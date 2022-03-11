 ወደ አማራ ክልል እየገቡ ያሉ የትግራይ ተፈናቃዮች | ኢትዮጵያ | DW | 11.03.2022

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ኢትዮጵያ

ወደ አማራ ክልል እየገቡ ያሉ የትግራይ ተፈናቃዮች

ከአክሱም፣ ከመቀሌና ከቆቦ ከተማ ዙሪያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች የቆቦ ከተማን እያጥለቀለቋት እንደሆነ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት አመለከቱ፡፡ በሰሜን ወሎ የቆቦ ከተማ ከአካባቢውና ከትግራይ በሚመጡ ተፈናቃዮች እጅግ መጨናነቋን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት እየተናገሩ ነው፣ በየቀኑ እስከ 5ሺህ ተፈናቃዮች እየገቡ እንደሆነ ተመልክቷል።

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በየቀኑ እስከ 5ሺህ ተፈናቃዮች እየገቡ ነዉ ተብሎአል

ከአክሱም፣ ከመቀሌና ከቆቦ ከተማ ዙሪያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች የቆቦ ከተማን እያጥለቀለቋት እንደሆነ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት አመለከቱ፡፡ በሰሜን ወሎ የቆቦ ከተማ ከአካባቢውና ከትግራይ በሚመጡ ተፈናቃዮች እጅግ መጨናነቋን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት እየተናገሩ ነው፣ በየቀኑ እስከ 5ሺህ ተፈናቃዮች ወደከተማዋ እየገቡ እንደሆነ ተመልክቷል፣ የዞኑ አስተዳደር ደግሞ ተፈናቃዮችን ከከተማ ወጣ ባለ ቦታ ለማስፈር እየሰራ እንደሆነ አመልክቷል፣ አንዳንድ ተፈናቃዮች የመጠለያም የምግብም ችግር አለብን እያሉ ነው፡፡

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ የቆቦ ዙሪያና አካባቢ ከተሞች ነዋሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ከተማዋ እየተፈናቀሉ እየገቡ እንደሆነ የአካባቢው ነዋሪዎች አመልክተዋል፡፡ ሌላው የቆቦ ከተማ ነዋሪም ተፈናቃዮች በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ከተማዋ እየገቡ መሆኑን ጠቁመው ከትግራይ ክልልም ተፈናቃዮች ወደ አካባቢው እየገቡ እንደሆነና ርሳቸው የሚያውቁት ሰው እንደሚገኝበት ለዶቼ ቬለ አመልክተዋል፡፡

ጎለሻ ከተባለ አካባቢ ከሳምንት በፊት ተፈናቅለው ቆቦ የሚገኙ አንድ ተፈናቃይ እስካሁን ምንም የተደረገላቸው ነገር እንደሌለ አስረድተዋል፡፡ የቆቦ ከተማ አስተዳደር ብልፅግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ሞላ ከትግራ ክልል ጭምር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ ወደ አካባቢው ቢደርስም ካለው ቁጥር አንጻር ድጋፉ በቂ አይደለም ነው ያሉት፡፡

ከ56ሺህ በላይ ተፈናቃች በተለያዩ አቅታጫዎች መግባታቸውን የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር አስረድተዋል፡፡ በየቀኑ ከአክሱምና መቀሌ ጭምር ከቆቦ ዙሪያ አካባቢዎች ወደ ቆቦ ከተማ 5ሺህ ተፈናቃዮች እየገቡ ከተማዋን በማጨናነቃቸው ወደ ሌላ ቦታ ለማስፈር ስራዎች መጀመራቸውን አቶ አለሙ ገልፀዋል፡፡

ከትግራይ ተፈናቀሉ የተባሉ ወገኖችን በስልክ ለማግኘትና አስተያየታቸውን ለማካተት ካለፈው ሰኞ ጀምሮ ያደርግሁት ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም፡፡ በአማራ ክልል በተለያዩ ክልሎች በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ከ900 ሺበላይ ተፈናቃዮች በክልሉ ሲገኙ፣ በቅርቡ ከነበረው ጦርነት ጋር በተያያዘ በተፈጠረ ቀውስ ደግሞ ከ11 ሚሊዮን በላይ የክልሉ ነዋሪዎቸ ለችግር የተዳረጉ ናቸው፡፡

ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ

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በየቀኑ እስከ 5ሺህ ተፈናቃዮች እየገቡ ነዉ ተብሎአል  

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