ወደ አውሮፓ የሚሰደዱ ሰዎች ቁጥር ማሻቀብ አና የተባባሰው የኮንጎ ግጭት

ግራንዲ እንዳሉት የአውሮፓ ህብረት ለስደተኞች ቀውስ የሚሰጠው ምላሽ እኩል አይደለም። አዉሮጳ ለዩክሬን ስደተኞች የሰጠው ድጋፍና ያሳየው ቸርነት የሚደነቅ ቢሆንም፤ የሌሎች ሀገራት ስደተኞችን መግፋት ግን ተገቢ አለመሆኑን ተችተዋል።
ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በዛሬው የትኩረት በአፍሪቃ ዝግጅት ባለፈው አንድ አመት አፍሪቃውያንን ጨምሮ በዓለም ላይ 100 ሚሊዮን ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል እንዲሁም ተሰደዋል መባሉን አና በዲሞክራቲክ ኮንጎ ኤም 23 የተባለው አማፂ ቡድን ጥቃት እየጨመረ መምጣቱን ይዳስሳል።
የተባበሩት መንግስታት የስደተኛች ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህፃሩ /UNHCR/ ያለፈው ሀሙስ ባወጣው ዘገባ ባለፈው አንድ አመት በዓለም አቀፍ ደረጃ 100 ሚሊዮን ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። እንደ ድርጅቱ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የደሀ ሀገራት ሕዝቦችን ለስደት እና ለመፈናቀል የዳረገው የምግብ እጥረት፣የመብት ረገጣ፣ የመኖር ዋስትና እጦት፣ ግጭትና አለመረጋጋት ነው። ይህም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ የተመዘገበ ከፍተኛ ቁጥር መሆኑን የድርጅቱ ሀላፊ ፊሊፖ ግራንዴ ገልጸዋል።
«ይህ በአውሮፓ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ፈጣን እና እያደገ ያለ የስደተኞች ቀውስ ነው። ሰላማዊ ሰዎችን በተመለከተ በጣም አስተማማኝ ዘገባዎች አሉ።አመጣጣቸው ልክ እሳት ውስጥ የመግባት ያህል ነው። ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ ማድረግ፣ የጦር ወንጀል ነው። በፍጹም ተቀባይነት የለውም። አክብሮት የተሞላባቸው እና ትክክለኛ የሰብአዊ መተላለፊያዎችን እንፈልጋለን
የነዳጅ ዋጋ መጨመርን፣ የአየር ንብረት ቀውሶች እና ሁከት ለመሸሽ ከአፍሪካ የሳህል ክልል ወደ አውሮፓ የሚመጡ ስደተኞች ቁጥር ማሻቀቡን የገለፀው ዘገባው ፤ ክልሉ ለዓመታት ድርቅና ጎርፍ፣ የገቢ አለመመጣጠን፣ የጤና አጠባበቅ ችግር እና የመልካም አስተዳደር ችግር አጋጥሞት መቆየቱም ተገልጿል። ይህም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የምግብ ዋስትና ችግር አባብሶታል። የአፍሪቃ የሳህል አካባቢ ችግር በዚህ ሁኔታ አሳሳቢ ቢሆንም ስለዚህ ክልል በበቂ ሁኔታ አለመወራቱንም ሃላፊው አመልክተዋል።
በሌላ በኩል ዩክሬን ጦርነት ድርጅቱ ከተመሠረተ ከጎርጎሪያኑ ከ1951 ዓ/ም ወዲህ ትልቅ እና ፈጣን የስደተኞች ቀውስን አስከትሏል ሲልም ዘገባው አመልክቷል። የዩክሬን ጦርነት በተለያዩ ሀገራት የምግብ ዋስትና ችግር መፍጠሩን ያመለከተው ድርጅቱ ፤ይህም በድሃ ሀገራት በርካታ ሰዎች ቤታቸውን ጥለው እንዲሰደዱ አድርጓል ብሏል።
የምግብ እጥረት፣ የዋጋ ግሽበት እና የአየር ንብረት ቀውስም በሰዎች ላይ ችግር የበለጠ እንዲበረታ ያደረገ በመሆኑ፤ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን የሰው ልጆች አደጋ ለመቅረፍ እርምጃ ለመውሰድ፣ ግጭቶችን ለመፍታት እና ዘላቂ መፍትሄ ለመፈለግ በአንድነት ካልቆመ ይህ አስከፊ ሁኔታ ይቀጥላል ብለዋል።በሌላ በኩል ለዩክሬን የሚከማች ሀብት ከፍተኛ ቢሆንም፤ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሌሎች መርሀ-ግብሮች ግን በገንዘብ እጥረት ወደ ኋላ መቅረታቸውን አመልክተዋል።ስለሆነም የዩክሬን ችግር ሌሎች ቀውሶችን እንድንረሳ ማድረግ የለበትም" በማለት ፊሊፖ ግራንዴ በኢትዮጵያ ያለውን ግጭትና በአፍሪካ ቀንድ ያለውን ድርቅ ጠቅሰዋል።
«አፍሪቃ ቀንድ ዉስጥ (የተፈናቃዩ ቁጥር ያየለዉ) በብዙ ምክንያቶች ነዉ።አሁን ያልተጠናቀቀዉ የትግራይና የአካባቢዉ ግዛቶች ጦርነት፣ ድርቅ፣ በተለይ በፖለቲካዊ የለዉጥ ሒደት ላይ ያለችዉ ሶማሊያ፣ በጣም መጥፎ እንደማይሆን ተስፋ ብናደርግም ኬንያ ዉስጥ የፖለቲካ ሽግግር ሊደረግ መሆኑ እዉነት ነዉ።ሱዳን ዉስጥ ግልፅ ያልሆነና መፍትሔ ያላገኘ ሁኔታ አለ።»
ግራንዲ እንዳሉት የአውሮፓ ህብረት ለስደተኞች ቀውስ የሚሰጠው ምላሽ “እኩል አይደለም። ለዩክሬን ስደተኞች ከተሰጠው ልግስና ጋር ይቃረናል፣ ያሉት ሀላፊው መጠጊያ ለሚፈልጉ ሁሉ አሳማኝ ምክንያት እስካላቸው ድረስ ከለላ መስጠት ተገቢ መሆኑነ አመልክተዋል።ስደተኞች በሀብታም ሀገሮች ዳርቻዎች እና ድንበሮች እንዲያልፉ በማድረግም ምላሽ መስጠት ይገባል ብለዋል።
ኮሚሽነር ግራንዲ እንደሚሉት በ2021 ከተፈናቀለዉ ወይም ከተሰደደዉ ከ89 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ 83 ከመቶ ለሚሆነዉ ከለላ ወይም መጠጊያ የሰጡት ከሀብታሞቹ ይልቅ አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸዉ ሀገራት ናቸዉ።ምዕራቡ ዓለም በተለይም አዉሮጳ ለዩክሬን ስደተኞችና ጉዳቶች የሰጠው ድጋፍና ያሳየው ቸርነት የሚደነቅ ቢሆንም፤ የሌሎች ሀገራት ስደተኞችን መግፋት ግን ተገቢ አለመሆኑን ተችተዋል።
«አዉሮጳ፣ የዛሬ 6 ዓመት ተኩል ይሕን ኃላፊነት ከያዝኩ ጊዜ ጀምሮ ብዙ መሪዎች ቦታ የለንም፣ሞልተናል ሲሉኝ ነበር።(ባንድ ወቅት) 40 ስደተኞች የያዘች ጀልባ ሲሲሊ-ኢጣሊያ ደረሰች።የየሐገሩ መሪዎች ምንያሕል ሰዉ እንደሚቀበሉ፣ለስንት ጊዜ እንደሚቀበሉ በስልክ ሲወዛገቡ ነበር።አሁን በ6 ሳምንት ግድም 6 እና 7 ሚሊዮን የዩክሬን ስደተኛ (አዉሮጳ) በቀላሉ ለመቀበል እንዴት ቻለ? አቀባበሉ ደግነት የተሞላበት፣ ዉጤታማም ነበር። ስለዚሕ ይቻላል ማለት ነዉ።»
ከሩሲያ የዩክሬን ወረራ ጋር በአፍጋኒስታን የተከሰተው ቀውስ ለ100 ሚሊዮኑ ስደት እና መፈናቀል አስተዋፅዖ ካበረከቱት ክንውኖች አንዱ ነው። የቬንዙዌላ፣ የምያንማር፣ የሶሪያ እና ሌሎችም ቀውሶች ጉዳዩን እንዳባባሱት ዘገባው ገልጿል።
የቀጠለው የኮንጎ ግጭት
በመካከለኛው የአፍሪቃ ክፍል የምትገኘው ዲሞክራቲክ ኮንጎ የእርስበርስ ጦርነት ፣ ጥቃት እንዲሁም ድህነት የሚፈራረቁባት ሀገር ሆና ለአስርተ ዓመታት ዘልቃለች።በዚህም በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል ለመፈናቀል እና ለአካል ጉዳትም ተዳርገዋል።ባለፈው አንድ አመት ደግሞ የሀገሪቱ ቀውስ በእጅጉ ተባብሷል።
የሀገሪቱ ብጥብጥ ዋና መነሻው ከስደተኞች ቀውስ ጋር የተያያዘ ሲሆን፤ ከጎርጎሪያኑ 1994 ዓ/ም ጀምሮ በጎረቤት ሀገሯ ሩዋንዳ በዘር ማጥፋት የሚከሰሱ ሁቱዎች ወደ ምስራቅ የኮንጎ ክፍል በመሰደድ የታጠቂ ቡድኖችን ካቋቋሙ ወዲህ ይህንን ተከትሎ የኮንጎ መንግስትን የሚቃወሙ የቱትሲ እና ሌሎች አማፂ ቡድኖች በሀገሪቱ በመመስረታቸው ነው።
በጎርጎሪያኑ 2012 ዓ/ም የተመሰረተው ኤም 23 አማፂ ቡድን ከነዚህ መካከል አንዱ ነው። ይህ አማፂ ቡድን ቀደም ሲል በቱትሲዎች መሪነት ተቀስቅሶ የነበረውን የመንግስት ተቃዎሞ ለመግታት በመጋቢት 23 ቀን 2009 ዓ/ም በመንግስትና በአማጽያኑ መካከል የተደረሰውን ስምምነት የኮንጎ መንግስት አላከበረም በሚል ነው፤ ከዚህ ቀን ጋር በማስተሳሰር ራሱን ኤም 23 ሲል የጠራው።
በ2013 ዓ/ም አማፂያኑ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እና በኮንጎ ሃይሎች ተሸንፈው ወደ ኡጋንዳእና ሩዋንዳ የተሰደዱ ሲሆን፤ ከ10 አመታት ቆይታ በኋላ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ እንደገና በማንሰራራት በምስራቅ ኮንጎ በሰሜን ኪቩ ግዛት ጥቃት እየፈፀመ ነው።
ካለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ ደገሞ በኡጋንዳ እና በሩዋንዳ ድንበሮች አቅራቢያ በሚገኙ ሁለት የኮንጎ ጦር ሰፈር ላይ ጥቃት ካደረሱ እና በአቅራቢያው ወደሚገኙ ከተሞች ከዘመቱ ወዲህ ውጥረቱ ተባብሷል።
በዚህ ሳምንትም አማፂያኑ ኮንጎ ከኡጋንዳ ጋር የምትዋሰንበትን ምስራቃዊቷን ቡናጋና ከተማን በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የአካባቢው ነዋሪ ለDW ገልፀዋል።
«የቡናጋና ከተማ እየተከበበ ነው። በሁሉም ስፍራ በተለይም በኮረብታዎች ላይ ተዋጊዎች አሉ። የተኩስ ልውውጡ በጣም ጠንካራ ነው። አማፂዎቹ ካለሁበት ቦታ በስተጀርባ የሚገኙ ኮረብታዎችን ተቆጣጥረዋል።»
አማጺያኑ ተሸንፈው ወደ ጎረቤት ሩዋንዳ እና ኡጋንዳ ከመሰደዳቸው በፊት፤ ይህቺ ከተማ ጠንካራ ይዞታቸው የነበረች ሲሆን፤ ከ2013 ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ግን ቡናጋና ሰላማዊ ከተማ ሆና ቆይታለች።የሰሞኑን ግጭት ተከትሎ ግን በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው መሰደዳቸው እየተገለፀ ነው። በእንግሊዥኛው ምህፃሩ CPJ ተብሎ የሚጠራው የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ በበኩሉ የኤም 23 አማፂያን በሰሜን ኪቩ ግዛት የምትገኘውን ቡናጋና ከተማን ሲቆጣጠሩ በከተማዋ የሚገኙ የማህበረሰብ የሬዲዮ ጣቢያዎች መዝረፋቸውን ጠቅሶ ድርጊቱን ኮንኗል። በመንግስት ሃይሎች እና በኤም 23 አማፂ ቡድን መካከል የሚካሄደውን ግጭት ለመዘገብ በተሰማሩ ጋዜጠኞች ላይም የደህንነት ስጋት እንደተጋረጠባቸው CPJ ገልጿል።
በሌላ በኩል ከጎርጎሪያኑ በ1994 ዓ/ም ከሩዋንዳው የዘር ማጥፋት ወንጀል ወዲህ ቁርሾ የተሞላበት ግንኙነት ያላቸው ኮንጎ እና ሩዋንዳ ፤እንደ አዲስ በተቀሰቀሰው የኮንጎ ውጥረትም እየተወነጃጀሉ ነው። በሩዋንዳ ወደ 800,000 የሚገመቱ ቱትሲዎች እና ለዘብተኛ ሁቱዎች በተገደሉበት የዘር ማጥፋት ወንጀል እጃቸው አለበት ተብለው ከተከሰሱት መካከል አንዳንዶቹ በምስራቅ ኮንጎ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው እና ኤም 23 አማፂ ቡድን ደግሞ በዋናነት በቱትሲዎች የሚመራ በመሆኑ ምንም እንኳ ኪጋሊ ክሱን ብታስተባብልም ለጥቃቱ እንደገና ማገርሸት የዲሚክራቲክ ኮንጎ መንግስት ሩዋንዳን ተጠያቂ እያደረገ ነው።
ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ሁለት የኮንጎ የደህንነት ምንጮች ደግሞ የዩጋንዳ ጦርም የኤም 23ን ጥቃት ይደግፋል ሲሉ ከሰዋል።
የኮንጎ የጦር ሃይሎች መሪ የሆኑት ሴሌስቲን ምባላ በበኩላቸው ሁሉም የውጭ ሀገር ታጣቂ ቡድኖች ትጥቅ እንዲፈቱ ጠይቀዋል።
«በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የውጭ ሀገር ታጣቂ ቡድኖችም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ትጥቃቸውን ፈትተው በአፋጣኝ ወደየመጡበት ሀገር መመለስ ይኖርባቸዋል። ይህንን ካላደረጉ ግን አጥፊ ኃይል ተደርገው ይቆጠሩ እና ወታደራዊ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል።»
ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣኑ ሴሌስቲን ምባላ አያይዘውም ሁሉም የታጠቁ ቡድኖች የሰላም ሂደቱ አካል እንዲሆኑ ይፈልጋሉ።
"በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የአካባቢው ታጣቂ ቡድኖች በሙሉ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በፖለቲካ ሂደቱ በመሳተፍ ፤ ትጥቅ የመፍታት፤ማህበረሰብን መልሶ የማቋቋም እና የማረጋጋት መርሃ ግብሮች እንዲሳኩ ማድረግ አለባቸው። ይህ ካልሆነ ግን በክፍለ ግዛቱ በሚገኙ የፀጥታ ሃይሎች ክትትል ይደረግባቸዋል።"
ይህ የኮንጎ ግጭት ያሳሰባቸው የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰሞኑን በአንድ ዝግጅት ላይ ባደረጉት ንግግር በምስራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የተፈጠረውን ሁከት ለማስቆም «በምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ (ኢኤሲ) ጥላ ስር የምስራቅ አፍሪካ ቀጣናዊ ሃይል ወደ አካባቢው እንዲንቀሳቀስ ጥሪ አቀርባለሁ » ሲሉ ተደምጠዋል።
ኬንያታ በመግለጫቸው አካባቢውን ለማረጋጋት እና ሰላምን ለማስከበር ኢቱሪ፣ ሰሜን ኪቩ እና ደቡብ ኪቩ ወደ ተባሉ ሶስት የኮንጎ ግዛቶች የቀጣናው ጦር በፍጥነት እንዲሰማራ ጠይቀዋል።
እንደ ኬንያው ፕሬዚዳንት ዘመቻው የሚደረገው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን የጸጥታ ሃይሎች ለመደገፍ ሲሆን ፤ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ሃይል /MONUSCO/ ጋር በትብብር የሚከናወን መሆኑን ተናግረዋል።
ይህንን ጣልቃ ገብነት የኮንጐ መንግሥት ይደግፈው አይደግፈው ግን እስካሁን ግልጽ የሆነ ነገር የለም።
ፀሀይ ጫኔ
ሽዋዬ ለገሠ