"ወደ ያልታወቀ ሥፍራ ሲወስዷቸው አይቻለሁ"

"በየ ክፍሉ ሰማንያ አምስት ፣ ሰማንያ አምስት ሰው አንድ አንድ ክፍል አድርገው አስገቡን። ከዚያ ሌሊት ላይ ጫኑን። አሁን እኛ አካባቢ አብዛኛው የአቃቂ እና የቱሉ ዲምቱ አካባቢ ሰው ነው የታሰረው"
በአማራ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በአዲስ አበባአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ለአንድ ሳምንት ታስሮ የቆየ የአይን እማኝ ለDW በሰጡት አስተያየት ሌሎች አብረው የነበሩ ታሳሪዎች ወደ ያልታወቀ ስፍራ ሲወሰዱ ማየታቸውን ገልጸዋል።
ራሳቸውን ጨምሮ በሥራ ላይ እያሉ ተይዘው ታስረው እንደነበር የገለፁት እኒህ አስተያየት ሰጪ ምግብ በአግባቡ ሲያገኙ እንዳልነበርም ተናግረዋል። በሌላ በኩል በየመንገዱ ጥቃቅን ገቢ ማስገኛ ሥራ ላይ ተሰማርተው የሚኖሩና ምንም የፖለቲካ አመለካከት የማያራምዱ ሰዎች ጭምር ታስረው እንደነበር እና ከትናት በፊት በተሽከርካሪ ተጭነው መወሰዳቸውን እንዳዩ ገልፀዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት መምሪያ ዕዝ አርብ እለት በሰጠው መግለጫ ምስላቸው ተደግፎ ከወጣው 23 ተጠርጣሪዎች ውጪ በኮማንድ ፓስቱ የተያዘ ሰው እንደሌለ ሆኖም "በኮማንድ ፓስቱ ስም መያዝ፣ ማሰር፣ ማንገላታት እና የሰብዓዊ መብት ጥሰት የሚፈጽሙ ካሉ ኮማንድ ፖስቱ እያጣራ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል" ሲል ገልጾ ነበር። በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንግጉን ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አከባቢዎች ሰዎች እየተያዙ እየታሰሩ ስለመሆኑ ቤተሰቦቻቸው ሲገልፁ ቆይተዋል።
በቅርቡ ለሥራ ማልደው በወጡበት መንገድ ላይ በፀጥታ አካላት ተይዘው ለአንድ ሳምንት በመንግሥት ትምህርት ቤት ውስጥ ከብዙ ሌሌች የተያዙ ሰዎች ጋር ታስረው ቆይተው መለቀቃቸውን እና ምቹ በልሆነ ሁኔታ መቆየታቸውን ገልፀዋል። በአማራ ክልል በመክላከያ ሠራዊት እና በፋኖ መካከል በዋናነት የክልሉን ዋና ዋና ከተሞች ማዕከል አድርጎ በነበረው ብርቱ ውጊያ እና ግጭት ክልሉ ሁኔታውን ሊቆጣጠረው ከሚችለው በላይ እንደሆነበት በመግለፁ የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ አንድ የፓርላማ እና አንድ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባልን ጨምሮ 23 ሰዎች ብቻ ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የኮማንድ ፖስቱ ዕዝ ገልጿል። ከእነዚህ ውጪ የተያዘ ሰው አለመኖሩም ዕዙ አርብ እለት በሰጠው መግለጫ ገልጿል።
በቂ ምግብ ለማግኘትም ሆነ ለመጸዳዳት በተቸገሩበት ሁኔታ ታስረው እንደነበርም የገለፁት ሰው እንደሚሉት ግን በታሰሩበት ግቢ ውስጥ
"በየ ክፍሉ ሰማንያ አምስት ፣ ሰማንያ አምስት ሰው አንድ አንድ ክፍል አድርገው አስገቡን። ከዚያ ሌሊት ላይ ጫኑ። አሁን እኛ አካባቢ አብዛኛው የአቃቂ እና የቱሉ ዲምቱ አካባቢ ሰው ነው የታሰረው" በማለት የተመለከቱትን አስረድተዋል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም በአማራ ክልል የደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ለመወያየት በእረፍት ላይ የሚገኘው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለነገ አስቸኳይ ጉባኤ ጠርቷል። ምክር ቤቱ የአዋጁ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ አባላትን ለመሰየም የሚቀርብለት የውሳኔ ሀሳብ ላይም ውይይት እንደሚያደርግ ይጠበቃል።
ሰሎሞን ሙጬ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር