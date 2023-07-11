 ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «የፕላስቲክ ጠንቅ» ትረካ | በማ ድመጥ መማር | DW | 08.07.2023

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ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «የፕላስቲክ ጠንቅ» ትረካ

በአፍሪቃ ሶንጋ በተባለች ምናባዊ ከተማ እንደ እማማ ፅጌ ያሉ ትናንሽ ነጋዴዎች በሀገሪቱ የተጣለውን የፕላስቲክ እገዳ ማክበር ከብዷቸዋል። ልጃቸው አካሉ ደግሞ አንድ የሞተ ሰው ወንዝ ውስጥ ያያል። ሰውየው ማነው ከሞቱስ በስተጀርባ ያለው ምንድን ነው?

Crime Fighters Episode 6 Plastic Challenge

ርዕሱ እንደሚጠቁመው ታሪኩ በፕላስቲክ ምክንያት የሚፈጠሩ ጉዳቶች ላይ ያተኩራል። በትንሿ ሶንጋ ከተማ የፕላስቲክ ቆሻሻን ለመቀነስ የሚደረገው ትግል አስፈላጊ ነው። በአንዳንድ የፖለቲከኞች ርምጃ ጉዳቱ ይባባሳል። እማማ ፅጌ እና ልጆቻቸው አካሉና ሳምሪን በዚህ ትረካ በደንብ እንተዋወቃቸዋለን። ጓደኛቸው አንዱዓለም ደግሞ የጠፉ አባቱን ያፈላልጋል። ምን ገጥሟቸው ይሆን?  ይህ ታሪክ ህብረተሰቡ እና ፖለቲከኞች እንዴት ለተሻለ፣ ዘላቂ እና አስተማማኝ  ህይወት የፕላስቲክ ቆሻሻን በመቀነስ መስራት እንደሚችሉ ያሳያል። ታሪኩ የተፃፈው በጄምስ ሙሃንዶ (ኬንያ)ነው።

 

ደራሲ: ጀምስ ሙሀንዶ

ተራኪ : አንዱዓለም ተስፋዬ

ትርጉም እና ቅንብር : ልደት አበበ

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አፍሪቃ ውስጥ ሶንጋ በተባለች ምናባዊ ከተማ እማማ ፅጌ እና ሁለት ልጆቻቸው ይኖራሉ። ሴትየዋ አንዲት ሱቅ አላቸው። እዛም አንድ ጊዜ አገልግሎት ላይ የሚውሉ የፕላስቲክ መገልገያዎችን እየተጠቀሙ ይነግዳሉ። ይሁንና በሀገሪቱ የተጣለው አዲስ የፕላስቲክ እገዳ ፈተና ይሆንባቸዋል።

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