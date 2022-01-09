ወጣት ሰአልያንና ፈተናዎቻቸው

የኔ ሥራ በዓለም አቀፍ ደረጃም ሊታይ የሚችል ሥራ ነው ይዤ የቀረብኩት። የኔ ሥራ ባሕል ላይ ወይም አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ የሚያተኩር ሳይሆን ማሕበረሰቡ ላይ ያሉ ችግሮችን፣ በቀን በቀን ሕይወታችን ላይ የምናያቸውን እነሱን እያጎላሁ፣ አሁን አንድ አንድ ጊዜ አንዳንዶች የበለጠ ውበት ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ አሉ።
ሰሞኑ በአብራክ የሥነጥበብ ማዕከል አንጋፋና ወጣት ሰአልያን የተሳተፉበት የስዕል ዓውደ ርእይ ተዘጋጅቶ ነበር። ዓላማውም አናጋፋና ወጣት ሰዓልያን ልምዳቸውን እንዲለዋወጡበት እንደሆነ የማዕከሉ መስራችና አስተባባሪ ሰዓሊ ፊልሞና ጌታቸው ለ«DW»ተናግሯል።
ወጣቱ ሰዓሊ ለይኩን በመድረኩ ከተሳተፉት ወጣት ሰዓልያን አንዱ ነው። ላለፉት ከ10 በላይ ዓመታት ከሥዕል ትምትርት ቤት ከተመረቀ ቡኋላ በርካታ ሥራዎቹን በተለያዩ መድረኮች ያቀረበ ሲሆን በመድረኩ ስላቀረባቸው ሥእሎች እንዲህ አወጋን።
`` የኔ ሥራ በዓለም አቀፍ ደረጃም ሊታይ የሚችል ሥራ ነው ይዤ የቀረብኩት። የኔ ሥራ ባሕል ላይ ወይም አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ የሚያተኩር ሳይሆን ማሕበረሰቡ ላይ ያሉ ችግሮችን፣ በቀን በቀን ሕይወታችን ላይ የምናያቸውን እነሱን እያጎላሁ፣ አሁን አንድ አንድ ጊዜ አንዳንዶች የበለጠ ውበት ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ አሉ። የኔ ግን ሐሳቦች አሉት፣ ጥልቅ የሆነ ትርጉም አላቸው። በአጠቃላይ በእንግሊዝኛው አጠራር ኮንቶምፖራሪ እሚባለው አሳሳል ነው እምሰራው።``
ወጣቱ ሰዓሊ ለይኩን ስዕሎቹ ለየት የሚያደርጋቸው በአብዛኛው ለሰደድና ዕቃ ለማስገባት ጥቅም ላይ በሚውሉ የዕቃ ማሸጊያ ኮንተይነሮች ላይ ነው የሚስለው።
ወጣት ሰዓሊ ፊልሞን ደግሞ ሥዕሎቹ በአብዛኛው በባሕላዊና ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚያተኩሩ አጫውቶናል። ዘመናዊ ስዕሎችን ሲስል እንኳን ከባሕላዊው ጋር እያቀናጀ መሳል እንደሚያዘወትር ገልጿል።
``የኔ ሥዕሎች አብዛኛውን ጊዜ፣ ብዙ ሰአሊዎች የነበሩበት አካባቢ፣ በዙሪያቸው የነበሩ ሰዎች፣ የተማሩበት አካባቢ በስእሎቻቸው ላይ ተጽእኖ ያደርጋል። እኔ ወደባሕላዊ ሥእሎች፣ ዘመናዊም ከሆኑ ከነዚህ ጋር የተቀላቀሉ፣ የሳባ ፊደሎች፣ በአኽሱም ሐውልቶች ፎርም ላይ በነዚህ ላይ ያተኮሩ ሥራዎችን ነው የምሰራው።``
በሥዕል ጥበብ ውስጥ በርካታ ሙያውን የሚፈትኑ ፈተናዎች እንዳሉ ሁለቱም ሰዓልያን ገልጸውልናል። በቂ የስእል ትምህርት ቤቶች አለመኖር፣ ለሥዕል ስቱድዮ፣ ለገበያ ማቅረቢያና ለትርኢት የሚሆን ሕንጻ ያለመኖር፣ የሥእል ግብአቶችን ከቀረጽ ነጻ የማስገባት መብት አለመፈቀዱ ዋናዋናዎቹ እንደሆኑ ይናግራሉ። ወጣቶቹ ሰዓልያን እነዚህንና ሌሎች በጥበቡ ላይ የተደቀኑ ፈተናዎችን በማለፍ ወደ ፊት የተሻለ ነገር ይመጣል በሚል ተስፋ ሥራዎቻቸውን እያቀረቡ እንደሆነ አጫውተውናል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ