ከአሉቶ ጂኦተርማል ፕሮጀክት ሲጓዙ ከታገቱት ሦስቱ ተለቀቁ
ከሶስት ሳምንታት በፊት መስከረም 20 ቀን 2016 ዓ.ም. ኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ከባቱ (ዝዋይ) ከተማ ወጣ ብሎ ወደሚገኘው የአሉቶ ጂኦተርማል ፕሮጀክት ሲጓዙ በታጣቂዎች ከታገቱት ስድስት ሰዎች ሦስት ቢለቀቁም ሌሎች ሶስት ሰዎች ደግሞ እስካሁን እንደታገቱ ናቸው።አንድ ኬንያዊ ዜጋን ጨምሮ በእለቱ ወደ ፕሮጀክቱ ስፍራ ሲያቀኑ የነበሩት ታጋቾች እያንዳንዳቸው በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ መጠየቃቸውም ተዘግቧል።የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሞገስ መኮንን በወቅቱ ከታገቱት ስድስት ሰራተኞቹ ኬንያዊውን ዜጋ ጨምሮ ሶስቱን ማስለቀቅ ቢቻልም ሶስቱ ግን እስካሁን አልተለቀቁም ብለዋል።በኢትዮጵያ ስለተስፋፋው የእገታ ወንጀሎች የተጠየቁት የፌዴራል ፖሊስ ባለስልጣን በበበኩላቸው ጉዳዩን ለመግታት ሰፊ የማኅበረሰብ ተሳትፎ ያሻዋል ብለዋል
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከሰራተኞቹ መታገት በኋላ ባወጣው መግለጫ ለአሉቶ ላንጋኖ የጂኦተርማል ፕሮጀክት ለሥራ ሲንቀሳቀሱ ባልታወቁ ሰዎች የታገቱ የፕሮጀክቱን ሠራተኞች ጉዳይ በቅርበት እንደሚከታተል አሳውቆ፤ እገታው መፈፀሙ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ የታጋቾች ቤተሰቦች ሳይረበሹ ታጋቾችን ለማስለቀቅ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው አካላት የማሳወቅ ሥራ እየሰራ መሆኑን አሳውቆ ነበር፡፡ የግድያ፣ የእገታ እና የዝርፊያ ስጋትተቋሙ የታገቱት ሠራተኞች ደህንነት ተጠብቆ ወደቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ለማድረግ የተቻለውን ሁሉ የሚያደርግ መሆኑንም በወቅቱ ባወጣው አጠር ባለው መግለጫው ገልጾም ነበር።በወቅቱ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እና ድምጻቸውን እንዳንጠቀም ጠይቀው አስተያየት የሰጡን አንድ የፕሮጀክቱ ሰራተኛ ከባቱ (ዝዋይ) ከተማ 17 ኪ.ሜ. ገደማ ወጣ ብሎ ወደሚገኘው የፕሮጀክቱ ሳይት ሲጓዙ የነበሩ ስድስት ሰራተኞች በታጣቂዎች ታግተው 60 ሚልዮን ብር መጠየቁን ገልጸዋል።
በአሁኑ ጊዜ የሰራተኞቹ እገታ የት ደረስ ተብለው የተጠየቁት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሞገስ መኮንን፤ ታጋቾቹን የማስለቀቅ ጥረት መቀጠሉን በማስረዳት እስካሁን ሶስቱን ማስለቀቅ መቻሉን አስረድተውናል፡፡ አቶ ሞገስ “ግማሾቹ ተለቀዋል፡፡ የተቀሩትንም ለማስለቀቅ ጥረቶች ቀጥለዋል” ነው ያሉት፡፡አቶ ሞገስ ተለቀዋል የተባሉ ሶስቱ ሰራተኞች በምን አይነት መንገድ እንደተለቀቁና የተቀሩት ሶስቱ ደግሞ ለምን ሳይለቀቁ ቀሩ የሚለውን ጥያቄ ለታጋቾቹ ደህንነት በሚል ሳያብራሩት ቀርተዋል፡፡ ዶይቼ ቬለ በእገታው ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘትም ለፕሮጀክቱ ሰራተኞች እና ለታጋች ቤተሰቦች ቢደውልም ለደህንነታችን መልካም አይደለም በማለታቸው ተጨማሪ ማብራሪያ ማግኘት አልተቻለም፡፡ስጋቱ እያየለ የመጣው እገታ በኦሮሚያ ክልል
በኢትዮጵያ አሁን አሁን በተለያዩ አከባቢዎች ስለሚፈጸሙ እገታዎች መንግስት የሚያውቀው ምንድነው፤ ተግባሩንስ ለመግታት ምን ውጥን ይዞ ይሆን የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው የፌዴራል ፖሊስ ቃል አቀባይ አቶ ጄኢላን አብዲ ግን ችግሩን ከመሰረቱ ለመከላከል ሰፊ የህዝብ ተሳትፎ ያሻዋል ይላሉ፡፡“እገታን ሰራዊት በማዘዝና ኮማንድ በመስጠት ሙሉ በሙሉ የምትከላከለው አይደለም፡፡ የሆነ ቦታ ላይ ተደብቀው እንደዚህ አይነት ድርጊት ሚፈጽሙ አካላት አሉ፡፡ ህዝብ ጋር ተባብረን መረጃ ስንቀበል ግን አስቀድመን ያስቀረነውም ሆነ ያስለቀቅናቸው እገታዎች አሉ፡፡ ህብረተሰቡ ነው መጠቆም ያለበት እደዚህ አይነት ነገሮችን፡፡”
ህብረተሰቡ ጥቆማዎችን በሚሰጥበት ወቅት ከአጋቾች ለሚደርስበት ጥቃት ምን ያህል የማምለጥ ዋስትና ይኖረዋል፤ የጸጥታ ኃይሉስ በፍጥነት የመድረስ ሁኔታ ላይ ጥያቄ አይነሳም ወይ የተባሉት የፌዴራል ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ጂላን፡ “ከህብረተሰቡ ራሱ ጥንቃቄ የጎደሉ አካሄዶች ይስተዋላሉ፡፡ ለምሳሌ መሬት ትገዛለህ ይህን ያህል ብር ይዘህ ና ተብለው የታገቱ አሉ፡፡ እገታ ድንገት በአጋቾች የሚፈጸም እንደመሆኑም እያንዳንዱን ነገር መከላከል አዳጋች ነው፡፡ እገታ ደግሞ ሳይጠበቅ ቶሎ የሚፈጸም ተግባር ስለሆነ ቶሎ ለመቆጣጠር አመቺ አይደለም፡፡”
በኦሮሚያ ክልል የሰዎች መታገት ነዋሪዎችን አማሯልአቶ ጀኢላን ፖሊስ ጥቆማ ከደረሰው ቶሎ ወንጀሉ የተፈጸመበት ስፍራ በመድረስ እርምጃ ለመውሰድ ሚያስችል የተሸለ ቴክኖሎጂ መኖሩንም በማስረዳት በየስፍራው ፖሊሶችም እንዲኖሩ የሚያስችል የቁጥጥር ስርኣት መዘርጋቱን ገልጸዋል፡፡
አሁን አሁን በአደንዳዥ እፆች የሚደገፍ የእገታ ወንጀል በተለይም በከተሞች መበራከታቸውንም ያስገነዘቡት አቶ ጀኢላን ወንጀሉ ከተፈጸመም በኋላ በርካታ ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ስለመሆኑ አስረድተዋል፡፡
እገታ በሚፈጸምበት ጊዜ ፖሊስ የራሱ ወታደራዊ ስልት የሚጠቀም ይሆናል እንጂ ከአጋጆች ጋር በምንም አይደራደርም ያሉት ኃላፊ ይህን በሚያደርጉ ተቋማት ተግባር ላይ ማብራሪያ እንደማይሰጡም ነው የገለጹት.
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ