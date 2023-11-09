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«የጥላቻ እና የፍቅር ቃላት» ድራማ

Chrispin Mwakideu
እሑድ፣ የካቲት 29 2012

ታሪኩ የሚከናወነው ለዓመታት ከዘለቀ አምባገነናዊ ሥርዓት፣ የጎሳ ክፍፍል እና ውጥረት በኋላ በአዲሱ ፕሬዝዳንት ካንዳ ዋ ባሩቲ አመራር ዴሞክራሲ ቀስ በቀስ ሥር ይሰድባት በጀመረው አፍሪካዊት አገር ማጋንጌ ነው።

https://p.dw.com/p/4YcDX
DW Crime Fighters Serienmotiv „Our tongue, our land“

በሀገሯ የጎሳ ግጭት እየጨመረ በመሄዱ አፍሪካዊቷ ወጣት ጋዜጠኛ ጁን የጥላቻ ንግግርን ለመዋጋት ወስናለች። ከአመታት የስደት ጉዞ በኋላ ፖለቲከኛ ባንኩ ወደ አገሯ ማጋንጌ ስትመለስ በተዘጋጀላት የአቀባበል ሥርዓት ላይ ድንገት በአደገኛ ሁኔታ በስለት ተወግታለች።  ይህ ደግሞ እሷ በምትወክለው ጎሳ እና  በስልጣን ላይ ባለው እና የኢኮኖሚውን የበላይነት በያዙት የጎሳ ግጭት እንደገና እንዲነሳ አድርጓል። የሁለቱም ጎሳዎች አባል የሆነችው ወጣት ጋዜጠኛ ጁን የጥላቻ ንግግሮችን እየታገለች ነው ። ይሳካላት ይሆን? ።  ለመሆኑ በባንኩ ላይ ጥቃቱን የፈጸሙት እነማን ናቸው? የደሬምባ ማህበረሰብ እንደሚለው ፕሬዝዳንቱ በእርግጥ በዚህ ተሳትፈዋልን? ኢንስፔክተር ኦፓንዴ ያገረሸው የጎሳ ግጭት ወደ እርስበርስ ጦርነት ከመሸጋገሩ በፊት ጉዳዩን ለመፍታት ከጊዜ ጋር ሩጫ ይዘዋል። 

 

ደራሲ: ክሪስፒን ምዋኪዲዮ

ትርጉም: እሸቴ በቀለ

ዝግጅት: ማንተጋፍቶት ስለሺ

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DW Crime Fighters Serienmotiv „Our tongue, our land“

«የጥላቻ እና የፍቅር ቃላት»: ክፍል 1«ባንኩ ወደ አገር ስትመለስ»

«የጥላቻ እና የፍቅር ቃላት»: ክፍል 1«ባንኩ ወደ አገር ስትመለስ»

አዲሱ ፕሬዝዳንት ሥልጣን ከያዙ ወዲህ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንታሰራለን፣ እንከሰሳለን የሚል ሥጋት ሳይገባቸው ሰልፍ ማካሔድ ይችላሉ። ይኸ እውነተኛ ለውጥ ይሆን ወይስ የታይታ?
ትምህርትሰኞ፣ ግንቦት 24 201211:59 ደቂቃ
DW Crime Fighters Serienmotiv „Our tongue, our land“

«የጥላቻ እና የፍቅር ቃላት»: ክፍል 2 «ፍንጭ ፍለጋ»

«የጥላቻ እና የፍቅር ቃላት»: ክፍል 2 «ፍንጭ ፍለጋ»

ስደተኛዋ ፖለቲከኛ ባንኩ ወደ አገሯ ማጋንጌ ስትመለስ በተዘጋጀላት የአቀባበል ሥርዓት ላይ ድንገት ተወግታ በአደገኛ ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች። ወጣቷ ጋዜጠኛ ጁን ጥቃቱ ሲፈጸም በቦታው ነበረች፤ ጥቃቱንም በዐይኗ ዐይታለች። ዛሬ ጁን ስለ ባንኩ መረጃ ለማግኘት ሆስፒታል ነች።
ትምህርትእሑድ፣ ግንቦት 30 201211:59 ደቂቃ
DW Crime Fighters Serienmotiv „Our tongue, our land“

«የጥላቻ እና የፍቅር ቃላት»: ክፍል 3 «የጎሳ ፖለቲካ»

«የጥላቻ እና የፍቅር ቃላት»: ክፍል 3 «የጎሳ ፖለቲካ»

ጋዜጠኛዋ ጁን በስለት ተወግታ ሆስፒታል የተኛችውን ፖለቲከኛ ባንኩ ለመጎብኘት ስትሞክር ተከልክላ ነበር። ባንኩ አባል የሆነችበት የማለለለፖ ፓርቲ ሊቀ-መንበር ዱምባ ጂምቦ በአብዛኛው የዴሬምባ ጎሳ አባላት የሆኑ ደጋፊዎቻቸው በተሳተፉበት ጥቃቱን አውግዘዋል ሊቀ-መንበሩ በሰልፉ ላይ የፕሬዝዳንት ካንዳ ጎሳ አባላት ባንኩን ለመግደል ሞክረዋል ሲሉ ጭምር ከሰዋል። ለዚህ ውንጀላ ፕሬዝዳንት ካንዳ ምን ዓይነት ምላሽ ይሰጡ ይሆን?
ትምህርትእሑድ፣ ሰኔ 14 201210:30 ደቂቃ
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