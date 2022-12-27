 ወደ መቀሌ የመንገደኞች በረራ ነገ ረቡዕ ታኅሣሥ 19 ይጀምራል | ኢትዮጵያ | DW | 27.12.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

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ኢትዮጵያ

ወደ መቀሌ የመንገደኞች በረራ ነገ ረቡዕ ታኅሣሥ 19 ይጀምራል

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከነገ ረቡዕ ታኅሣሥ 19 ጀምሮ ወደ መቀሌ የመንገደኞች የበረራ አገልግሎት እንደሚጀምር አስታወቀ። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ ተቋርጦ የቆየው የአውሮፕላን አገልግሎት የሚጀምረው የመቀሌ አውሮፕላን ማረፊያ ለበረራ አገልግሎት ዝግጁ መሆኑ ከታየ በኃላ መሆኑ ተገልጿል።

Äthiopien Addis Abeba Airport Ethiopian Airlines

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከነገ ረቡዕ ታኅሣሥ 19 ጀምሮ ወደ መቀሌ የመንገደኞች የበረራ አገልግሎት እንደሚጀምር አስታወቀ። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ ተቋርጦ የቆየው የአውሮፕላን አገልግሎት የሚጀምረው የመቀሌ አውሮፕላን ማረፊያ ለበረራ አገልግሎት ዝግጁ መሆኑ ከታየ በኃላ መሆኑ ተገልጿል።

Äthiopien Addis Abeba

አዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፍያ

ጆቼ ቬለ ( DW ) በአዲስ አበባ ሒልተን እና ጣይቱ ሆቴሎች ውስጥ በሚገኙ የአየር መንገዱ እና የኮሚሽን የአየር በረራ ቴኬት መሸጫ ማዕከላትን ተመልክቶ እንዳረጋገጠው የመቀሌ መንገደኞች ከጥዋቱ ጀምሮ ቲኬት ሲቆርጡ ውለዋል። እስከ ቀጣዩ ሳምንት ሰኞ ድረስ ባሉት ቀናት ውስጥ ቲኬት ተሸጦ ማለቁንም ለማወቅ ችለናል።

አየር መንገዱ ለጊዜው በቀን አንድ በረራ መፍቀዱንም ከቲኬት መሸጫ ማእከላት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። 

ጦርነት ከመቀስቀሱ በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ የመንገደኞች ምልልስ ያደርግባቸው ከነበሩ መስመሮች አንዱ ከአዲስ አበባ መቀሌ - ከመቀሌ አዲስ አበባ ያለው መስመር ነበር።ላለፉት ሁለት ዓመት እና በላይ ግን ይህ አገልግሎት ተቃርጦ ቆይቷል። አየር መንገዱ ከነገ ጀምሮ ወደ መቀሌ በረራ መጀመሩን እንዳስታወቀ ትኬቶች በፍጥነት በአካልም በኢንተርኔት መላም ተቆርጠዋል።

በአካል ሦስት ሰዎች ሄደው ቲኬት እንደቆረጡ የተናገረችው የኮሚሽን ቲኬት መቁረጃ ቢሮ ሰራተኛ ቲኬቶች በፍጥነት መቆረጣቸውን ለዶቼ ቬለ ተናግራለች።

Äthiopien Addis Abeba Nationaltheater

አዲስ አበባ ከተማ

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ መቀሌ እንዲሁም ከመቀሌ አዲስ አበባ ለአንድ ሰው ምን ያህል እያስከፈለ እንደሆን ለማወቅ ያደረኩት ጥረት ባይሳካም በወኪልነት የሚሰራው የቲኬት ቢሮ ሰራተኛ ግን የግል ድርጅት እንደመሆኑ የሚሰሩበትን ዋጋ ገልጻልናለች። "ከመቀሌ አዲስ አበባ አምስት ሺህ ብር ነው" ብላለች።

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ሥራ አስፈፃሚ መስፍን ጣሰው ለሀገር ውስጥ መገናኛ አውታሮች በሰጡት መግልጫ ትናንት ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪየሽን እና ከአየር መንገዱ የተውጣጣ ወደ መቀሌ የተላከ የባለሙያዎች ቡድን የመቀሌ አውሮፕላን ማረፊያ ለበረራ አገልግሎት ዝግጁ መሆኑን ተመልክቶ መመለሱን ገልፀዋል። በዚህም መሰረት የአውሮፕላን ማረፊያው ለበረራ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠናል ብለዋል።

የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች የበረራ አገልግሎት መጀመሩ ተለያይተው የቆዩ ቤተሰቦችን ከማገናኘት ባለፈ የእርዳታ እቅርቦት ሥራዎችን እንደሚያቀላጥፍ እንደሚያግዝም ዋና ሥራ አሥፈፃሚው ገልፀዋል።

አየር መንገዱ በቅርብ ጊዜ በሌሎች ትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኙ የአውሮፕላን ማረፊያዎችም ሥራውን ይጀምራል ተብሏል።

 

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

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የትኬት ዋጋ ከመቀሌ አዲስ አበባ አምስት ሺህ ብር ነው

ተዛማጅ ዘገባዎች

April 1, 2019 - Addis Ababa, Ethiopia - Ethiopian Airlines as the oldest airlines on the world always provides great services to their customers despite the airlines fatal accident on 10 March 2019, when the Boeing 737 MAX 8 aircraft crashed near the town of Bishoftu six minutes after takeoff, killing all 157 people aboard. Smilling flight attendants accompany every customers during flight from Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand to Addis Ababa Bole International Airport in the city of Addis Ababa, Ethiopia with Boeing 787 on March 30, 2019. Addis Ababa Ethiopia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190401_zaa_n230_657 Copyright: xMasxAgungxWilisx

የዜና መጽሔት፤ ታህሳስ 18 ቀን 2015 ዓ.ም ማክሰኞ 27.12.2022

በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በሙሉ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ ተባለ

በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በሙሉ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ ተባለ 27.12.2022

ትናንት በትግራይ ክልል በቀሌ የገባዉ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በትግራይ የስልክ የባንክ እንዲሁም የአየር መንገድ አገልግሎቶችን ለማስቀጠል ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተናገረ። ከልዑካን ቡድኑ ጋር መቀሌ የተገኙት የተለያዩ የመንግሥት ተቋማት ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ከህዝብ ለቀረበ ጥያቄዎች ማብራርያ ሰጥተዋል።