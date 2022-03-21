ወደ ትግራይ እስከትላንት ምንም እርዳታ እንዳልገባ ተገለፀ

የትግራይ የውጭ ግኑኝነት የተባለው ጽህፈት ቤት የሰብአዊ እርዳታ ለማስገባት ታሳቢ ያደረገ ጊዚያዊ የግጭት ማቆም ውሳኔ ቢደረስም እስከትላንት ምንም አይነት እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳልገባ አስታውቋል ።
ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ በፌደራልና በትግራይ መስተዳደር በተናጥል ግጭት ማቆምን ቢያውጁም እስካሁን ምንም እርዳታ እንዳልገባ የትግራይ የውጭ ግኑኝነት ቢሮ ብሎ ራሱን የሚጠራው ጽሕፈት ቤት አስታወቀ።
የትግራይ ክልል ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጺዮን ገብረሚካኢል ከትግራይ ማእከላዊ ዞን ለተውጣጡ የሕዝብ ተወካዮች ባደረጉት ንግግር ብሎ የትግራይ ቴሌቪዥን እንደዘገበው ደግሞ የፌደራል መንግስት ጊዚያዊ የግጭት ማቆም ውሳኔውን ጊዜ መግዣ እንዲያደርገው አንፈቅድም ሲሉ ተደምጧል።
ዶክተር ደብረጺዮን ገብረሚካኤል ከትግራይ ማእከላዊ ዞን ከተውጣጡ የሕዝብ ተወካዮች ጋ ባደረጉት ምክክር ላይ እንደተናገሩት ብሎ የትግራይ ቴሌቪዥን እንደዘገበው ሰብአዊ እርዳታ ለማስገባት ታስቦ የተደረሰው ጊዚያዊ የግጭት ማቆም ውሳኔ የፌደራል መንግስት ጊዜ ለመሸመትና ተጨማሪ ቀውስ ለመፍጠር እንዳይጠቀምበት በትኩረትና በጥንቃቄ እየተከታተልን ነው ሲሉ ተደምጧል።
" ይህ ጊዚያዊ የግጭት ማቆም ውሳኔ የምንቀበለውና ሊተገበርም የሚችለው እንዲተገበርም የምናግዘው የሚፈለገው ሰብአዊ እርዳታ በሚፈለገው መጠን ሲገባ ነው። ለምሳሌ በየቀኑ 100 መኪኖች መግባት አለባቸው ከተባለ የተባለውን መግባት ከተቻለ ነው ስምምነቱን የምንቀበለው። ለይስሙላ መሆን የለበትም። የኛ የስምምነት ውሳኔው የሚለው እርዳታው በአይነት ተለይቶ፣ በመጠንም 1,2,3, ተብሎ ተለይቶ ታውቆ፣ በጊዜም ተለይቶ የሚመጣ ከሆነ ነው የምንቀበለው ነው የሚለው የኛ የውሳኔ ሐሳብ።"
ዶክተር ደብረጺዮን አያይዘውም የፌደራል መንግስት ጊዚያዊ የግጭት ማቆም ውሳኔን ገቢራዊነት የሚመሩት መስተዳድር በጥንቃቄ እንደሚከታተል አስታውቋል።
"እኛን ለማሰቃየት ተጨማሪ ጊዜ እንዲያገኙ አንፈቅድም። እንዴት እንፈቅዳለን። እነሱ የሚፈልጉትን እንዲያሳኩ አንፈቅድም። አንቀበልምም። ስለሆነም ውሳኔውን በሂደት ለመተግበር ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ልናገኝ የማንችለው ነገር በተስፋ መቆየት አንችልም።ሌላ ዋስትና የለንም። በሃይል የፈለጉትን ለማድረግ ነው የመጡት። በሃይል የፈለጉትን ማድረግ እንደማይችሉ አሳይተናቸዋል። ህልውናችንን ለማረጋገጥ በፖለቲካም ሆነ በዲፕሎማሲ ለምነህ አይሆንም። ፍትህ ዝም ብሎ አይገኝም። ሃይልና ሰራዊት ይዘህ ነው የምታሳካው።"
ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ የውጭ ግኑኝነት የተባለው ጽህፈት ቤት የሰብአዊ እርዳታ ለማስገባት ታሳቢ ያደረገ ጊዚያዊ የግጭት ማቆም ውሳኔ ቢደረስም እስከትላንት ምንም አይነት እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳልገባ አስታውቋል ።
የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በየብስ የእርዳታ እህል ለማጓጓዝ የተደረገው ጥረት በትግራይ ሃይሎች ስለተስተጓጎለ እርዳታው በአውሮትላን እየተላከ መሆኑን አስታውቋል።
ራሱን የትግራይ የውጭ ግኑኝነት የሚለው መስሪያቤት ግን የፌደራሉን መንግስት መግለጫ "መሰረተ ቢስ" ብሎታል።
ዮሃንን ገብረእግዚአብሄር
ነጋሽ መሐመድ