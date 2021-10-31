በመጪው ሳምንት አንድ አመት የሚደፍነውና በትግራይ የተቀሰቀሰው ውጊያ ወደ አማራ ክልል የወሎ ዞኖች ሲሻገር ማሳቸውን ጥለው የተፈናቀሉ ገበሬዎች ጥቂት አይደሉም። ነጋዴዎች መደብሮቻቸውን፣ ሰራተኞች ቢሯቸውን ዘግተው ለደሕንነታቸው ዋስትና እናገኝበታለን ወዳሉት ለመሸሽ ተገደዋል። ይኸ ውይይት ወሎን ከብርቱ ሰብዓዊ ቀውስ ማን ይታደገዋል?ሲል ይጠይቃል
በአማራ ክልል ሰሜናዊ ክፍል የሚደረገው ውጊያ ሲጠነክር በአካባቢው ነዋሪ ላይ የሚደርሰው ሰብዓዊ ቀውስ እየበረታ ሔዷል። ውጊያው እናቶች፣ ሕጻናት እና ዕድሜያቸው የገፋ ሰዎችን ጨምሮ በርካቶችን እያፈናቀለ ነው።
ቆቦ፣ ላሊበላ እና ወልድያን የመሳሰሉ የአማራ ክልል ከተሞች በትግራይ ኃይሎች ቁጥጥር ሥር ናቸው። ውጊያው በተለይ በዚህ ሳምንት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና ከተማ ወደ ሆነችው እና በትግራይ ኃይሎች ቁጥጥር ሥር ከሚገኙ አካባቢዎች የሸሹ በርካታ ተፈናቃዮች ወደተጠለሉባት የደሴ ከተማ ተቃርቧል።
በደሴ እና በኮምቦልቻ ከተሞች የሚገኙ የትምህርት እና ሌሎች ተቋማት በውጊያው ዳፋ የተፈናቃዮች መጠለያ ሆነዋል። ማሳቸውን ጥለው የተፈናቀሉ ገበሬዎች ጥቂት አይደሉም። ነጋዴዎች መደብሮቻቸውን፣ የመንግሥት ሰራተኞች ቢሯቸውን ዘግተው ለደሕንነታቸው ዋስትና እናገኝበታለን ወዳሉት ለመሸሽ ተገደዋል። ውጊያ በበረታባቸው አካባቢዎች የጤና ማዕከላትን ጨምሮ መሠረታዊ ግልጋሎት አቅራቢ ተቋማት ሥራቸው ተስተጓጉሏል።
የኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት እና የአማራ ክልል የጸጥታ አስከባሪዎች ከትግራይ ኃይሎች የሚያደርጉት እና ከሰሜን ወደ ደቡብ የሚንደረደረው ውጊያ በመጪው ረቡዕ ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ሙሉ አንድ አመት ይደፍናል።
ወሎን ከብርቱ ሰብዓዊ ቀውስ ማን ይታደገዋል? በወሎ በተፈጠረው ሰብዓዊ ቀውስ ለተቸገሩ ዕርዳታ ከሚያሰባስቡ የአካባቢው ወጣቶች መካከል አንዷ የሆነችው ተምር ሐሰን፤ በወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር ዓለማየሁ እርቅይሁን እና በስሪንቃ የግብርና ምርምር ማዕከል ተመራማሪው አቶ ስዩም አሰፌ በውይይቱ ተሳትፈዋል።ይኸ ውይይት የተደረገው ሐሙስ ጥቅምት 18 ቀን 2014 ዓ.ም ነው።
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እሸቴ በቀለ