሰዓልያን ልምዳቸውን እንዲለዋወጡበት እንደሆነ የማዕከሉ መስራችና አስተባባሪ ሰዓሊ ፊልሞና ጌታቸው ለ«DW»ተናግሯል።

ወጣቱ ሰዓሊ ለይኩን በመድረኩ ከተሳተፉት ወጣት ሰዓልያን አንዱ ነው። ላለፉት ከ10 በላይ ዓመታት ከሥዕል ትምትርት ቤት ከተመረቀ ቡኋላ በርካታ ሥራዎቹን በተለያዩ መድረኮች ያቀረበ ሲሆን በመድረኩ ስላቀረባቸው ሥእሎች እንዲህ አወጋን። 

Äthiopien Maler Filmona Getachew

``  የኔ ሥራ በዓለም አቀፍ ደረጃም ሊታይ የሚችል ሥራ  ነው ይዤ የቀረብኩት። የኔ ሥራ ባሕል ላይ ወይም አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ የሚያተኩር ሳይሆን ማሕበረሰቡ ላይ ያሉ ችግሮችን፣ በቀን በቀን ሕይወታችን ላይ የምናያቸውን እነሱን እያጎላሁ፣ አሁን አንድ አንድ ጊዜ አንዳንዶች የበለጠ ውበት ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ አሉ። የኔ ግን ሐሳቦች አሉት፣ ጥልቅ የሆነ ትርጉም አላቸው። በአጠቃላይ በእንግሊዝኛው አጠራር ኮንቶምፖራሪ እሚባለው አሳሳል ነው እምሰራው።``

ወጣቱ ሰዓሊ ለይኩን ስዕሎቹ ለየት የሚያደርጋቸው በአብዛኛው ለሰደድና ዕቃ ለማስገባት ጥቅም ላይ በሚውሉ የዕቃ ማሸጊያ ኮንተይነሮች ላይ ነው የሚስለው።

ወጣት ሰዓሊ ፊልሞን ደግሞ ሥዕሎቹ በአብዛኛው በባሕላዊና ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚያተኩሩ አጫውቶናል። ዘመናዊ ስዕሎችን ሲስል እንኳን ከባሕላዊው ጋር እያቀናጀ መሳል እንደሚያዘወትር ገልጿል።

Äthiopien Maler Filmona Getachew

``የኔ ሥዕሎች አብዛኛውን ጊዜ፣ ብዙ ሰአሊዎች የነበሩበት አካባቢ፣ በዙሪያቸው የነበሩ ሰዎች፣ የተማሩበት አካባቢ በስእሎቻቸው ላይ ተጽእኖ ያደርጋል። እኔ ወደባሕላዊ ሥእሎች፣ ዘመናዊም ከሆኑ ከነዚህ ጋር የተቀላቀሉ፣ የሳባ ፊደሎች፣ በአኽሱም ሐውልቶች ፎርም ላይ በነዚህ ላይ ያተኮሩ ሥራዎችን ነው የምሰራው።``

በሥዕል ጥበብ ውስጥ በርካታ ሙያውን የሚፈትኑ ፈተናዎች እንዳሉ ሁለቱም ሰዓልያን ገልጸውልናል። በቂ የስእል ትምህርት ቤቶች አለመኖር፣ ለሥዕል ስቱድዮ፣ ለገበያ ማቅረቢያና ለትርኢት የሚሆን ሕንጻ ያለመኖር፣ የሥእል ግብአቶችን ከቀረጽ ነጻ የማስገባት መብት አለመፈቀዱ ዋናዋናዎቹ እንደሆኑ ይናግራሉ። ወጣቶቹ ሰዓልያን እነዚህንና ሌሎች በጥበቡ ላይ የተደቀኑ ፈተናዎችን በማለፍ ወደ ፊት የተሻለ ነገር ይመጣል በሚል ተስፋ ሥራዎቻቸውን እያቀረቡ እንደሆነ አጫውተውናል። 

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር 

እሸቴ በቀለ

 

 

Audios and videos on the topic

ታሕሳስ 20 ቀን 2015 ዓ.ምከውጣቶች ዓለም

ተዛማጅ ዘገባዎች

Äthiopien I Maler und Lehrer

ስዕል ላይ ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ የሚንቀሳቀስ ወጣት  09.01.2022

ሰአሊ ታረቀኝ ብዙ ሰአልያን ያደጉበት ማህበረሰብ፣ የትምህርት አይነት፣ ያሳለፉት የፍስሃም ሆነ የመከራ ጊዜ የሚመለከቱትና የሚመስጣችው የተፈጥሮ መልክአ ምድር፣ የሕይወት ፍልስፍና ላይ አተኩረው መሳል ያዘወትራሉ። ሰአሊው በአፍሪካ በተለያዩ ጊዝያት የኖሩ ህዝቦች እንደትእምርት ይጠቀሙባቸው የነበሩ ምልክቶች ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የሚስለው

ሠዓሊ ተስፋዬ ንጋቱ እና የኢትዮጵያ ሥነ-ሥዕል

ሠዓሊ ተስፋዬ ንጋቱ እና የኢትዮጵያ ሥነ-ሥዕል 30.06.2022

በአንድ ሃገር የሰለጠነ እይታዊ ባህል ያለዉን ማኅበረሰብ ለመፍጠር ሥነ-ሥዕል ከፍተኛ ድርሻ አለዉ፤ የሰዉ ልጅ እዉቀትን ከሚገበይባቸዉ፤ ዓለምን ከሚተረጉምባቸዉ ከሚያትትባቸዉ እና ከሚዳኝባቸዉ ጉዳዮች አንዱ እይታዊ ጥበብ ነዉ። ለበርካታ ወጣት ሠዓልያን ያላቸዉን ክህሎት ያስተላለፉት ሠዓሊ ተስፋዬ ንጋቱ ሲታወሱና ሲመሰገኑ ይኖራሉ።