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«አስቸጋሪ ምርጫዎች» ድራማ

Pinado Waba
ዓርብ፣ መጋቢት 11 2012

ታሪኩ የሚያጠነጥነው ማጋሪያ በምትባል በአንዲት የአፍሪቃ ትንሽ ከተማ በግብርና በሚተዳደሩ ሰዎች ላይ ነው። ይቺ ከተማ በተደጋጋሚ በጎርፍ እና በኮሌራ ወረርሽኝ ስትጠቃ ቆይታለች።

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DW Crime Fighters Serienmotiv „Uneasy choices“

ይቺ ከተማ በተደጋጋሚ በጎርፍ እና በኮሌራ ወረርሽኝ ስትጠቃ ቆይታለች። በተለይ ደግሞ ገበሬዎች ተክል ተክለው የጎመራ አዝመራቸውን ለመሰብሰብ በሚፈልጉበት ዝናባማ ወቅት! ታዲያ ካለፉት ዓመታት አንስቶ የአየር ንብረቱ እጅጉን በመለወጡ ነገሮች ሁሉ ተባብሶባቸዋል። ለረዥም ዓመታትም ማኅበረሰቡ ለችግሩ ምንም መፍትሄ ሊያገኝ አልቻለም ነበር። በዚህ ዓመት ግን የሕዝቡን ሕይወት ለማሻሻል የገንዘብ ድጋፍ ተገኝቷል። ይህ ደግሞ እንደ ሃይማኖት እና ጓደኞቿ ካሪማ  እንዲሁም ሲሳይ ላሉ የማኅበረሰቡ ወጣቶች አስደሳች ዜና ሆኗል። ሦስቱ ወጣቶች የዩንቨርስቲ ትምህርታቸውን ለአንድ ዓመት አቋርጠው በቅርቡ በተመመሰረተው የአባባቢ እና ጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት በነፃ ሲያገለግሉ ሃይማኖት የማጋሪያ ከተማ ከንቲባን መጠራጠር ትጀምራለች።  በእርግጥ ገንዘቡን ለህብረተሰቡ ጥቅም ማዋል ይፈልጋሉ? ወይስ ሌላ ነገር አለ?  ለሶስቱ ጓደኛሞች የበጎ ፈቃደኝነት አመታቸው በፍጥነት ወደ ቅዠት ይቀየራል። 

 

 

ደራሲ: ፒናዶ አዳማ ዋባ

ትርጉም: ልደት አበበ

ዝግጅት: ማንተጋፍቶት ስለሺ

 

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DW Crime Fighters Serienmotiv „Uneasy choices“

«አስቸጋሪ ምርጫዎች»: ክፍል 1«አንዳች ትክክል ያልኾነ ነገር አለ»

«አስቸጋሪ ምርጫዎች»: ክፍል 1«አንዳች ትክክል ያልኾነ ነገር አለ»

«አንዳች ትክክል ያልኾነ ነገር አለ»በተሰኘው የመጀመሪያ ክፍል ድራማ ካሪማ ልጇ በኮሌራ የተያዘበት ጓደኛዋ ሙኒራን ለመጠየቅ እቤቷ ሄዳ እናገኛታለን።
ጤናእሑድ፣ የካቲት 29 201212:00 ደቂቃ
DW Crime Fighters Serienmotiv „Uneasy choices“

«አስቸጋሪ ምርጫዎች»: ክፍል 2 «ተስፋችን ታድሷል»

«አስቸጋሪ ምርጫዎች»: ክፍል 2 «ተስፋችን ታድሷል»

መንግስት የማጋሪያ ከተማ ለመጪው ዝናባማ ወቅት ራሷን እንድታዘጋጅ የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ይሁንና ይህ እስካሁን ተግባራዊ አልሆነም። ከንቲባው በዚህ ጉዳይ ላይ ሲጠየቁ ይባሱኑ አጠራጣሪ ምላሽ ነው የሚሰጡት። ለምን?
ጤናእሑድ፣ መጋቢት 6 201211:59 ደቂቃ
DW Crime Fighters Serienmotiv „Uneasy choices“

«አስቸጋሪ ምርጫዎች»: ክፍል 3 «ጥቁር ዳመና»

«አስቸጋሪ ምርጫዎች»: ክፍል 3 «ጥቁር ዳመና»

ሐይማኖት ወደ ቤቷ ስትሄድ ያልተጠበቀ ነገር ገጥሟታል። ጓደኛዋ ሲሳይ እየቀለደባት ነበር ወይስ የምር ከባድ ነገር ገጥሟታል? ይህ የተከሰተው ሐይማኖት በአለቃዋ አቶ አቡበክር እና በከተማቸው ከንቲባ መካከል የነበረ ምስጢርን ተደብቃ ከሰማች በኋላ ነው። የሆነ ልክ ያልሆነ ነገር ያለ ይመስላል።
ጤናእሑድ፣ መጋቢት 13 201211:59 ደቂቃ
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