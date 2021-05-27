ወልቃይት ጠገዴ ውስጥ የተገኙ የጅምላ መቃብሮች

ከ1975 ዓ.ም እስከ 1982 ባሉት ጊዜያት ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በወልቃይት፣ ጠገዴና ጠለምት በተባሉ አካባቢዎች የአማራ ማንነት የነበራቸውን 59 ሺህ ያህል ሰዎች ገድሏል ወይም አሰቃይቷል ሲል አንድ የጥናት ቡድን ይፋ አደረገ።
ከ1975 ዓ.ም እስከ 1982 ባሉት ጊዜያት ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በወልቃይት፣ ጠገዴና ጠለምት በተባሉ አካባቢዎች የአማራ ማንነት የነበራቸውን 59 ሺህ ያህል ሰዎች ገድሏል ወይም አሰቃይቷል ሲል አንድ የጥናት ቡድን ይፋ አደረገ። የአካባቢው ሰው «ገሀነም» እያለ በሚጠራው ስፍራ በርካታ ሰዎች የተቀበሩበት የጅምላ መቃብር ስፍራ ያለ ሲሆን ሌሎች በ12 አካባቢዎች የሚገኙ የጅምላ መቃብሮች እንደሚገኙ ቡድኑ ማረጋገጡን ይፋ አድርጓል። በእነዚያ ዓመታት የአማራ ማንነት የነበራቸው ሰዎች እየተገደሉ በጠገዴና ወልቃይት አዋሳኝ ላይ በሚገኝ ወንዝ ይጣሉ አስክሬናቸውም በተከዜ ወንዝ ይወሰድ እንደነበር በጥናቱ መረጋገጡ ተጠቅሷል።
ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተውጣጣ አጥኝ ቡድን ለአንድ ዓመት ያህል ጥናት ሲያካሂድ ቆይቶ ይፋ ባደረገው የጥናት ግኝት በአካባቢዎች ሰዎች እየታሰሩ ይሰቃዩ እንደነበርና እየተገደሉ ውኃ ውስጥ ይጣሉ እንደነበር የጥናት ቡድኑ አባልና የዘር ማጥፋት ጥናት ቡድን መሪ ዶ/ር ባምላኩ ይደግ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
የአካባቢው ሰው «ገሀነም» እያለ የሚጠራው በርካታ ሰዎች የተቀበሩበት ቦታ ያለ ሲሆን ሌሎች በ12 አካባቢዎች የሚገኙ የጅምላ መቃብሮች እንደሚገኙ ቡድኑ ማረጋገጡን ዶ/ር ባምላክ አመልክተዋል።
«ገሀነም» የተባለው አካባቢ የሚገኘው በጠገዴና ወልቃይት አዋሳኝ ላይ ሲሆን ሰዎቹ እየተገደሉ ሁለቱን አካባቢዎቸ በሚለየው ወንዝ ውስጥ ይጣሉ አንደነበርም ይህ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመውና 12 አባላት ያሉት የጥናት ቡድን ማረጋገጡን ነው ያስረዱት። ህወሓት ድርጊቱን ይፈፅም የነበረው የአካባቢው ነዋሪዎች ማንነታችን ጎንደር፣ ቤጌምድር እንጂ ትግራይ አይደለም ብለው በመጠየቃቸው እንደነበር ተናግረዋል።
ሥራው በጣም ሰፊ ጥናት እንደሚፈልግ ያመለከቱት ዶ/ር ባምላኩ፣ ህወሓት በተለያዩ መንገዶች መረጃ የማጥፋትና የአካባቢውን ነዋሪ የማስፈራራት ተግባር ስለሚፈፀም ራሱን የቻለ የጥናት ማዕከል እንዲቋቋምም ምሁሩ መክረዋል።
በጉዳዩ ዙሪያ አስጠያየት እንዲሰጡኝ ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽንና ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ጉባኤ ያደረግሁት ሙከራ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ስልክ ባለማንሳታቸው፣ ከሕወሓት በኩል ደግሞ በመገናኛ መስመሮች አለመሥራት ምክንያቶች አስተያየቶቻቸውን ማካተት አልተቻለም።
ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ